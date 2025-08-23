विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण शिविर से विश्व कप अभियान का आग़ाज़ करेगा भारत
विशाखापट्टनम का चयन रणनीतिक तौर पर किया गया है क्योंकि यहां पर अधिकतर खिलाड़ियों को खेलने का अनुभव नहीं है
भारतीय महिला टीम विश्व कप की तैयारियों के लिहाज़ से 25 अगस्त से विशाखापट्टनम में अपना प्रशिक्षण शिविर शुरू करेगी।
शिविर का वेन्यू रणनीतिक तौर पर तय किया गया है क्योंकि इससे पहले 2014 में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मांधना और स्नेह राणा के पास ही ACA-VDCA स्टेडियम में खेलने का अनुभव है।
भारत को विशाखापट्टनम में साउथ अफ़्रीका (9 अक्तूबर) और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ (12 अक्तूबर) दो बड़े मैच खेलने हैं। विशाखापट्टनम, गुवाहाटी और इंदौर जैसे कुछ स्थानों पर भारतीय दल के अनुभव की कमी उनके अभियान की शुरुआत से ही चर्चा का विषय रही है।
बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई को वेन्यू चुने जाने को एक स्वागत योग्य क़दम के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पिछले तीन-चार वर्षों से खिलाड़ियों को इस वेन्यू पर विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का अनुभव है।
मूल रूप से यह प्रशिक्षण सत्र पूरी तरह से बेंगलुरु में आयोजित होने वाला था, लेकिन कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैचों की मेज़बानी के लिए पुलिस की मंज़ूरी प्राप्त करने में विफल रहने के कारण इसे स्थानांतरित करना पड़ा।
विश्व कप टीम के सभी सदस्यों के साथ-साथ रिज़र्व खिलाड़ियों और अभ्यास मैचों के लिए चुनी गई भारत ए टीम के सदस्यों के भी इसमें भाग लेने की उम्मीद है।
शिविर का समापन दो इंट्रा-स्क्वाड डे-नाइट अभ्यास मैचों के साथ होगा, जिसके बाद टीम 16 सितंबर से शुरू होने वाले तीन वनडे मैचों में से दो के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने के लिए न्यू चंडीगढ़ रवाना होगी।
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीन मैचों की सीरीज़ के बाद, भारतीय टीम विश्व कप के दो अभ्यास मैच खेलने के लिए बेंगलुरु पहुंचेगी, जहां वह इंग्लैंड (25 सितंबर) और न्यूज़ीलैंड (27 सितंबर) के ख़िलाफ़ मुक़ाबले खेलेगी। इसके बाद 30 सितंबर को श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने पहले मैच के लिए गुवाहाटी के लिए रवाना होगी।