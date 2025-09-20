मैच (10)
ख़बरें

भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले में क्या हो सकती है दोनों टीमों की अंतिम एकादश?

क्या अक्षर पटेल फ़िट हैं, पाकिस्तान टीम में फिर से क्या बदलाव हो सकते हैं?

ESPNcricinfo स्टाफ़
20-Sep-2025 • 17 mins ago
Suryakumar Yadav and Salman Agha share the spotlight, India vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 14, 2025

क्या इस बार टक्कर का मुक़ाबला होगा?  •  Associated Press

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के दूसरे मुक़ाबले में भारत का सामना एक बार फिर से पाकिस्तान से होगा। लीग मैचों के दौरान भारत ने बहुत ही आसानी से पाकिस्तान को हराया था, लेकिन दर्शकों को इस मैच में एक रोमांचक मुक़ाबले की उम्मीद होगी।

टीम समाचार

शुक्रवार को ओमान की पारी के दौरान एक कैच लपकने के चक्कर में अक्षर पटेल लड़खड़ा गए और उनका सिर ज़मीन से टकरा गया। वह तुरंत मैदान से बाहर चले गए और इसके बाद वह वापस मैदान पर नहीं लौटे। टीम प्रबंधन की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है कि वह रविवार के मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं होते हैं तो भारत को दुबई में अब तक अपनाई गई तीन स्पिनर वाली रणनीति से हटना पड़ सकता है और इससे बल्लेबाज़ी में गहराई भी कम हो सकती है।
भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (wk), 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पांड्या, 8 अक्षर पटेल/हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती।
पिछले रविवार भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ दो बदलाव किए, जिसमें उन्होंने हारिस रऊफ़ और खुशदिल शाह को शामिल किया था। इस दौरान सुफ़ियान मुक़ीम और फ़हीम अशरफ़ को बाहर किया, जो एक रिस्ट स्पिनर और सीम-ऑलराउंडर हैं। ये सभी चार अलग-अलग चीज़ें टीम को देते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस संयोजन को चुनता है।
पाकिस्तान (संभावित): 1 साहिबज़ादा फ़रहान, 2 सईम अयूब, 3 फ़ख़र ज़मान, 4 सलमान आग़ा (कप्तान), 5 हसन नवाज़, 6 ख़ुशदिल शाह, 7 मोहम्मद हारिस (wk), 8 मोहम्मद नवाज़, 9 शाहीन शाह अफ़रीदी, 10 हरिस रऊफ़, 11 अबरार अहमद।

पिच और हालात

UAE में हर जगह स्पिन हावी रहता है, लेकिन अबू धाबी की तुलना में दुबई में और भी ज़्यादा स्पिन होता है। अगर अक्षर फिट रहते हैं तो भारत के फिर से तीन स्पिनर खिलाने की उम्मीद है। दुबई में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को काफ़ी फ़ायदा मिलता है, लेकिन हालिया नतीजे काफ़ी संतुलित रहे हैं। पिछले पांच ऐसे मैचों में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को तीन जीत और दो हार मिली हैं। सूर्यकुमार के मुताबिक़ यहां ओस 2021 T20 विश्व कप जितनी नहीं दिखी है, जब टॉस हारने की वजह से भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था।
