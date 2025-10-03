जुरेल, राहुल औऱ जाडेजा के शतकों से भारत ने हासिल की 286 रनों की बढ़त

भारत 448/5* (राहुल 100, जुरेल 125, जाडेजा 104*), वेस्टइंडीज़ 162 (ग्रीव्स 32, सिराज 4-40, बुमराह 3-42) से 286 रन आगे

दूसरे दिन की शुरुआत राहुल और शुभमन गिल ने सज़ग बल्लेबाज़ी के साथ की थी। पहले घंटे में दोनों ने भारत को कोई नुक़सान नहीं होने दिया और अपनी आंखें जमाई। जब दोनों की आंखें पूरी तरह जम गई तो फिर उन्होंने रन बटोरने भी शुरू कर दिए। इस बीच गिल ने टेस्ट कप्तान के रूप में भारत में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद वह रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में कैच आउट हुए। दूसरी ओर राहुल ने धीरे-धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और लंच के पहले ही अपना शतक पूरा किया। भारत में यह टेस्ट मैचों में उनका केवल दूसरा शतक था। पहले सत्र में भारत ने 29 ओवर की बल्लेबाज़ी में 97 में रन बनाए और उनके पास 56 रनों की बढ़त थी।

लंच के बाद पहले ओवर में ही वेस्टइंडीज़ को राहुल के रूप में एक बड़ा विकेट मिला, जब ओवर की पांचवीं गेंद पर राहुल कैच आउट हो गए। यहां वेस्टइंडीज़ के पास वापसी का मौक़ा था लेकिन जुरेल और जाडेजा ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इन दोनों ने भारत की पारी को अच्छी तरह आगे बढ़ाया और दूसरे सत्र में भारत में कुल 108 रन जोड़े। इस सत्र में राहुल के अलावा और कोई विकेट नहीं गिरा। जाडेजा और जुरेल दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। चायकाल होने तक भारत की बढ़त 164 रनों की हो गई थी।

तीसरे सत्र में भी वेस्टइंडीज़ को इन दो बल्लेबाज़ों ने अधिक मौक़े नहीं दिए। दूसरे सत्र में नई गेंद उपलब्ध होने के बाद भी मेहमान टीम ने 16 ओवर पुरानी गेंद से गेंदबाज़ी की और तीसरे सत्र में नई गेंद ली। हालांकि, इससे भी उन्हें राहत नहीं मिली। जाडेजा और जुरेल ने तीसरे सत्र के पहले घंटे में आराम से रन बनाए और भारत की बढ़त को 200 रनों के पार कर दिया। जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया और टेस्ट में भारत के लिए शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर बल्लेबाज़ बने।