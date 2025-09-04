महिला वनडे विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू

गुरुवार को ICC ने घोषणा की कि भारत और श्रीलंका के सभी ग्रुप मैचों के टिकट 4 सितंबर से चार दिनों के लिए Google Pay प्लेटफ़ॉर्म पर प्री-सेल के लिए उपलब्ध होंगे। टिकटों की बिक्री का दूसरा चरण 9 सितंबर को शाम आठ बजे IST और SLST (14.30 GMT) पर tickets.cricketworldcup.com पर शुरू होगा।

ICC के अनुसार पहले प्री-सेल चरण में टिकटों की क़ीमत 100 रुपये (LKR 343, USD 1.14 लगभग) से शुरू होगी - जो कि "इतिहास में किसी भी ICC वैश्विक आयोजन के लिए सबसे सस्ती क़ीमत" है।

महिला वनडे विश्व कप में आठ टीमें - भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ़्रीका, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश - पांच स्थानों - कोलंबो, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में भाग लेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा और फ़ाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा जिसका वेन्यू तय होना बाक़ी है।