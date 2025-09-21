मैच (7)
13वां मैच, सुपर 4 (N), दुबई, September 20, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
बांग्लादेश की 4 विकेट से जीत, 1 गेंद बाकी

सैफ हसन
, बांग्लादेश
61 (45) & 2 catches
हसन, हृदॉय, मुस्तफ़िज़ुर और महेदी के प्रदर्शनों से बांग्लादेश की जीत

दसून शानका के ऑलराउंड खेल पर बांग्लादेशी टीम के सामूहिक प्रयास ने फेरा पानी

ESPNcricinfo स्टाफ़
20-Sep-2025
Towhid Hridoy and Saif Hassan put on the second fifty stand of the innings, Bangladesh vs Sri Lanka, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 20, 2025

हृदॉय और हसन के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई  •  Getty Images

बांग्लादेश 169/6 (हसन 61, हृदॉय 58, हसरंगा 2-22, शानका 2-21) ने श्रीलंका 168/7 (शानका 64*, मुस्तफ़िज़ुर 3-20, महेदी 2-25) को चार विकेट से हराया
एशिया कप 2025 के पहले सुपर 4 मैच में बांग्लादेश ने अपने चिर प्रतिद्वंदी श्रीलंका को चार विकेट से हरा दिया। उनकी तरफ़ से सैफ़ हसनतौहीद हृदॉय ने अर्धशतक लगाया, जबकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने तीन और महेदी हसन ने दो विकेट लिए। इन सामूहिक प्रयासों ने श्रीलंका के दसून शानका के ऑलराउंड प्रदर्शन को धूमिल कर दिया, जिन्होंने मैच में नाबाद 64 रन बनाने के साथ-साथ दो विकेट भी लिए थे।
169 रनों का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरूआत ख़राब रही थी और उनके सलामी बल्लेबाज़ तंज़िद हसन पहले ही ओवर में बिना ख़ाता खोले नुवान तुषारा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद हसन और कप्तान लिटन दास (23) के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई। लिटन जब वनिंदु हसरंगा की गेंद पर निसंका को कैच दे बैठे तो फिर हसन और हृदॉय के बीच भी 54 रन जुड़े।
इससे बांग्लादेश लगातार लक्ष्य के निकट पहुचंती रही। हालांकि अंतिम दो ओवरों में बांग्लादेश ने तीन विकेट गंवाए, जिससे मैच थोड़ा सा रोमांचक भी हुआ। लेकिन अंतिम गेंद से पहले बांग्लादेश ने लक्ष्य को हासिल कर लिया।
इससे पहले शानका ने 37 गेंदों पर नाबाद 64 रन ठोकते हुए श्रीलंका की पारी को मिडिल और डेथ ओवरों में आगे बढ़ाया। हालांकि बांग्लादेश की तरफ़ से मुस्तफ़िज़ुर और महेदी हसन ने मिलकर पांच विकेट लिए और किफ़ायती भी रहे।
मुस्तफ़िज़ुर ने ख़ासतौर पर प्रभावित किया, जिन्होंने 20 रन देकर तीन विकेट लिए। उन्होंने अपने आख़िरी और पारी के 19वें ओवर में सिर्फ़ पांच रन ही दिए । 17वें ओवर में मुस्तफ़िज़ुर की गेंद पर शानका 38 पर थे, तब उनका एक कैच भी छूट गया था।
शानका का वह कैच अकेला नहीं था, जिसे बांग्लादेश ने छोड़ा। मुस्तफ़िज़ुर खुद फ़ाइन लेग पर गिरता हुआ कैच लेने में नाकाम रहे और इस तरह 11 पर कुसल परेरा बच गए। चारित असलंका का कैच भी तौहीद हृदॉय ने डीप प्वाइंट पर 16 रन पर छोड़ा था। दोनों बल्लेबाज़ों ने इसके बाद पांच-पांच रन और बनाए। असलंका का एक और कैच हृदॉय ने छोड़ा, लेकिन उसी गेंद पर वह दूसरा रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए।
जीत की संभावना
बांग्लादेश 100%
श्रीलंकाबांग्लादेश
100%50%100%श्रीलंका पारीबांग्लादेश पारी

ओवर 20 • बांग्लादेश 169/6

जाकेर अली b दसून 9 (4b 2x4 0x6 5m) SR: 225
W
महेदी हसन c †के मेंडिस b दसून 0 (2b 0x4 0x6 2m) SR: 0
W
बांग्लादेश की 4 विकेट से जीत, 1 गेंद बाकी
मैच कवरेज
बांग्लादेश पारी
खिलाड़ीRb
एम एस हसन
कैच6145
तंज़िद हसन
बोल्ड02
एल के दास
कैच2316
एम टी हृदोय
lbw5837
शमीम हुसैन
नाबाद1412
जे अली
बोल्ड94
महेदी हसन
कैच02
नासुम अहमद
नाबाद11
अतिरिक्त(w 3)
कुल169(6 विकेट; 19.5 Ovs)
