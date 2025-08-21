मैच (11)
ख़बरें

इंग्लैंड के महिला वनडे विश्व कप दल में हीदर नाइट को जगह

इंग्लैंड ने अपने दल में चार स्पिनर को शामिल किया है वहीं केट क्रॉस को दल में जगह नहीं मिली है

Valkerie Baynes
वेल्केरी बेंस
21-Aug-2025 • 2 hrs ago
Heather Knight straps her pads on, England vs West Indies, 1st women's T20I, Canterbury, May 21, 2025

Heather Knight चोट के बाद वापसी कर रही हैं  •  Getty Images

अगले महीने शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए इंग्लैंड के दल में हीदर नाइट को जगह मिली है, उनके टूर्नामेंट के लिए फ़िट होने की उम्मीद है। मई में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट के बाद से ही नाइट ने क्रिकेट नहीं खेला है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वह विश्व कप के लिए फ़िट होने के लिए अच्छी तरह से रिकवरी कर रही हैं।
गर्मियों के पूरे सीज़न में 50 ओवर के प्रारूप में नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद विश्व कप के दल में डैनी वायट-हॉज की भी वापसी हुई है जिससे इंग्लैंड की बल्लेबाज़ी को मज़बूती मिलेगी। वायट-हॉज ने अंतिम बार वनडे प्रारूप में जनवरी में ऐशेज़ के दौरान खेला था।
भारत और श्रीलंका में खेलने को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड ने दल में चार स्पिनर को शामिल किया है और माया बूशेर, एलिस डेविड्सन-रिचर्ड्स और केट क्रॉस को विश्व कप दल में जगह नहीं मिल पाई है। सोफ़ी एकल्सटन स्पिन आक्रमण की अगुवाई करेंगी और बाएं हाथ की स्पिनर लिंसी स्मिथ, ऑफ़ स्पिनर चार्ली डीन और लेग स्पिनर सारा ग्लेन उनका साथ देंगी।
इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण में लॉरेन बेल, लॉरेन फ़ाइलर और एम आरलट होंगी। नैट सिवर-ब्रंट के भी ऑलराउंडर की भूमिका अदा करने की पूरी उम्मीद है।
महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से 2 नवंबर तक चलेगा। बतौर कप्तान सिवर-ब्रंट के लिए यह पहला ICC टूर्नामेंट होगा।
वनडे विश्व कप के लिए इंग्लैंड का दल : एम आरलट, टैमी बोमॉन्ट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफ़िया डंकली, सोफ़ी एकल्सटन, लॉरेन फ़ाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोंस, हीदर नाइट एमा लैंब, नैट सिवर-ब्रंट (कप्तान), लिंसी स्मिथ, डैनी वायट-हॉज
Heather KnightEngland WomenICC Women's World Cup

वेल्केरी बेंस ESPNcricinfo की विमेंस क्रिकेट की जनरल एडिटर हैं।

