वनडे विश्व कप की टीम में शेफ़ाली को नहीं मिला मौक़ा, रेणुका ने की वापसी
भारत और पाकिस्तान के बीच 5 अक्तूबर को कोलंबो में होगी भिड़ंत
महिला वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शेफ़ाली वर्मा को मौक़ा नहीं दिया गया है। प्रतिका रावल ओपनर के तौर पर भारतीय टीम की पहली पसंद बनी हुई हैं, जिन्होंने हालिया समय में भारत के लिए वनडे मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था।
BCCI के मुंबई हेडक्वार्टर में विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होने वाले वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की युवा तेज़ गेंदबाज़ क्रांति गौड़ को भी टीम में शामिल किया गया है। साथ ही चोट के बाद रेणुका सिंह और अमनजोत कौर ने 15 सदस्यीय दल में वापसी की है।
इस चयन के संदर्भ में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, "यह लगभग वही टीम है जो इंग्लैंड में खेली थी। हम काफ़ी समय से साथ में खेल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। अमनजोत को कुछ निगल है, वह अभी COE में है इसलिए हमने बड़े टूर्नामेंट से पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज़ में आराम दिया है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए हमने सयाली को लिया है, जैसे ही अमनजोत फ़िट हो जाएंगी तो वह उनकी जगह वर्ल्ड कप के लिए उपलब्ध हो जाएंगी"
उन्होंने आगे कहा, "स्पिनर्स ने हमारे लिए अच्छा किया है इसलिए हम इंग्लैंड में भी स्पिनर्स को मौक़ा दिया था। पिछले दो वर्ल्ड कप में हमने कुछ ग़लतियां की थीं लेकिन हमने काफ़ी मेहनत की है। पिछले एक डेढ़ साल में हमने अपनी ग़लतियों पर काफ़ी काम किया है और हमें परिणाम भी मिलने लगा है। और यह टीम वर्ल्ड कप के लिहाज़ से बेस्ट है। निजी तौर पर यह होम वर्ल्ड कप मेरे लिए काफ़ी ख़ास है। मैं टीम के लिए हर संभव योगदान देने का पूरा प्रयास करूंगी।"
विश्व कप के लिए भारतीय टीम#WWC2025 pic.twitter.com/aArwExUOE4— ESPNcricinfo हिंदी (@CricinfoHindi) August 19, 2025
30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप का पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच 30 सितंबर को होगा। कुल आठ टीमों वाले इस टूर्नामेंट में नॉकआउट स्टेज से पहले हर टीम हर दूसरी टीम के ख़िलाफ़ खेलते हुए कुल सात मैच खेलेगी। भारत और पाकिस्तान का मुक़ाबला 5 अक्तूबर को कोलंबो में खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फ़ाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा।
विश्व कप के लिए भारतीय दल:हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उप-कप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, जेमिमाह रॉड्रिग्स , ऋचा घोष (विकेटकीपर), यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, राधा यादव, स्नेह राणा, एन श्री चरणी, रेणुका सिंह,अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय दल: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल,दीप्ति शर्मा, रॉड्रिग्स, सयाली सतघरे, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष, राधा यादव, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, स्नेह राणा, क्रांति गौड़
वर्ल्ड कप में भारत के मुक़ाबले
बनाम श्रीलंका - 30 सितंबर 2025 बनाम पाकिस्तान - 5 अक्तबूर 2025 बनाम साउथ अफ़्रीका - 9 अक्तूबर 2025 बनाम ऑस्ट्रेलिया - 12 अक्तूबर 2025 बनाम इंग्लैंड - 19 अक्तूबर 2025 बनाम न्यूज़ीलैंड - 23 अक्तूबर 2025 बनाम बांग्लादेश - 26 अक्तूबर 2025
ख़बर आगे जारी रहेगी.,..