मैच (16)
दलीप ट्रॉफ़ी (2)
ENG vs SA (1)
एशिया कप (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
SA-A vs NZ-A (1)
CPL (2)
ख़बरें

भारत के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ एकादश आज़माना चाहेगा पाकिस्तान

ओमान पहली बार एशिया कप खेलने जा रहा है, ऐसे में वह बिना उम्मीदों के दबाव के पाकिस्तान का सामना करेगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Sep-2025 • 1 hr ago
Mohammad Nawaz celebrates with team-mates after sending back Darwish Rasooli, Afghanistan vs Pakistan, final, UAE T20 tri-series, Sharjah, September 7, 2025

अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज़ पर पाकिस्तान के स्पिन आक्रमण का दारोमदार होगा  •  Getty Images

एशिया कप 2025 में शुक्रवार को पहली बार टूर्नामेंट खेल रहे ओमान और पाकिस्तान के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमों का इस संस्करण में यह पहला मुक़ाबला होगा। पाकिस्तान हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज़ जीत कर इस टूर्नामेंट में प्रवेश कर रहा है, हालांकि दुबई में पाकिस्तान के हालिया T20I आंकड़े संतोषजनक नहीं रहे हैं। इस मैच से संबंधित टीम न्यूज़, संभावित प्लेइंग इलेवन और पिच रिपोर्ट पर नज़र डालते हैं।

टीम न्यूज़ और संभावित XI

भारत के ख़िलाफ़ अगला मुक़ाबला को देखते हुए पाकिस्तान ओमान के ख़िलाफ़ अपनी मज़बूत टीम उतार सकता है।
पाकिस्तान संभावित XI : 1 साहिबज़ादा इरफ़ान, 2 सईम अयूब, 3 फ़ख़र ज़मान, 4 सलमान अली आग़ा (कप्तान), 6 हसन नवाज़, 7 मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), 8 फ़हीम अशरफ़, 9 शाहीन अफ़रीदी, 10 हारिस रउफ़, 11 अबरार अहमद
हालिया समय में वित्त विवाद के चलते एक नए ओमान के दल की संभावित प्लेइंग इलेवन का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है।
ओमान संभावित XI : 1 आमिर कलीम, 2 जतिंदर सिंह (कप्तान), 3 हम्माद मिर्ज़ा, 4 मोहम्मद नदीम, 5 अयान ख़ान, 6 आर्यन बिष्ट, 7 विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), 8 शकील अहमद, 9 आशीष ओडेडरा, 10 हसनैन शाह, 11 ज़िकरिया इस्लाम

पिच रिपोर्ट

अबू धाबी की तुलना में दुबई में अधिक स्पिन होने की संभावना है। तापमान के अधिक रहने का अनुमान है, यह 30 डिग्री से अधिक रह सकता है।

अहम तथ्य और आंकड़े

  • पाकिस्तान ने दुबई में पिछले पांच T20I में से चार मुक़ाबले हारे हैं, उनकी आख़िरी जीत भारत के ख़िलाफ़ 2022 एशिया कप में आई थी।
  • पूर्ण सदस्य देशों में इस साल T20I में अब तक पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज़ ने 11 मुक़ाबलों में सर्वाधिक 20 विकेट चटकाए हैं।
OmanPakistanOman vs PakistanMen's T20 Asia Cup

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback