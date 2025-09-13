इंग्लैंड ने 300 रन बनाकर तोड़े कई रिकॉर्ड
ओल्ड ट्रैफ़र्ड में दूसरे T20I में असाधारण बल्लेबाज़ी के सभी आंकड़े
304 पर 2 इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ दूसरे टी20 में दो विकेट पर 304 रन बनाए। यह पुरुष T20I में उनका सर्वाधिक स्कोर है और इस प्रारूप में किसी टीम का तीसरा सर्वाधिक स्कोर है।
ज़िम्बाब्वे का गाम्बिया के ख़िलाफ़ चार विकेट पर 344 रन 2024 में और नेपाल का तीन विकेट पर 314 रन मंगोलिया के ख़िलाफ़ 2023 में सर्वाधिक स्कोर है।
इंग्लैंड का यह स्कोर पुरुष टी20 का चौथा सर्वाधिक स्कोर और इंग्लैंड में सर्वाधिक स्कोर है, उन्होंने 2022 में समरसेट के डर्बीशायर के ख़िलाफ़ पांच विकेट पर 265 रन को पछाड़ा।
141* फ़िल सॉल्ट का साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ नाबाद 141 रन इंग्लैंड के लिए सर्वाधिक स्कोर है। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ बनाए अपने ही 118 रन को पछाड़ा। यह पुरुष T20Is में सातवां सर्वाधिक स्कोर और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ सर्वाधिक स्कोर है।
228 इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों ने 228 रन बाउंड्री से बनाए, जो पुरुष T20Is मेंतीसरा सर्वाधिक है। ज़िम्बाब्वे ने गाम्बिया के ख़िलाफ़ 282 रन बाउंड्री से बनाए थे, जबकि भारत ने पिछले साल हैदराबाद में T20Is में बाउंड्री से 232 रन बनाए थे।
इंग्लैंड के बल्लेबाज़ों ने साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 30 चौके लगाए, जो पुरुष T20Is में संयुक्त रूप से सर्वाधिक है। उन्होंने 48 बाउंड्री लगाई जिसमें 18 छक्के थे जो दूसरा सर्वाधिक है। ज़िम्बाब्वे ने गाम्बिया के ख़िलाफ़ 57 बाउंड्री (30 चौके और 27 छक्के) लगाए थे।
146 इंग्लैंड की साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ 146 रनों की जीत पुरुष T20Is में उनकी सबसे बड़ी जीत है। वहीं यह रनों के हिसाब से साउथ अफ़्रीका की इस प्रारूप में सबसे बड़ी हार भी है।
146 रनों की हार पुरुष T20Is में दो फ़ुल मेंबर टीमों के बीच तीसरी सबसे बड़ी हार है, उनसे आगे 2023 में भारत की न्यूज़ीलैंड पर 168 रनों की जीत और साउथ अफ़्रीका की इस साल इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 150 रनों की जीत है।
462 इंग्लैंड और साउथ अफ़्रीका ने शुक्रवार को मिलकर 462 रन बनाए, जो पुरुष T20Is में इंग्लैंड में सर्वाधिक है। यह पुरुष T20Is क्रिकेट में आठवां सर्वाधिक भी है।
39 सॉल्ट ने शतक पूरा 39 गेंद में किया, जो इंग्लैंड के लिए T20Is में सबसे तेज़ शतक है। पिछला सबसे तेज़ शतक लियम लिविंगस्टन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नॉटिंघम में 2021 में 42 गेंद में लगाया था।
3 साउथ अफ़्रीका के तीन गेंदबाज़ों कगिसो रबाडा (70), मार्को यानसन (60) और लिज़ाड विलियम्स (62) ने 60 से अधिक रन खर्च किए। यह पहली बार है जब पुरुष T20 में तीन गेंदबाज़ों ने 60 से अधिक रन खर्च किए हैं।
4 सॉल्ट ने 45 मैच के T20I करियर में चार शतक लगाए हैं। केवल रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल ने ही उनसे अधिक पांच शतक लगाए हैं, जबकि सूर्यकुमार यादव ने चार शतक ही लगाए हैं।
16.2 इंग्लैंड ने 250 रन 16.2 ओवर में बनाए जो पुरुष T20Is में किसी टीम का संयुक्त रूप से सबसे तेज़ 250 रन हैं। पिछले साल ज़िम्बाब्वे ने भी गाम्बिया के ख़िलाफ़ 250 रन 16.2 ओवर में पूरे किए थे।
12.1 इंग्लैंड ने 200 रन 12.1 ओवर में पूरे किए। केवल एक टीम है जिन्होंने इससे कम ओवर में 200 रन पूरे किए। ऐसा टर्की ने बुल्गारिया के ख़िलाफ़ इस साल की शुरुआत में 11.5 ओवर में 200 रन पूरे किए थे। पुरुष T20 में 200 रन बड़ोदा ने सिक्किम के ख़िलाफ़ 2024 में 10.5 ओवर में पूरे किए थे।
इंग्लैंड की टीम 150 रन तक 9 ओवर में पहुंची, जो पुरुष T20Is में दूसरा सर्वाधिक है। टर्की ने बुल्गारिया के ख़िलाफ़ उस मैच में 8.3 ओवर में ऐसा किया।
166 पर 1 इंग्लैंड ने अपनी आधी पारी तक एक विकेट पर 166 रन बनाए, यह पुरुष T20Is में किसी टीम का दूसरा सर्वाधिक है, उनसे आगे एक विकेट पर 167 रन है जो टर्की ने बुल्गारिया के ख़िलाफ़ बनाया था।
100 for 0 इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में पावरप्ले में 0 पूर 100 रन बनाए जो पुरुष T20Is में उनका सर्वाधिक है। इंग्लैंड का यह कारनामा पुरुष T20Is में सातवीं बार हुआ है।
पिछले छह में से केवल एक फुल मेंबर टीम ने ऐसा किया, जब साउथ अफ़्रीका ने 2023 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 0 पर 102 रन बनाए थे।
2 सॉल्ट और जॉस बटलर पुरुष T20Is में दूसरी ओपनिंग जोड़ी है जिन्होंने 20 या उससे कम गेंद में अर्धशतक पूरे किए। रोमानिया के तरनजीत सिंह और रमेश सतीशन पहली ऐसी जोड़ी थे, जब उन्होंने 2021 में सर्बिया के ख़िलाफ़ ऐसा किया था।
70 रबाडा ने अपने चार ओवर में 70 रन दिए, यह साउथ अफ़्रीका के लिए पुरुष T20I में ख़र्च किए गए सर्वाधिक रन है। काइल एबट ने 2015 में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 68 रन ख़र्च किए थे। रबाडा के यह रन पुरुष T20I में गेंदबाज़ द्वारा ख़र्च किए गए संयुक्त रूप से पांचवें सबसे अधिक रन हैं।
रबाडा ने पहले ओवर में केवल सात रन दिए, लेकिन अगले तीन ओवर में 20, 23, और 20 रन दिए। वह पुरुष T20I में तीन अलग-अलग ओवरों में 20 से अधिक रन ख़र्च करने वाले पहले गेंदबाज़ बने।
2.1 विलियम्स ने 2.1 ओवर में 50 रन दिए। विलियम्स से आगे केवल दो गेंदबाज़ों ने इससे कम समय में 50 रन ख़र्च किए हैं।
रोमानिया के वासु सैनी ने बेल्जियम के ख़िलाफ़ 1.4 ओवर में इस साल की शुरुआत में, और मंगोलिया के मुनगुन अल्तनखुयाग ने 2023 में नेपाल के ख़िलाफ़ 2 ओवर में 50 रन दिए।
संपत बंडारुपल्ली ESPNcricinfo में स्टैटिशियन हैं।