एडवर्ड्स, हार्वी और कॉनली की मदद से ऑस्ट्रेलिया ए ने की सीरीज़ बराबरी

ऑस्ट्रेलिया ए 160/1 (हार्वी 70*, कॉनली 50*, सिंधु 1-24) ने भारत ए 246 (तिलक 94, पराग 58, एडवर्ड्स 4-56) को नौ विकेट से हराया (DLS पद्धति से)

इसके बाद तिलक ने निचले क्रम के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। हर्षित राणा ने 13 गेंदों में 21 रन की तेज़ पारी खेली और दोनों ने 33 रन जोड़े। युधवीर सिंह 4 रन पर आउट हुए, लेकिन रवि बिश्नोई ने तिलक का अच्छा साथ दिया। बिश्नोई ने 26 रन बनाए जबकि नंबर 11 अर्शदीप सिंह ने भी 10 रन का योगदान दिया।