प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर के शतकों से इंडिया ए को मिली बड़ी जीत

इंडिया ए 413/6 (अय्यर 110, आर्या 101, पराग 67, सदरलैंड 2-73) ने ऑस्ट्रेलिया ए 242 (हार्वी 68, सदरलैंड 50, सिंधु 4-50, बिश्नोई 2-49) को 171 रन से हराया



पहले बल्लेबाज़ी करते हुए इंडिया ए ने आर्या (101) और अय्यर (110) की पारियों की बदौलत 413/6 का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ए 33.1 ओवर में 242 पर सिमट गई।

इंडिया ए के टॉप-6 में हर बल्लेबाज़ का स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर रहा और उनमें से पांच ने अर्धशतक जमाए। आर्या और प्रभसिमरन सिंह इंडिया ए के लिए ओपनिंग पर उतरे और 20.3 ओवर में 135 रन जोड़े। इसके बाद अय्यर ने कमान संभाली और इस साल मार्च में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद अपने पहले लिस्ट ए मैच में 12 चौके और चार सिक्सर लगाए।

रियान पराग (67) और आयुष बडोनी (50) ने भी अर्धशतक लगाए और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। 47वें ओवर में अय्यर के आउट होने के बाद स्कोर 380/4 था, लेकिन बदोनी और ऑलराउंडर निशांत सिंधु ने टीम को 400 पार पहुंचा दिया।

ऑस्ट्रेलिया ए ने सात गेंदबाज़ों का इस्तेमाल किया, लेकिन केवल लियम स्कॉट ही सात रन प्रति ओवर से कम की इकॉनमी से गेंदबाज़ी कर पाए। 414 रन का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए ने तेज़ शुरुआत की और 13वें ओवर में उनका स्कोर 116/1 था। लेकिन कूपर कॉनॉली के आउट होते ही विकेटों का पतझड़ शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने 126 रन के अंदर नौ विकेट गंवा दिए। ओपनर मैकेंज़ी हार्वी ने 62 गेंदों पर 68 रन बनाए, जबकि कप्तान सदरलैंड ने 33 गेंदों पर 50 रन बनाए। स्पिनरों सिंधु, बिश्नोई और बदोनी ने मिलकर सात विकेट झटके।

गुरजपनीत सिंह आज लिस्ट ए डेब्यू कर रहे थे। उन्होंने पांच ओवर में 40 रन देकर एक विकेट हासिल किया।