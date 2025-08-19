क्यों शेफ़ाली बाहर हुईं, भारतीय टीम पर WPL स्टांप

क्‍यों शेफ़ाली बाहर हुईं?

पिछले साल भारत द्वारा शेफ़ाली को वनडे टीम से बाहर किए जाने के बाद पदार्पण करने वाली प्रतिका रावल ने 14 पारियों में 54.07 की औसत और 87.43 के स्ट्राइक रेट से 703 रन बनाए हैं। उन्होंने शीर्ष क्रम में स्मृति मंधाना के साथ एक शानदार जोड़ी बनाई है। वे पहले ही चार शतकीय साझेदारियां और छह अर्धशतकीय साझेदारियां कर चुकी हैं और साथ में उनकी औसत 77.57 की उल्लेखनीय है, 1000 साझेदारी रनों की कट-ऑफ़ वाली भारतीय बल्लेबाज़ों की किसी भी जोड़ी ने इससे बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है।

भारत स्पष्ट रूप से शीर्ष पर निरंतरता चाहता था और अक्‍तूबर 2024 से कोई वनडे नहीं खेलने वाली शेफ़ाली को टीम में जगह बनाने के लिए शानदार फ़ॉर्म की ज़रूरत थी। उन्‍होंने निश्चित रूप से अपना योगदान दिया। उन्‍होंने दिसंबर 2024 में हरियाणा के लिए घरेलू वनडे मैचों में 75.28 की औसत और 152.31 के स्ट्राइक रेट से 527 रन बनाए, जिसमें बंगाल के ख़‍िलाफ़ 115 गेंदों पर 197 रन का सर्वोच्च स्कोर भी शामिल है। इसके बाद उन्‍होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुल मिलाकर चौथी सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी और 152.76 के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाकर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज़ रही, जिससे विश्‍व कप में उनका दावा मज़बूत था।

फिर भी, शेफ़ाली जून में श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज़ और जुलाई में इंग्लैंड में वनडे मैचों में नहीं खेल पाईं। इंग्लैंड में T20I सीरीज़ के दौरान उन्होंने पिछले तीन मैचों में 47, 31 और 75 रन बनाकर प्रभावित किया, लेकिन हाल ही में भारत ए के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन तीन वनडे मैचों में 52, 4 और 36 रन और उससे पहले हुए T20 मैचों में 41, 3 और 3 रन शायद चयनकर्ताओं के लिए रावल से आगे उन्हें ओपनिंग के लिए चुनने का पर्याप्त कारण नहीं बना। रावल के पक्ष में एक और बात यह है कि वह गेंदबाज़ी कर सकती हैं, जो शेफ़ाली नियमित रूप से नहीं करती हैं।

चयनकर्ता शेफ़ाली को बैकअप ओपनर के रूप में चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने यास्तिका भाटिया के रूप में अधिक बहुमुखी विकल्प को चुना, जो शीर्ष क्रम की बल्लेबाज़ी के अलावा विकेटकीपिंग कवर भी प्रदान करती हैं।

शेफ़ाली की अनुपस्थिति में भारत को जिस एक चीज़ की कमी ख़ल सकती है, वह है पावरप्ले में आक्रामकता का तड़का। रावल ज़बरदस्त बल्लेबाज़ी से ज़्यादा संयम से बल्‍लेबाज़ी करने वालों में से हैं और इस वजह से शुरुआत में मंधाना पर दबाव बनाने की ज़िम्मेदारी आ गई है।

भारत की विश्‍व कप टीम पर WPL स्‍टांप

अपनी फ़्रेंचाइज़‍ियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर दोनों खिलाड़ियों पर दांव लगाने के बाद चयनकर्ताओं का यह निर्णय सही साबित हुआ, जब पिछले महीने भारत की इंग्लैंड पर 3-2 की टी-20 जीत में चरणी प्लेयर ऑफ़ द सीरीज बनीं, उन्होंने 7.46 की इकॉनमी रेट से 10 विकेट लिए और अपने नियंत्रण, निडरता और दबाव में खुद को संभालने की क्षमता के साथ दमदार प्रदर्शन किया।

इसी तरह, गौड ने सिर्फ़ आठ WPL मैचों में ही चयनकर्ताओं को प्रभावित कर दिया, क्योंकि उनकी 115 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से बल्लेबाज़ों को परेशान करने और ज़बरदस्त यॉर्कर फ़ेंकने की क्षमता थी। रेणुका सिंह के चोटिल होने के कारण, इंग्लैंड में वनडे के लिए गौड को चुना गया और उन्होंने चेस्टर-ले-स्ट्रीट में हुए निर्णायक मैच में 52 रन देकर 6 विकेट लेकर मैच जिताऊ प्रदर्शन किया।

WPL का दायरा चरणी और गौड़ से आगे तक फै़ला है। अमनजोत कौर ने WPL चैंपियन मुंबई इंडियंस के लिए अपने प्रदर्शन के ज़रिए एक बैकअप ऑलराउंडर के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी का मज़बूत दावा पेश किया। उन्‍होंने गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर रोमांचक जीत में 22 रन देकर 3 विकेट और 27 गेंदों पर नाबाद 34 रन की धमाकेदार पारियां उनके ग्रीष्मकालीन सत्र की शुरुआत थीं।

जब यह पता चला कि पूजा वस्त्रकार की चोट के कारण लंबे समय तक अनुपस्थिति विश्व कप तक जारी रहने की संभावना है, तो भारत ने स्पिन हैवी आक्रमण में दूसरे तेज गेंदबाज़ के रूप में अमनजोत का समर्थन किया और उन्होंने इंग्लैंड T20I के दौरान बल्ले और गेंद दोनों से प्रभावित किया।

इंग्लैंड में वनडे के दौरान पीठ में चोट लगने के कारण टीम प्रबंधन ने सतर्कता बरती और विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ वनडे सीरीज़ से उन्हें आराम दिया। वे अमनजोत को विश्व कप के अभ्यास मैचों के लिए फ़‍िट होने का पूरा मौक़ा दे रहे हैं, जो 30 सितंबर को होने वाले टूर्नामेंट के पहले होंगे।

इसी तरह, सिर्फ़ नौ वनडे मैचों के अनुभव के साथ अरुंधति रेड्डी ने अपने विश्व कप प्रदर्शन के दम पर विश्व कप टीम में जगह बनाई है। 2024 सीज़न में, वह मेग लैनिंग की पसंदीदा गेंदबाज़ों में से एक थीं, जो उनके द्वारा फ़ेंके गए ओवरों की संख्या से साफ़ ज़ाहिर होता है, जहां उन्‍होंने दिल्‍ली कैपिटल्‍स के लिए दूसरे सबसे अधिक 29.2 ओवर फ़ेंके। उन्होंने यह फ़ॉर्म 2025 तक बरक़रार रखा और एक बेहतरीन स्विंग गेंदबाज़ बन गई हैं जो निचले क्रम में उपयोगी हिटिंग करती हैं जिससे टीम की बल्लेबाज़ी को सहारा मिलता है।

रेणुका की वापसी