ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे विश्व कप की तैयारियों का आग़ाज़ करेगा भारत
न्यू चंडीगढ़ में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मुक़ाबला रविवार को दोपहर 1.30 बजे से शुरु होगा
बड़ी तस्वीर
30 सितंबर से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप से पहले भारत रविवार को न्यू चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन वनडे मैचों की सीरीज़ का आग़ाज़ करेगा। पहले दोनों मुक़ाबले न्यू चंडीगढ़ में ही खेले जाने हैं जबकि सीरीज़ का अंतिम मुक़ाबला 20 सितंबर को दिल्ली में खेला जाएगा।
भारतीय दल ने इस सीरीज़ से पहले विशाखापट्टनम में अभ्यास शिविर में भाग लिया था। हालांकि इस सीरीज़ से पहले भारत को एक बड़ा झटका यास्तिका भाटिया के रूप में लगा, जो चोटिल होने के चलते ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ के साथ ही विश्व कप से भी बाहर हो गईं। भाटिया के विकल्प के तौर पर दल में उमा छेत्री को जगह दी गई है।
भारतीय तेज़ गेंदबाज़ रेणुका सिंह ठाकुर चोट के बाद इस सीरीज़ में वापसी करेंगी, वह विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए अमनजोत कौर भारतीय दल का हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वह इस समय निगल से रिकवर कर रही हैं और उनकी जगह सयाली सतघरे टीम का हिस्सा हैं। हालांकि टीम के चयन के दौरान हरमनप्रीत कौर ने अमनजोत के विश्व कप से पहले फ़िट होने की उम्मीद जताई थी और वह विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं।
मांधना और रावल पर रहेंगी नज़रें
भारत के लिए वनडे विश्व कप में स्मृति मांधना और प्रतिका रावल पारी की शुरुआत करती नज़र आएंगी, ऐसे में एक बड़े टूर्नामेंट से पहले मज़बूत ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने ख़ुद को आज़माने का बेहतर मौक़ा होगा। मांधना की वनडे फ़ॉर्म की बात की जाए तो पिछले 10 मुक़ाबलों में उन्होंने 105.76 के स्ट्राइक रेट और 58.7 की औसत से 587 रन बनाए हैं जबकि रावल ने इतने ही मुक़ाबलों में 90.56 के स्ट्राइक रेट और 53.33 की औसत से 480 रन बनाए हैं।
हालिया प्रदर्शन
भारत ने अपना पिछला वनडे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था जहां तीन मैचों की सीरीज़ में उन्होंने 2-1 से जीत मिली थी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत ने अंतिम वनडे में शतक जड़कर अपने फ़ॉर्म में लौटने के संकेत दिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका में खेली गई त्रिकोणीय सीरीज़ में भी जीत हासिल की थी, जिसका हिस्सा साउथ अफ़्रीका भी था।
वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वनडे प्रारूप में अपना सबसे हालिया मैच जनवरी 2025 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था। जहां उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड को 3-0 से पटखनी दी थी।
पिछले साल भारत को ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से हार मिली थी इसलिए भारत के पास न सिर्फ़ वनडे विश्व कप की तैयारी का अवसर है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी हार का बदला लेने का भी मौक़ा है।
दोनों दल
भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान), हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्स, प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, सयाली सतघरे, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव
ऑस्ट्रेलिया : अलिसा हीली (कप्तान), तालिया मैक्ग्रा, अलाना किंग, ऐश्ली गार्डनर, किम गार्थ, चार्ली नॉट, एलिस पेरी, निकोल फ़ॉल्टम, डार्सी ब्राउन, बेथ मूनी, सोफ़ी मोलिन्यू, फ़ीबी लिचफ़ील्ड, जॉर्जिया वेयरहम, जॉर्जिया वॉल, मेगन शूट, अनाबेल सदरलैंड, ग्रेस हैरिस