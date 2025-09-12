मैच (9)
परिणाम
चौथा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 12, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पाकिस्तान Flagपाकिस्तान
160/7
ओमान Flagओमान
(16.4/20 ov, T:161) 67

पाकिस्तान की 93 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
मोहम्मद हारिस
, पाकिस्तान
66 (43)
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
मोहम्मद हारिस
, पाकिस्तान
रिपोर्ट

हारिस और स्पिनरों की मदद से पाकिस्तान ने ओमान पर दर्ज की बड़ी जीत

ओमान की तरफ़ से कलीम और फ़ैसल ने लिए 3-3 विकेट

ESPNcricinfo स्टाफ़
12-Sep-2025 • 2 hrs ago
Mohammad Haris plays a shot, Pakistan vs Oman, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 12, 2025

अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान एक अज़ीबो-गरीब शॉट खेलते मोहम्मद हारिस  •  AFP/Getty Images

पाकिस्तान 160/7 (हारिस 66, फ़रहान 29, कलीम 3-31, फै़सल 3-34) ने ओमान 67 (मिर्ज़ा 27, अशरफ़ 2-6, मक़ीम 2-7, अयूब 2-8) को 93 रनों से हराया
मोहम्मद हारिस के अर्धशतक और स्पिनरों के शानदार खेल से पाकिस्तान ने ओमान को आसानी से हरा दिया। हारिस ने 43 गेंदों पर 66 रन बनाए, वहीं सईम अयूब, फ़हीम अशरफ़ और सूफ़ियान मकीम ने 2-2 विकेट लिए। ओमान के सिर्फ़ तीन ही बल्लेबाज़ दहाई के स्कोर तक पहुंच सके।
पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान के पहले पांच ओवर में सिर्फ़ दो चौके लगे, जिससे सिर्फ़ 31 रन बने। अयूब पहली गेंद पर आउट हुए। वहीं साहिबजादा फ़रहान ने शुरुआती जीवनदान का फ़ायदा उठाकर हारिस के साथ अर्धशतकीय साझेदारी की। फ़रहान ने 29 गेंदों पर 29 रन बनाए।
आख़िरी पावरप्ले ओवर में 16 रन बने और वहीं से आक्रामक खेल शुरू हुआ। तब तक हारिस 18 गेंदों पर 16 रन बनाकर खेल रहे थे। उनकी अगली 25 गेंदों में 50 रन बने और पाकिस्तान की रन गति आठ रन प्रति ओवर के क़रीब पहुंच गई। लेकिन ओमान ने फिर वापसी की। बाएं हाथ के स्पिनर आमिर कलीम उनके सबसे अच्छे गेंदबाज़ रहे। उन्होंने हारिस को बोल्ड किया और फिर सलमान आग़ा पहली ही गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच दे बैठे।
इससे पाकिस्तान फिर से रनों के लिए जूझने लगा और चौके-छक्के रुक गए। फ़ख़र जमां लय नहीं पकड़ सके और हसन नवाज़ 15 गेंद पर नौ रन बनाकर आउट हो गए। 17वें ओवर में मोहम्मद नवाज़ आए और उनकी छोटी लेकिन तेज पारी ने पाकिस्तान को 150 के पार पहुंचा दिया।
लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान की टीम कभी भी मुक़ाबले में नज़र नहीं आई। अयूब ने पावरप्ले में गेंदबाज़ी करते हुए दो विकेट लिए और इसके बाद मकीम ओर मोहम्मद नवाज़ ने अपना-अपना ख़ाता खोला। ओमान के निचले मध्यक्रम को अशरफ़ ने अपने मध्यम तेज़ गेंदबाज़ी से चलता किया। अबरार अहमद और शाहीन शाह अफ़रीदी को भी एक-एक विकेट मिले।
अब पाकिस्तान का अगला मुक़ाबला 14 सितंबर को भारत से है।
मैच न्यूज़

ओमान पारी
खिलाड़ीRb
एस ए कलीम
lbw1311
जतिंदर सिंह
बोल्ड13
हम्माद मिर्ज़ा
कैच2723
एम नदीम
कैच37
सुफ़ियान महमूद
कैच15
विनायक शुक्ला
रन आउट24
ज़करिया इसलाम
कैच08
शाह फ़ैसल
बोल्ड13
शकील अहमद
कैच1023
हसनैन शाह
बोल्ड12
समय श्रीवास्तव
नाबाद511
अतिरिक्त(lb 1, w 2)
कुल67(10 विकेट; 16.4 Ovs)
पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
पाकिस्तान11024.650
ओमान1010-4.650
UAE1010-10.483
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
बांग्लादेश11021.001
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
श्रीलंका-----
पूरी तालिका