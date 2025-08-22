मैच (16)
AUS vs SA (1)
AUS-WA vs IND-WA (1)
Top End T20 (3)
CPL (2)
द हंड्रेड (महिला) (2)
One-Day Cup (5)
द हंड्रेड (पुरूष) (2)
ख़बरें

बेंगलुरु से छीन गई महिला विश्व कप के मैचों की मेज़बानी

बेंगलुरु में होने वाले मैचों को नवी मुंबई में स्थानांतरित किया गया

A morning of Test cricket in the sunshine at the Chinnaswamy, India vs New Zealand, 1st Test, Bengaluru, 3rd day, October 18, 2024

इस साल हुई भगदड़ के बाद से स्टेडियम जांच के दायरे में है  •  Getty Images

ICC ने महिला वनडे विश्व कप का नया कार्यक्रम जारी किया है जिसके मुताबिक़ बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से मेज़बानी छीन ली गई है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला विश्व कप के लिए बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम चौथा भारतीय स्थल होगा।
कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) द्वारा मैचों की मेज़बानी के लिए पुलिस की मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए BCCI की बार-बार दी गई समय-सीमा को पूरा न कर पाने के कारण बेंगलुरु में होने वाले महिला विश्व कप मैचों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है।
BCCI ने शुक्रवार को सभी प्रतिभागी देशों को अपडेट भी भेज दिया है। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट की तारीख़ें वही रहेंगी (30 सितंबर से 2 नवंबर)। BCCI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर नए कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। इंदौर, वाइज़ैग और गुवाहाटी के अलावा नवी मुंबई को चौथा भारतीय स्थल बनाया गया है। पाकिस्तान से जुड़े सभी मैचों और पहले सेमीफाइनल की मेज़बानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को मिली है।
जून में ICC ने टूर्नामेंट की तारीख़ों की घोषणा करते हुए बेंगलुरु को पांच आयोजन स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। मेज़बान भारत के साथ टूर्नामेंट के पहले मैच के अलावा बेंगलुरु को 30 अक्तूबर को एक सेमीफ़ाइनल और संभवतः 2 नवंबर को फ़ाइनल की मेज़बानी भी करनी थी। (अगर पाकिस्तान फ़ाइनलिस्टों में से एक नहीं होता)।
BCCI को यह फ़ैसला इसी साल 4 जून को घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा पहली बार IPL जीतने के बाद स्टेडियम के आसपास मची भगदड़ के बाद से इस स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए 'असुरक्षित' करार दिए जाने के बाद लेना पड़ा है।
कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने स्टेडियम को बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के लिए "असुरक्षित" माना है। जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने KSCA को वहां कोई भी मैच आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।
इसके कारण KSCA को महाराजा T20 को बेंगलुरु से मैसूर स्थानांतरित करना पड़ा था।
India WomenICC Women's World Cup

नागराज गोलापुड़ी ESPNcricinfo में न्यूज़ एडिटर हैं।

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback