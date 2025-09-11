भारत के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ एकादश आज़माना चाहेगा पाकिस्तान

टीम न्यूज़ और संभावित XI

भारत के ख़िलाफ़ अगला मुक़ाबला को देखते हुए पाकिस्तान ओमान के ख़िलाफ़ अपनी मज़बूत टीम उतार सकता है।

पाकिस्तान संभावित XI : 1 साहिबज़ादा इरफ़ान, 2 सईम अयूब, 3 फ़ख़र ज़मान, 4 सलमान अली आग़ा (कप्तान), 6 हसन नवाज़, 7 मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), 8 फ़हीम अशरफ़, 9 शाहीन अफ़रीदी, 10 हारिस रउफ़, 11 अबरार अहमद

हालिया समय में वित्त विवाद के चलते एक नए ओमान के दल की संभावित प्लेइंग इलेवन का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।

ओमान संभावित XI : 1 आमिर कलीम, 2 जतिंदर सिंह (कप्तान), 3 हम्माद मिर्ज़ा, 4 मोहम्मद नदीम, 5 अयान ख़ान, 6 आर्यन बिष्ट, 7 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 8 शकील अहमद, 9 आशीष ओडेडरा, 10 हसनैन शाह, 11 ज़िकरिया इस्लाम

पिच रिपोर्ट

अबू धाबी की तुलना में दुबई में अधिक स्पिन होने की संभावना है। तापमान के अधिक रहने का अनुमान है, यह 30 डिग्री से अधिक रह सकता है।

अहम तथ्य और आंकड़े