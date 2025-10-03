मैच (10)
रिपोर्ट

जुरेल, राहुल औऱ जाडेजा के शतकों से भारत ने हासिल की 286 रनों की बढ़त

दूसरा दिन भी रहा भारत के नाम, वेस्टइंडीज़ की टीम पर संकट गहराया

नीरज पाण्डेय
03-Oct-2025 • 3 hrs ago
Dhruv Jurel celebrates his second Test fifty, India vs West Indies, 1st Test, Ahmedabad, 2nd day, October 3, 2025

Dhruv Jurel ने जड़ा पहला टेस्ट शतक  •  AFP/Getty Images

भारत 448/5* (राहुल 100, जुरेल 125, जाडेजा 104*), वेस्टइंडीज़ 162 (ग्रीव्स 32, सिराज 4-40, बुमराह 3-42) से 286 रन आगे
अहमदाबाद में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने वेस्टइंडीज़ के ऊपर शिकंजा कस दिया है। भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 448/5 का स्कोर बनाया है और 286 रनों की बढ़त ले ली है। केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जाडेजा (104*) ने शानदार पारियां खेली।
दूसरे दिन की शुरुआत राहुल और शुभमन गिल ने सज़ग बल्लेबाज़ी के साथ की थी। पहले घंटे में दोनों ने भारत को कोई नुक़सान नहीं होने दिया और अपनी आंखें जमाई। जब दोनों की आंखें पूरी तरह जम गई तो फिर उन्होंने रन बटोरने भी शुरू कर दिए। इस बीच गिल ने टेस्ट कप्तान के रूप में भारत में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद वह रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में कैच आउट हुए। दूसरी ओर राहुल ने धीरे-धीरे अपनी पारी को आगे बढ़ाया और लंच के पहले ही अपना शतक पूरा किया। भारत में यह टेस्ट मैचों में उनका केवल दूसरा शतक था। पहले सत्र में भारत ने 29 ओवर की बल्लेबाज़ी में 97 में रन बनाए और उनके पास 56 रनों की बढ़त थी।
लंच के बाद पहले ओवर में ही वेस्टइंडीज़ को राहुल के रूप में एक बड़ा विकेट मिला, जब ओवर की पांचवीं गेंद पर राहुल कैच आउट हो गए। यहां वेस्टइंडीज़ के पास वापसी का मौक़ा था लेकिन जुरेल और जाडेजा ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। इन दोनों ने भारत की पारी को अच्छी तरह आगे बढ़ाया और दूसरे सत्र में भारत में कुल 108 रन जोड़े। इस सत्र में राहुल के अलावा और कोई विकेट नहीं गिरा। जाडेजा और जुरेल दोनों ने अपने अर्धशतक पूरे किए। चायकाल होने तक भारत की बढ़त 164 रनों की हो गई थी।
तीसरे सत्र में भी वेस्टइंडीज़ को इन दो बल्लेबाज़ों ने अधिक मौक़े नहीं दिए। दूसरे सत्र में नई गेंद उपलब्ध होने के बाद भी मेहमान टीम ने 16 ओवर पुरानी गेंद से गेंदबाज़ी की और तीसरे सत्र में नई गेंद ली। हालांकि, इससे भी उन्हें राहत नहीं मिली। जाडेजा और जुरेल ने तीसरे सत्र के पहले घंटे में आराम से रन बनाए और भारत की बढ़त को 200 रनों के पार कर दिया। जुरेल ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक पूरा किया और टेस्ट में भारत के लिए शतक लगाने वाले 12वें विकेटकीपर बल्लेबाज़ बने।
अपना शतक पूरा करने के बाद जुरेल ने आक्रामक अंदाज़ अपनाया और लगातार बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। हालांकि इसी कोशिश में 125 के निजी योग पर वह विकेटकीपर को कैच दे बैठे। दिन का खेल धीरे-धीरे अंत की ओर बढ़ रहा था और जाडेजा ने भी लगभग दो ओवर का खेल बचे होने पर अपना शतक पूरा किया। छह चौके और पांच छक्के लगाने वाले जाडेजा के साथ वॉशिंगटन सुंदर (9) रन बनाकर खेल रहे हैं।
KL RahulDhruv JurelRavindra JadejaShubman GillIndiaWest IndiesIndia vs West IndiesWest Indies tour of India

भारत पारी
खिलाड़ीRb
वाई बी के जायसवाल
कैच3654
के एल राहुल
कैच100197
बी साई सुरदर्शन
lbw719
एस गिल
कैच50100
डी सी जुरेल
कैच125210
आर ए जाडेजा
नाबाद104176
डब्ल्यू सुंदर
नाबाद913
अतिरिक्त(b 12, lb 3, NB 1, w 1)
कुल448(5 विकेट; 128 Ovs)
<1 / 3>

