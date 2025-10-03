रोहित-कोहली की वापसी लेकिन क्या मिलेगा बुमराह को आराम?
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर क्या हो सकती है भारतीय वनडे और T20I टीम?
शनिवार को भारतीय चयन समिति ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और T20 टीम चुनने जा रही है। इस दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होने की संभावना है। दोनों ने T20I और टेस्ट से संन्यास लिया हुआ है और मार्च में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीत के बाद से भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है।
इस दौरे की शुरुआत तीन वनडे मैचों से होगी, जिसके बाद पांच T20I मैच खेले जाएंगे। चयन से पहले कुछ बड़े सवाल इस प्रकार हैं।
क्या ऑल-फ़ॉर्मैट खिलाड़ियों को आराम मिलना चाहिए?
इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी के बाद मिले दुर्लभ ब्रेक के बाद भारत का कैलेंडर बेहद व्यस्त है। एशिया कप, उसके बाद वेस्टइंडीज़ के खिलाफ चल रही दो टेस्ट की सीरीज़ और दूसरा टेस्ट ख़त्म होने के पांच दिन बाद ही ऑस्ट्रेलिया में पहला वनडे। वहीं ऑस्ट्रेलिया में पांचवां T20I ख़त्म होने के एक सप्ताह के अंदर ही भारत में साउथ अफ़्रीका के खिलाफ दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच T20I भी।
शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव, तीनों फ़ॉर्मैट के पक्के खिलाड़ी हैं। उनके वर्कलोड को ध्यान में रखते हुए कि भारत इन्हें वन डे सीरीज़ से आराम दे सकता है क्योंकि अगला बड़ा वन डे टूर्नामेंट 2027 विश्व कप है। अगर वे वन डे खेलते हैं तो हो सकता है उन्हें बीच में ही T20 सीरीज़ से रिलीज़ कर दिया जाए ताकि साउथ अफ़्रीका टेस्ट सीरीज़ की तैयारी कर सकें।
अगर गिल को आराम दिया गया तो यशस्वी जायसवाल उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वे T20I में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग भी कर सकते हैं।
कुलदीप का सीधा विकल्प नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपने स्पिन-हैवी स्क्वाड (जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफ़ी और एशिया कप के लिए चुने थे) को फिर से संतुलित करना होगा।
हार्दिक पंड्या की जगह कौन?
बाएं जांघ में चोट के कारणहार्दिक पंड्या एशिया कप फ़ाइनल में नहीं खेले थे और उनके इस दौरे की उपलब्धता पर सवाल है। नितीश कुमार रेड्डी एक विकल्प हैं, जो शिवम दुबे के साथ T20I दल में सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में शामिल हो सकते हैं।
वनडे में हार्दिक का रिप्लेसमेंट चुनना दिलचस्प होगा। दुबे ने पिछला वनडे पिछले साल श्रीलंका में खेला था, जबकि रेड्डी ने अभी तक वनडे डेब्यू नहीं किया है। 2027 का वनडे विश्व कप साउथ अफ़्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में है और भारत हार्दिक के बैकअप के तौर पर सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर आज़माना चाहेगा। ऑस्ट्रेलिया इसके लिए सही जगह हो सकती है।
मुख्य तेज़ गेंदबाज कौन होंगे?
अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, बुमराह के बाद 1 और 2 नंबर पर हैं। दोनों एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफ़ी दल में थे। लेकिन अगर बुमराह को किसी एक या दोनों फॉर्मैट में आराम दिया गया, तो तीसरा स्पेशलिस्ट तेज़ गेंदबाज़ कौन होगा?
मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हो सकती है। उन्होंने पिछला वनडे एक साल पहले श्रीलंका में खेला था। प्रसिद्ध कृष्णा भी एक विकल्प हैं। IPL 2025 में पर्पल कैप जीतने वाले प्रसिद्ध T20I में तीसरे तेज़ गेंदबाज़ हो सकते हैं।
स्पिन ऑलराउंडर: कितने और कौन?
हालिया वनडे और T20I टीमों में भारत ने कई स्पिन ऑलराउंडर चुने हैं। रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर चैंपियंस ट्रॉफी में थे, जबकि अक्षर ने एशिया कप खेला था और सुंदर व रियान पराग स्टैंडबाय में थे।
ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में इतने स्पिन ऑलराउंडरों की जरूरत नहीं होगी। संभावना कम है कि जाडेजा और अक्षर दोनों किसी वनडे में साथ खेलें। यह सीरीज तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर को आज़माने का मौका हो सकती है।
पराग ने इस हफ्ते ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ भारत ए के लिए दो लिस्ट-ए मैचों में 67 और 58 रन बना चुके हैं। तिलक वर्मा एशिया कप फ़ाइनल में चमकने के बाद वनडे के भी उम्मीदवार हो सकते हैं।
ऋषभ पंत नहीं तो वनडे दल में बैकअप विकेटकीपर कौन?
ऋषभ पंत इंग्लैंड में लगी पैर की चोट से उबर रहे हैं और उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे में शामिल होने की संभावना कम है। पंत आख़िरी बार अगस्त 2024 में T20I खेले थे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफ़ी में वह केएल राहुल के बैकअप विकेटकीपर थे।
संजू सैमसन ने पिछला वनडे दिसंबर 2023 में साउथ अफ़्रीका में खेला था, जहां उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक बनाया था। जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल हालिया T20I दल का हिस्सा रहे हैं, लेकिन लिस्ट-ए में उनके रिकॉर्ड उतने मजबूत नहीं हैं।
भारत की संभावित वनडे दल (ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए)
रोहित शर्मा (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), रियान पराग/तिलक वर्मा, नितीश रेड्डी, शिवम दुबे, रवींद्र जाडेजा, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज
भारत की संभावित T20I दल (ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए)
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल/यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह/प्रसिद्ध कृष्णा
Yash Jha is a multi-platform content producer and presenter for ESPNcricinfo