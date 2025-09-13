ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे विश्व कप की तैयारियों का आग़ाज़ करेगा भारत

बड़ी तस्वीर

मांधना और रावल पर रहेंगी नज़रें

हालिया प्रदर्शन

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने वनडे प्रारूप में अपना सबसे हालिया मैच जनवरी 2025 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था। जहां उन्होंने तीन मैचों की वनडे सीरीज़ में इंग्लैंड को 3-0 से पटखनी दी थी।

पिछले साल भारत को ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से हार मिली थी इसलिए भारत के पास न सिर्फ़ वनडे विश्व कप की तैयारी का अवसर है बल्कि ऑस्ट्रेलिया से अपनी हार का बदला लेने का भी मौक़ा है।

दोनों दल

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान), हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्स, प्रतिका रावल, उमा छेत्री (विकेटकीपर), ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, स्नेह राणा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, सयाली सतघरे, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, राधा यादव