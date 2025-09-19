निसंका पर फिर होगी टीम को जीत दिलाने की ज़िम्मेदारी

संभावित एकादश

श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। ऐसे में वह टीम में बदलाव करने से बच सकती है। कुसल मेंडिस और पतुम निसंका बेहतरीन फ़ॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की ज़‍िम्मेदारी होगी। मध्यक्रम में कप्तान चरित असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।

श्रीलंका की संभावित एकादश : चरित असलंका (कप्तान), पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, कमिंदु मेंडिस, दसुन शानका, वनिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा और नुवान तुषारा।

बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से पिछले मुक़ाबले में मिली हार का बदला चुकाना चाहेगी। टीम को कप्तान लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह टीम सैफ़ हसन और तंज़‍िद हसन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाज़ी में मुस्तफ़‍िजु़र रहमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।

बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंज़‍िद हसन तमीम, सैफ़ हसन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), तौहीद हृदय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, नुरुल हसन, नासुम अहमद, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद और मुस्तफ़‍िजु़र रहमान।

पिच और मौसम