निसंका पर फिर होगी टीम को जीत दिलाने की ज़िम्मेदारी
श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच से जुड़ी संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र
एशिया कप में सुपर-4 राउंड की शुरुआत शनिवार को श्रीलंका बनाम बांग्लादेश मैच से होने जा रही है। बांग्लादेश की टीम यहां पर पिछली हार का बदला लेने की कोशिश करेगा। जबकि श्रीलंका जीत के साथ सुपर-4 की शुरुआत करने को देखेगी। तो चलिए इस मैच से जुड़ी संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।
संभावित एकादश
श्रीलंका की टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है। ऐसे में वह टीम में बदलाव करने से बच सकती है। कुसल मेंडिस और पतुम निसंका बेहतरीन फ़ॉर्म में चल रहे हैं और उन पर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की ज़िम्मेदारी होगी। मध्यक्रम में कप्तान चरित असलंका से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी।
श्रीलंका की संभावित एकादश : चरित असलंका (कप्तान), पतुम निसंका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कामिल मिशारा, कुसल परेरा, कमिंदु मेंडिस, दसुन शानका, वनिंदु हसरंगा, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा और नुवान तुषारा।
बांग्लादेश की टीम श्रीलंका से पिछले मुक़ाबले में मिली हार का बदला चुकाना चाहेगी। टीम को कप्तान लिटन दास से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। इसी तरह टीम सैफ़ हसन और तंज़िद हसन से बेहतर शुरुआत की उम्मीद करेगी। गेंदबाज़ी में मुस्तफ़िजु़र रहमान से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
बांग्लादेश की संभावित एकादश: तंज़िद हसन तमीम, सैफ़ हसन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), तौहीद हृदय, शमीम हुसैन, जाकेर अली, नुरुल हसन, नासुम अहमद, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद और मुस्तफ़िजु़र रहमान।
पिच और मौसम
यह मुक़ाबला दुबई में खेला जाएगा। यहां पर अक्सर कम स्कोर वाले मैच देखने को मिले हैं। श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर हैं, जिससे उनके पास प्लस प्वाइंट जरूर होगा। धीमी पिच पर वे एक बार फिर कमाल दिखा सकते हैं। मौसम की बात करें तो यहां पर गर्मी है जिसकी वजह से खिलाड़ियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।