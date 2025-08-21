इंग्लैंड के महिला वनडे विश्व कप दल में हीदर नाइट को जगह

वनडे विश्व कप की टीम में शेफ़ाली को नहीं मिला मौक़ा, रेणुका ने की वापसी

महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा। बतौर कप्तान सिवर-ब्रंट के लिए यह पहला ICC टूर्नामेंट होगा।

वनडे विश्व कप के लिए इंग्लैंड का दल : एम आरलट, टैमी बोमॉन्ट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफ़िया डंकली, सोफ़ी एकल्सटन, लॉरेन फ़ाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोंस, हीदर नाइट एमा लैंब, नैट सिवर-ब्रंट (कप्तान), लिंसी स्मिथ, डैनी वायट-हॉज