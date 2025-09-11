बाबर और रिज़वान के बिना एशिया कप 2025 में अपने सफर की शुरुआत करेगा पाकिस्तान

बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान का हालिया प्रदर्शन बताता है कि उन्हें एक अच्छी लय की ज़रूरत है, जिसे वह आगे लेकर जा सकें। एशिया कप में पाकिस्तान पिछली बार 2012 में चैंपियन बना था। 2022 और 2024 में उनकी टीम फ़ाइनल तक तो पहुंची, लेकिन दोनों बार उन्हें श्रीलंका के हाथों शिकस्त मिली।

इस टूर्नामेंट के लिए बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान को नहीं चुना गया था, जो कई मायनों में एक बहुत ही अहम फ़ैसला था। दल की ज़िम्मेदारी सलमान आग़ा के कंधों पर है, जिन्होंने हाल ही में UAE में ट्राई सीरीज़ में सफल कप्तानी की थी।

वहीं ओमान ने एशिया कप में ACC पुरुष प्रीमियर कप के ज़रिए प्रवेश पाया, जो पिछले साल अप्रैल में खेला गया था। चार मैचों में चार जीत के साथ ओमान ने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था और इसके बाद उन्होंने सेमीफ़ाइनल में हॉन्ग कॉन्ग को हराया।

पिछले साल के विश्व कप दल की तुलना में ओमान एक पूरी तरह से बदले हुए दल के साथ एशिया कप खेलेगा। हालांकि इस दल में कुछ दिग्गज खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। एशिया कप दल में चार खिलाड़ी अनकैप्ड हैं। अनुभवी सलामी बल्लेबाज़ और कप्तान जतिंदर सिंह पर बड़ी ज़िम्मेदारी होगी, जिन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 125 मुक़ाबलों में 3103 रन बनाए हैं।

हालिया फ़ॉर्म

पाकिस्तान - WWLWW ओमान - LLLLL

त्रिकोणीय सीरीज़ के फ़ाइनल में जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया, उससे उनकी टीम ख़ुश होगी। हालांकि उसी सीरीज़ के दौरान अफ़ग़ानिस्तान के हाथों उन्हें हार भी मिली थी। उस सीरीज़ से पहले उन्होंने वेस्टइंडीज़ को भी T20 सीरीज़ में 2-1 से मात दी थी, लेकिन बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेली गई सीरीज़ में उन्हें हार मिली थी। कुल मिलाकर, पाकिस्तान का फ़ॉर्म मिला-जुला रहा है। वे निश्चित रूप से एशिया कप जैसे मंच पर अच्छा प्रदर्शन करके बड़े टूर्नामेंट में अच्छी लय हासिल करने का प्रयास करेंगे।