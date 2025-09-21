हसन, हृदॉय, मुस्तफ़िज़ुर और महेदी के प्रदर्शनों से बांग्लादेश की जीत

बांग्लादेश 169/6 (हसन 61, हृदॉय 58, हसरंगा 2-22, शानका 2-21) ने श्रीलंका 168/7 (शानका 64*, मुस्तफ़िज़ुर 3-20, महेदी 2-25) को चार विकेट से हराया

169 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरूआत ख़राब रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज़ तंज़िद हसन पहले ही ओवर में बिना ख़ाता खोले नुवान तुषारा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद हसन और कप्तान लिटन दास (23) के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। लिटन जब वनिंदु हसरंगा की गेंद पर निसंका को कैच दे बैठे तो फिर हसन और हृदॉय के बीच भी 54 रन जुड़े।

इससे बांग्लादेश लगातार लक्ष्य के निकट पहुचंती रही। हालांकि अंतिम दो ओवरों में बांग्लादेश ने तीन विकेट गंवाए, जिससे मैच थोड़ा सा रोमांचक भी हुआ। लेकिन अंतिम गेंद से पहले बांग्लादेश ने लक्ष्य को हासिल कर लिया।

दसून शानका ने 30 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा • AFP/Getty Images

इससे पहले शानका ने 37 गेंदों पर नाबाद 64 रन ठोकते हुए श्रीलंका की पारी को मिडिल और डेथ ओवरों में आगे बढ़ाया। हालांकि बांग्लादेश की तरफ़ से मुस्तफ़िज़ुर और महेदी हसन ने मिलकर पांच विकेट लिए और किफ़ायती भी रहे।

मुस्तफ़िज़ुर ने ख़ासतौर पर प्रभावित किया, जिन्होंने 20 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने अपने आख़िरी और पारी के 19वें ओवर में सिर्फ़ पांच रन ही दिए । 17वें ओवर में मुस्तफ़िज़ुर की गेंद पर शानका 38 पर थे, तब उनका एक कैच भी छूट गया था।