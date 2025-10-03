वुलफ़ार्ट: हम 69 रन पर ऑल आउट होने से कहीं बेहतर टीम हैं
शुक्रवार को साउथ अफ़्रीका टीम का प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा और वह सिर्फ़ 69 के स्कोर पर सिमट गई
विश्व कप के अपने पहले मैच में साउथ अफ़्रीका ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ केवल 69 रन बनाए। वनडे में यह उनका तीसरा सबसे छोटा स्कोर है। साथ ही वनडे विश्व कप में ऑल आउट होते हुए यह उनकी दूसरी सबसे छोटी पारी है। साउथ अफ़्रीका की टीम ने इस विश्व कप से पहले एशियाई परिस्थितियों में काफ़ी समय बिताया है। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज़ खेली थी और उसके बाद पाकिस्तान में भी उन्होंने काफ़ी समय बिताया।
साउथ अफ़्रीकी कप्तान लॉरा वुलफ़ार्ट ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच की पूर्व संध्या पर कहा था कि उनकी टीम ने पिछले कुछ महीनों में स्पिन के ख़िलाफ़ अपनी बल्लेबाज़ी पर काफ़ी काम किया है। साथ ही इस विश्व कप में उनकी टीम को स्पिन को बेहतर खेलना होगा, तभी अच्छे नतीज़े मिल सकते हैं।
हालांकि शुक्रवार को स्पिन के ख़िलाफ़ उनका प्रदर्शन बेहद ख़राब रहा। लिंसी स्मिथ ने अपने पहले ही ओवर में वुलफ़ार्ट को आउट किया और उसके बाद उन्होंने ऐसी लय पकड़ी कि कोई भी साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ उनका सामना नहीं कर पाया। प्लेयर ऑफ़ द मैच स्मिथ ने अपने पहले और एकमात्र स्पैल में चार ओवर फेंके, सात रन दिए और तीन विकेट चटकाए। नतीजा यह रहा कि साउथ अफ़्रीका सिर्फ़ 69 रन पर ढेर हो गई।
मैच के बाद यह सवाल स्वाभाविक था कि क्या साउथ अफ़्रीका ने बड़े टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारी पूरी नहीं की।
इसके जवाब में वुलफ़ार्ट ने कहा,"मुझे लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी थी, आप इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकते। हम ट्रेनिंग में हर पहलू को कवर करने की कोशिश करते हैं। विकेट ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। बस ऐसा दिन था कि जब सब बल्लेबाज़ जल्दी आउट हो गए। क्रिकेट में ऐसा कभी-कभी हो जाता है। यह विकेट हमारे लिए बिल्कुल नया या अजनबी नहीं था। पिछले कुछ महीनों में हमने यहां की परिस्थितियों में काफ़ी समय बिताया है। हम 69 ऑल आउट से कहीं बेहतर टीम हैं। हमें इस मैच को जल्दी भूलना होगा।"
साउथ अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों का स्पिन के ख़िलाफ़ संघर्ष उनकी अकेली समस्या नहीं है। मध्य क्रम की बात करें तो पिछले दो सालों में नंबर तीन से लेकर नंबर छह तक के बल्लेबाज़ों का औसत बेहद ख़राब रहा है। इस मामले में वे बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे की महिला टीमों से भी पीछे हैं। 2023 से 2025 के बीच उनकी टीम के इन बल्लेबाज़ों ने सिर्फ़ 28.08 की औसत से रन बनाए हैं।
इस संदर्भ में वुलफ़ार्ट ने कहा, "मुझे लगता है इस साल हमारा मध्य क्रम पहले से कहीं बेहतर रहा है। सुन, मारिज़ान, क्लोई, डेरक्सन (जो आज नहीं खेलीं) ने हाल की सीरीज़ में काफ़ी रन बनाए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस समय मध्य क्रम में कोई परेशानी है। बस शीर्ष और मध्य क्रम दोनों एक साथ नहीं चले हैं।"
साउथ अफ़्रीका को अपना अगला मैच न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ 6 अक्तूबर को इंदौर में खेलना है।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं