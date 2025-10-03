एडवर्ड्स, हार्वी और कॉनली की मदद से ऑस्ट्रेलिया ए ने की सीरीज़ बराबरी
भारत ए की तरफ़ से तिलक और पराग ने लगाए अर्धशतक
ऑस्ट्रेलिया ए 160/1 (हार्वी 70*, कॉनली 50*, सिंधु 1-24) ने भारत ए 246 (तिलक 94, पराग 58, एडवर्ड्स 4-56) को नौ विकेट से हराया (DLS पद्धति से)
मैकेंज़ी हार्वी और कूपर कॉनली ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ़ 59 गेंदों में 103 रन जोड़कर भारत A को पूरी तरह पछाड़ दिया। नतीज़ा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया A ने तीन मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबरी कर ली।
पहले बल्लेबाज़ी का फ़ैसला करने के बाद भारत ए 246 रन पर ऑलआउट हो गई, जिसमें तिलक वर्मा ने सबसे ज़्यादा 94 रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ए की पारी के 5.5 ओवर में बारिश आ गई और मैच देर तक रुका रहा। जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो लक्ष्य घटाकर 25 ओवर में 160 कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया A ने यह लक्ष्य सिर्फ़ 16.4 ओवर में हासिल कर लिया। हार्वी ने 49 गेंदों पर नाबाद 70 और कॉनली ने 31 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए।
लेकिन शुरुआत हार्वी के सलामी जोड़ीदार जेक फ़्रेजर-मक्गर्क ने सेट किया, जिन्होंने 20 गेंदों में 36 रन ठोके। दोनों ने मिलकर 57 रन जोड़े। निशांत सिंधु ने सातवें ओवर में फ़्रेजर-मक्गर्क को कैच आउट कराया, लेकिन हार्वी और कॉनली ने सुनिश्चित किया कि ऑस्ट्रेलिया ए की रनों की रफ़्तार ना रुके।
कुल मिलाकर इन तीनों ने 22 चौके और छह छक्के लगाए, जो भारत ए के खेल से बिल्कुल विपरीत था। छठे ओवर तक जैक एडवर्ड्स ने अभिषेक शर्मा को शून्य पर और श्रेयस अय्यर को 8 रन पर आउट कर दिया था, जबकि विल सदरलैंड ने प्रभसिमरन सिंह को 1 रन पर चलता किया। इस समय तक भारत का स्कोर 17/3 था।
इसके बाद तिलक और रियान पराग ने पारी को संभाला। दोनों ने 101 रन जोड़े, जिसमें पराग का दबदबा अधिक रहा। उन्होंने 54 गेंदों में 58 रन बनाए, लेकिन जब सदरलैंड ने उन्हें कैच कराया तो इसके बाद फिर से भारत ने 18 रन के अंतराल में तीन विकेट खो दिए।
इसके बाद तिलक ने निचले क्रम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। हर्षित राणा ने 13 गेंदों में 21 रन की तेज़ पारी खेली और दोनों ने 33 रन जोड़े। युधवीर सिंह 4 रन पर आउट हुए, लेकिन रवि बिश्नोई ने तिलक का अच्छा साथ दिया। बिश्नोई ने 26 रन बनाए जबकि नंबर 11 अर्शदीप सिंह ने भी 10 रन का योगदान दिया।
इस दौरान तिलक लगातार रन बनाते रहे। वह आख़िरी बल्लेबाज़ के तौर पर आउट हुए और एडवर्ड्स ने अपना चौथा विकेट लिया।
निर्णायक मुक़ाबला रविवार को कानपुर में ही खेला जाएगा।