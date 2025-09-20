भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले में क्या हो सकती है दोनों टीमों की अंतिम एकादश?

एशिया कप 2025 के सुपर 4 के दूसरे मुक़ाबले में भारत का सामना एक बार फिर से पाकिस्तान से होगा। लीग मैचों के दौरान भारत ने बहुत ही आसानी से पाकिस्तान को हराया था, लेकिन दर्शकों को इस मैच में एक रोमांचक मुक़ाबले की उम्मीद होगी।

टीम समाचार

शुक्रवार को ओमान की पारी के दौरान एक कैच लपकने के चक्कर में अक्षर पटेल लड़खड़ा गए और उनका सिर ज़मीन से टकरा गया। वह तुरंत मैदान से बाहर चले गए और इसके बाद वह वापस मैदान पर नहीं लौटे। टीम प्रबंधन की ओर से कोई संकेत नहीं मिला है कि वह रविवार के मैच में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन अगर वह उपलब्ध नहीं होते हैं तो भारत को दुबई में अब तक अपनाई गई तीन स्पिनर वाली रणनीति से हटना पड़ सकता है और इससे बल्लेबाज़ी में गहराई भी कम हो सकती है।

भारत (संभावित): 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल, 3 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 4 तिलक वर्मा, 5 संजू सैमसन (wk), 6 शिवम दुबे, 7 हार्दिक पांड्या, 8 अक्षर पटेल/हर्षित राणा/अर्शदीप सिंह, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती।

पिछले रविवार भारत से हारने के बाद पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ दो बदलाव किए, जिसमें उन्होंने हारिस रऊफ़ और खुशदिल शाह को शामिल किया था। इस दौरान सुफ़ियान मुक़ीम और फ़हीम अशरफ़ को बाहर किया, जो एक रिस्ट स्पिनर और सीम-ऑलराउंडर हैं। ये सभी चार अलग-अलग चीज़ें टीम को देते हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान किस संयोजन को चुनता है।

पाकिस्तान (संभावित): 1 साहिबज़ादा फ़रहान, 2 सईम अयूब, 3 फ़ख़र ज़मान, 4 सलमान आग़ा (कप्तान), 5 हसन नवाज़, 6 ख़ुशदिल शाह, 7 मोहम्मद हारिस (wk), 8 मोहम्मद नवाज़, 9 शाहीन शाह अफ़रीदी, 10 हरिस रऊफ़, 11 अबरार अहमद।

पिच और हालात