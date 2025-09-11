मैच (16)
चौथा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 12, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
ओमान Flagओमान
पाकिस्तान Flagपाकिस्तान
कल
2:30 PM

मैच शुरू होना बाक़ी

प्रीव्यू

बाबर और रिज़वान के बिना एशिया कप 2025 में अपने सफर की शुरुआत करेगा पाकिस्तान

सलमान आग़ा के कंधों पर टीम की कप्तानी की ज़िम्मेदारी, पहला मुक़ाबला ओमान के साथ

ESPNcricinfo स्टाफ़
11-Sep-2025 • 2 hrs ago
Saim Ayub celebrates a wicket with Salman Agha, West Indies vs Pakistan, 3rd ODI, Tarouba, August 12, 2025

आग़ा ने हाल ही में त्रिकोणीय सीरीज़ में कप्तानी की थी  •  AFP/Getty Images

एशिया कप 2025 के चौथे ग्रुप मैच में पाकिस्तान और ओमान का आमना-सामना होगा। दोनों ही टीमों के लिए टूर्नामेंट के इस संस्करण में यह पहला मैच है। भले ही पाकिस्तान ने हाल ही में त्रिकोणीय T20 सीरीज़ जीती थी, लेकिन टीम को अभी भी कई बड़े सवालों के जवाब ढूंढने हैं।
बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन बताता है कि उन्हें एक अच्छी लय की ज़रूरत है, जिसे वह आगे लेकर जा सकें। एशिया कप में पाकिस्तान पिछली बार 2012 में चैंपियन बना था। 2022 और 2024 में उनकी टीम फ़ाइनल तक तो पहुंची, लेकिन दोनों बार उन्हें श्रीलंका के हाथों शिकस्त मिली।
इस टूर्नामेंट के लिए बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को नहीं चुना गया था, जो कई मायनों में एक बहुत ही अहम फ़ैसला था। दल की ज़िम्मेदारी सलमान आग़ा के कंधों पर है, जिन्होंने हाल ही में UAE में ट्राई सीरीज़ में सफल कप्तानी की थी।
वहीं ओमान ने एशिया कप में ACC पुरुष प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया, जो पिछले साल अप्रैल में खेला गया था। चार मैचों में चार जीत के साथ ओमान ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था और इसके बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में हॉन्ग कॉन्ग को हराया।
पिछले साल के विश्व कप दल की तुलना में ओमान एक पूरी तरह से बदले हुए दल के साथ एशिया कप खेलेगा। हालांकि इस दल में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। एशिया कप दल में चार खिलाड़ी अनकैप्ड हैं। अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ और कप्तान जतिंदर सिंह पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी, जिन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 125 मुक़ाबलों में 3103 रन बनाए हैं।
हालिया फ़ॉर्म
पाकिस्तान - WWLWW ओमान - LLLLL
त्रिकोणीय सीरीज़ के फ़ाइनल में जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया, उससे उनकी टीम ख़ुश होगी। हालांकि उसी सीरीज़ के दौरान अफ़ग़ानिस्तान के हाथों उन्हें हार भी मिली थी। उस सीरीज़ से पहले उन्होंने वेस्टइंडीज़ को भी T20 सीरीज़ में 2-1 से मात दी थी, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली गई सीरीज़ में उन्हें हार मिली थी। कुल मिलाकर, पाकिस्तान का फ़ॉर्म मिला-जुला रहा है। वे निश्चित रूप से एशिया कप जैसे मंच पर अच्छा प्रदर्शन करके बड़े टूर्नामेंट में अच्छी लय हासिल करने का प्रयास करेंगे।
पिछले साल T20 विश्व कप के बाद ओमान ने दुनिया भर में कई यात्राएं की हैं, जहाँ उन्होंने प्रभावी प्रदर्शन किया, हालांकि यह प्रदर्शन जीत में तब्दील नहीं हो पाया। उनके प्रमुख खिलाड़ियों के बोर्ड के साथ वित्तीय विवाद में पड़ने के चलते ओमान के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। ओमान ने पिछले साल नवंबर में T20 सीरीज़ में नीदरलैंड्स की मेज़बानी की थी, लेकिन उन्हें 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 2024 में गल्फ़ T20I चैंपियनशिप खेली थी।
Oman vs Pakistan Men's T20 Asia Cup

मैच न्यूज़
मैच न्यूज़

भारत के ख़िलाफ़ मुक़ाबले से पहले अपना सर्वश्रेष्ठ एकादश आज़माना चाहेगा पाकिस्तान

ओमान पहली बार एशिया कप खेलने जा रहा है, ऐसे में वह बिना उम्मीदों के दबाव के पाकिस्तान का सामना करेगा

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत110210.483
UAE1010-10.483
ओमान-----
पाकिस्तान-----
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
हॉन्ग कॉन्ग1010-4.700
बांग्लादेश-----
श्रीलंका-----
पूरी तालिका
