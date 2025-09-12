हारिस और स्पिनरों की मदद से पाकिस्तान ने ओमान पर दर्ज की बड़ी जीत

पाकिस्तान 160/7 (हारिस 66, फ़रहान 29, कलीम 3-31, फै़सल 3-34) ने ओमान 67 (मिर्ज़ा 27, अशरफ़ 2-6, मक़ीम 2-7, अयूब 2-8) को 93 रनों से हराया

पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के पहले पांच ओवर में सिर्फ़ दो चौके लगे, जिससे सिर्फ़ 31 रन बने। अयूब पहली गेंद पर आउट हुए। वहीं साहिबजादा फ़रहान ने शुरुआती जीवनदान का फ़ायदा उठाकर हारिस के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। फ़रहान ने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए।

आख़िरी पावरप्ले ओवर में 16 रन बने और वहीं से आक्रामक खेल शुरू हुआ। तब तक हारिस 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। उनकी अगली 25 गेंदों में 50 रन बने और पाकिस्तान की रन गति आठ रन प्रति ओवर के क़रीब पहुंच गई। लेकिन ओमान ने फिर वापसी की। बाएं हाथ के स्पिनर आमिर कलीम उनके सबसे अच्छे गेंदबाज़ रहे। उन्होंने हारिस को बोल्ड किया और फिर सलमान आग़ा पहली ही गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच दे बैठे।

इससे पाकिस्तान फिर से रनों के लिए जूझने लगा और चौके-छक्के रुक गए। फ़ख़र जमां लय नहीं पकड़ सके और हसन नवाज़ 15 गेंद पर नौ रन बनाकर आउट हो गए। 17वें ओवर में मोहम्मद नवाज़ आए और उनकी छोटी लेकिन तेज पारी ने पाकिस्तान को 150 के पार पहुंचा दिया।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम कभी भी मुक़ाबले में नज़र नहीं आई। अयूब ने पावरप्ले में गेंदबाज़ी करते हुए दो विकेट लिए और इसके बाद मकीम ओर मोहम्मद नवाज़ ने अपना-अपना ख़ाता खोला। ओमान के निचले मध्यक्रम को अशरफ़ ने अपने मध्यम तेज़ गेंदबाज़ी से चलता किया। अबरार अहमद और शाहीन शाह अफ़रीदी को भी एक-एक विकेट मिले।