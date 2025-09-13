टेन डेशकॉटे: हम मैच के दौरान प्रोफ़ेशनल और फ़ोकस्ड रहेंगे

मैच की पूर्व संध्या पर पत्रकारों से बात करते हुए टेन डेशकाटे ने कहा, "यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और मुझे यकीन है कि खिलाड़ी, भारतीय जनता की भावनाओं और संवेदनाओं को साझा करते हैं। एशिया कप लंबे समय तक अधर में था और हमें एक समय लगा था कि हम यहां नहीं आएंगे।

"आप जानते हैं कि भारतीय सरकार का रुख़ क्या है और अब टीम और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों को उन भावनाओं को पीछे रखना होगा। इस पर हमने आज टीम मीटिंग में भी बात की। हमें लोगों की भावनाओं का अहसास है, लेकिन साथ ही हमें मैदान में उतरकर अपने देश के लिए खेलना है और हालात को देखते हुए जितना पेशेवर और फ़ोकस्ड हो सकते हैं, रहना है।"

उन्होंंने कहा, "जब एक बार पता चल गया कि हम यहां खेलने आ रहे हैं, तो हमने बस अपने काम पर ध्यान दिया। इस मैच के लिए हमने कोई अलग तैयारी नहीं की है, लेकिन हम भावनाओं और मजबूत राय से ज़रूर वाकिफ हैं। गौती का संदेश पेशेवर रहा है कि ऐसी चीज़ों की चिंता मत करें, जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और क्रिकेट को भावनाओं से दूर रहकर खेलें। मुझे यकीन है कि ये खिलाड़ी काफ़ी पेशेवर हैं। हर व्यक्ति का इस पूरे हालात [भू-राजनीतिक तनाव] को लेकर अलग नज़रिया है, लेकिन संदेश यही है कि क्रिकेट पर ध्यान दें और कल के मैच पर फ़ोकस करें।"

क्रिकेट जगत की नजरें अब सूर्यकुमार यादव की भारत बनाम सलमान आग़ा की पाकिस्तान पर है • AFP/Getty Images

टेन डेशकाटे ने आगे कहा, "दूसरी सोच यह है कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाए और इस पर लोगों की अलग राय हो सकती है। उम्मीद है कि हमारा खेलना, खिलाड़ियों की देश के प्रति भावनाओं को दर्शा सके। मैं स्थिति समझता हूं और जैसा मैंने समझाया, भावनाएं भी समझता हूं। हम वही कर रहे हैं जो BCCI और भारतीय सरकार ने इस समय देश के लिए सही समझा है।