हसन, हृदॉय, मुस्तफ़िज़ुर और महेदी के प्रदर्शनों से बांग्लादेश की जीत
दसून शानका के ऑलराउंड खेल पर बांग्लादेशी टीम के सामूहिक प्रयास ने फेरा पानी
बांग्लादेश 169/6 (हसन 61, हृदॉय 58, हसरंगा 2-22, शानका 2-21) ने श्रीलंका 168/7 (शानका 64*, मुस्तफ़िज़ुर 3-20, महेदी 2-25) को चार विकेट से हराया
एशिया कप 2025 के पहले सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने अपने चिर प्रतिद्वंदी श्रीलंका को चार विकेट से हरा दिया। उनकी तरफ़ से सैफ़ हसन व तौहीद हृदॉय ने अर्धशतक लगाया, जबकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने तीन और महेदी हसन ने दो विकेट लिए। इन सामूहिक प्रयासों ने श्रीलंका के दसून शानका के ऑलराउंड प्रदर्शन को धूमिल कर दिया, जिन्होंने मैच में नाबाद 64 रन बनाने के साथ-साथ दो विकेट भी लिए थे।
169 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरूआत ख़राब रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज़ तंज़िद हसन पहले ही ओवर में बिना ख़ाता खोले नुवान तुषारा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद हसन और कप्तान लिटन दास (23) के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। लिटन जब वनिंदु हसरंगा की गेंद पर निसंका को कैच दे बैठे तो फिर हसन और हृदॉय के बीच भी 54 रन जुड़े।
इससे बांग्लादेश लगातार लक्ष्य के निकट पहुचंती रही। हालांकि अंतिम दो ओवरों में बांग्लादेश ने तीन विकेट गंवाए, जिससे मैच थोड़ा सा रोमांचक भी हुआ। लेकिन अंतिम गेंद से पहले बांग्लादेश ने लक्ष्य को हासिल कर लिया।
इससे पहले शानका ने 37 गेंदों पर नाबाद 64 रन ठोकते हुए श्रीलंका की पारी को मिडिल और डेथ ओवरों में आगे बढ़ाया। हालांकि बांग्लादेश की तरफ़ से मुस्तफ़िज़ुर और महेदी हसन ने मिलकर पांच विकेट लिए और किफ़ायती भी रहे।
मुस्तफ़िज़ुर ने ख़ासतौर पर प्रभावित किया, जिन्होंने 20 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने अपने आख़िरी और पारी के 19वें ओवर में सिर्फ़ पांच रन ही दिए । 17वें ओवर में मुस्तफ़िज़ुर की गेंद पर शानका 38 पर थे, तब उनका एक कैच भी छूट गया था।
शानका का वह कैच अकेला नहीं था, जिसे बांग्लादेश ने छोड़ा। मुस्तफ़िज़ुर खुद फ़ाइन लेग पर गिरता हुआ कैच लेने में नाकाम रहे और इस तरह 11 पर कुसल परेरा बच गए। चारित असलंका का कैच भी तौहीद हृदॉय ने डीप प्वाइंट पर 16 रन पर छोड़ा था। दोनों बल्लेबाज़ों ने इसके बाद पांच-पांच रन और बनाए। असलंका का एक और कैच हृदॉय ने छोड़ा, लेकिन उसी गेंद पर वह दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए।