ख़बरें

महिला वनडे विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू

टिकटों की बिक्री का दूसरा चरण 9 सितंबर से शुरू होगा

ESPNcricinfo स्टाफ़
04-Sep-2025 • 2 hrs ago
Harmanpreet Kaur speaks at an event to mark 50-day countdown to Women's World Cup, Mumbai, August 11, 2025

ICC ने हाल ही में विश्व कप के लिए इनामी राशि की भी घोषणा की थी  •  AFP/Getty Images

30 सितंबर से गुवाहाटी में शुरू होने वाले महिला वनडे विश्व कप के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी गई है।
गुरुवार को ICC ने घोषणा की कि भारत और श्रीलंका के सभी ग्रुप मैचों के टिकट 4 सितंबर से चार दिनों के लिए Google Pay प्लेटफ़ॉर्म पर प्री-सेल के लिए उपलब्ध होंगे। टिकटों की बिक्री का दूसरा चरण 9 सितंबर को शाम आठ बजे IST और SLST (14.30 GMT) पर tickets.cricketworldcup.com पर शुरू होगा।
ICC के अनुसार पहले प्री-सेल चरण में टिकटों की क़ीमत 100 रुपये (LKR 343, USD 1.14 लगभग) से शुरू होगी - जो कि "इतिहास में किसी भी ICC वैश्विक आयोजन के लिए सबसे सस्ती क़ीमत" है।
महिला वनडे विश्व कप में आठ टीमें - भारत, श्रीलंका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, साउथ अफ़्रीका, न्यूज़ीलैंड और बांग्लादेश - पांच स्थानों - कोलंबो, गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापट्टनम और नवी मुंबई में भाग लेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच टूर्नामेंट का पहला मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में होगा और फ़ाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा जिसका वेन्यू तय होना बाक़ी है।
हाल ही में ICC ने महिला वनडे विश्व कप के लिए लगभग 1 अरब 22 करोड़ रुपए की इनामी राशि की घोषणा की थी जो कि 2022 में न्यूज़ीलैंड में हुए पिछले वर्ल्ड कप की तुलना में चार गुना से भी अधिक है। यह 2023 में भारत में हुए पुरुष वनडे विश्व कप की लगभग 88 करोड़ रुपए की इनामी राशि से भी अधिक है।
ICC Women's World Cup

