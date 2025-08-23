विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण शिविर से विश्व कप अभियान का आग़ाज़ करेगा भारत

भारत को विशाखापट्टनम में साउथ अफ़्रीका (9 अक्तूबर) और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (12 अक्तूबर) दो बड़े मैच खेलने हैं। विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और इंदौर जैसे कुछ स्थानों पर भारतीय दल के अनुभव की कमी उनके अभियान की शुरुआत से ही चर्चा का विषय रही है।

मूल रूप से यह प्रशिक्षण सत्र पूरी तरह से बेंगलुरु में आयोजित होने वाला था, लेकिन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की मेज़बानी के लिए पुलिस की मंज़ूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण इसे स्थानांतरित करना पड़ा।

विश्व कप टीम के सभी सदस्यों के साथ-साथ रिज़र्व खिलाड़ियों और अभ्यास मैचों के लिए चुनी गई भारत ए टीम के सदस्यों के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है।

शिविर का समापन दो इंट्रा-स्क्वाड डे-नाइट अभ्यास मैचों के साथ होगा, जिसके बाद टीम 16 सितंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों में से दो के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए न्यू चंडीगढ़ रवाना होगी।