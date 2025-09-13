इंग्लैंड ने 300 रन बनाकर तोड़े कई रिकॉर्ड

ESPNcricinfo Ltd

ESPNcricinfo Ltd

39 सॉल्‍ट ने शतक पूरा 39 गेंद में किया, जो इंग्‍लैंड के लिए T20Is में सबसे तेज़ शतक है। पिछला सबसे तेज़ शतक लियम लिविंगस्‍टन ने पाकिस्‍तान के ख़‍िलाफ़ नॉटिंघम में सॉल्‍ट ने शतक पूरा 39 गेंद में किया, जो इंग्‍लैंड के लिए T20Is में सबसे तेज़ शतक है। पिछला सबसे तेज़ शतक लियम लिविंगस्‍टन ने पाकिस्‍तान के ख़‍िलाफ़ नॉटिंघम में 2021 में 42 गेंद में लगाया था।

16.2 इंग्‍लैंड ने 250 रन 16.2 ओवर में बनाए जो पुरुष T20Is में किसी टीम का संयुक्‍त रूप से सबसे तेज़ 250 रन हैं। पिछले साल ज़‍िम्‍बाब्‍वे ने भी गाम्बिया के ख़‍िलाफ़ 250 रन 16.2 ओवर में पूरे किए थे।

इंग्‍लैंड की टीम 150 रन तक 9 ओवर में पहुंची, जो पुरुष T20Is में दूसरा सर्वाधिक है। टर्की ने बुल्‍गारिया के ख़‍िलाफ़ उस मैच में 8.3 ओवर में ऐसा किया।

ESPNcricinfo Ltd

166 पर 1 इंग्‍लैंड ने अपनी आधी पारी तक एक विकेट पर 166 रन बनाए, यह पुरुष T20Is में किसी टीम का इंग्‍लैंड ने अपनी आधी पारी तक एक विकेट पर 166 रन बनाए, यह पुरुष T20Is में किसी टीम का दूसरा सर्वाधिक है, उनसे आगे एक विकेट पर 167 रन है जो टर्की ने बुल्‍गारिया के ख़‍िलाफ़ बनाया था।

100 for 0 इंग्‍लैंड ने मैनचेस्‍टर में पावरप्‍ले में 0 पूर 100 रन बनाए जो पुरुष T20Is में उनका सर्वाधिक है। इंग्‍लैंड का यह कारनामा पुरुष T20Is में इंग्‍लैंड ने मैनचेस्‍टर में पावरप्‍ले में 0 पूर 100 रन बनाए जो पुरुष T20Is में उनका सर्वाधिक है। इंग्‍लैंड का यह कारनामा पुरुष T20Is में सातवीं बार हुआ है

2 सॉल्‍ट और जॉस बटलर पुरुष T20Is में दूसरी ओपनिंग जोड़ी है जिन्‍होंने 20 या उससे कम गेंद में अर्धशतक पूरे किए। रोमानिया के तरनजीत सिंह और रमेश सतीशन पहली ऐसी जोड़ी थे, जब उन्‍होंने सॉल्‍ट और जॉस बटलर पुरुष T20Is में दूसरी ओपनिंग जोड़ी है जिन्‍होंने 20 या उससे कम गेंद में अर्धशतक पूरे किए। रोमानिया के तरनजीत सिंह और रमेश सतीशन पहली ऐसी जोड़ी थे, जब उन्‍होंने 2021 में सर्बिया के ख़‍िलाफ़ ऐसा किया था।

रबाडा ने पहले ओवर में केवल सात रन दिए, लेकिन अगले तीन ओवर में 20, 23, और 20 रन दिए। वह पुरुष T20I में तीन अलग-अलग ओवरों में 20 से अधिक रन ख़र्च करने वाले पहले गेंदबाज़ बने।