महिला वनडे विश्व कप की पुरस्कार राशि चार गुना बढ़ाई गई

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आगामी महिला वनडे विश्व कप के लिए लगभग 1 अरब 22 करोड़ रूपये की इनामी राशि की घोषणा की है। यह 2022 में न्यूज़ीलैंड में हुए पिछले वनडे विश्व कप के लगभग 30 करोड़ 89 लाख रूपये की इनामी राशि से लगभग चार गुना अधिक है। यह 2023 में भारत में हुए वनडे विश्व कप के इनामी राशि लगभग 88 करोड़ रूपये से भी कहीं अधिक है।

यह टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है और इसमें विजेता टीम को लगभग 40 करोड़ और उपविजेता टीम को 20 करोड़ रूपये मिलेंगे। सेमीफ़ाइनल में हारने वाली टीमों को 10 करोड़ जबकि पांचवें और छठे स्थान पर रहने वाली टीमों को 6 करोड़ 17 लाख रूपये मिलेंगे। सातवें और आठवें स्थान पर रहने वाली टीमों को भी लगभग 2.5 करोड़ रूपये मिलेंगे।

ग्रुप चरण में खेलने वाली सभी टीमों को लगभग 2 करोड़ 20 लाख रूपये का ईनाम मिलेगा। ग्रुप स्टेज में हर जीत पर टीमों को 30 लाख रूपये अलग से भी मिलेंगे।

इस मौक़े पर ICC चेयरमैन जय शाह ने कहा, "हमारा संदेश सरल है, महिला खिलाड़ियों को पता होना चाहिए कि अगर वे इस खेल को प्रोफ़ेशनली चुनती हैं, तो उन्हें पुरुषों के बराबर सम्मान मिलेगा। पुरस्कार राशि में यह बढ़ोतरी हमारे इस लक्ष्य को दर्शाती है कि हम एक विश्व स्तरीय ICC महिला क्रिकेट विश्व कप कराना चाहते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ी और फ़ैंस प्रेरित हों। महिला क्रिकेट शानदार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और हमें यक़ीन है कि इस कदम से यह रफ़्तार और तेज़ होगी।"