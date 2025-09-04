घुटने में चोट के चलते यास्तिका भाटिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ और विश्व कप से बाहर

उमा छेत्री ने दोनों दल में भाटिया को रिप्लेस किया है। छेत्री ने अब तक भारत के लिए सात T20I खेले हैं, हालांकि उन्होंने अब तक भारत के लिए एक भी वनडे नहीं खेला है। चूंकि अब वह भारत के मुख्य दल में हैं इसलिए वह अब इंडिया ए के उस दल का हिस्सा नहीं होंगी जिसे 28 सितंबर को साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ अभ्यास मैच खेलना है।

भाटिया ने आख़िरी बार अक्तूबर 2024 में वनडे खेला था और वह ऋचा घोष की बैकअप खिलाड़ी थीं। इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया में तीन 50 ओवर के मुक़ाबलों में 59, 66 और 42 रनों की पारी खेलने के बाद उन्हें विश्व कप दल में शामिल किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए भारत का दल

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान) प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर)

ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ी: तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा

विश्व कप के लिए भारत का दल

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मांधना (उपकप्तान) प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमाह रॉड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, स्नेह राणा, उमा छेत्री (विकेटकीपर)

महिला विश्व कप के लिए स्टैंडबाय खिलाड़ी : तेजल हसबनिस, प्रेमा रावत, प्रिया मिश्रा, मिन्नू मनी, सयाली सतघरे

इंडिया ए का दाल