पाकिस्तान-UAE मैच देरी से शुरू, एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफ़री बने रहे

टॉस से कुछ ही मिनट पहले, स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे, पीसीबी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पाइक्रॉफ्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगी।"

"एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान के कप्तानों को उनके मैच के दौरान हाथ मिलाने से रोक दिया था," बयान में कहा गया। "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर की घटना को गलतफ़हमी का नतीजा बताया और माफ़ी मांगी। आईसीसी ने 14 सितंबर को आचार संहिता उल्लंघन की घटना की जांच कराने की इच्छा जताई है।"

बुधवार दोपहर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्थानीय समयानुसार शाम 4.30 बजे UAE के ख़िलाफ़ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच के लिए निर्धारित समय पर होटल छोड़ने के बजाय वहीं रुकने को कहा गया। इस दौरान, एसीसी और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने लाहौर में पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा और नजम सेठी से मुलाक़ात कर अगला क़दम तय करने पर चर्चा की। अंततः नक़वी ने स्थानीय समयानुसार 5.45 बजे घोषणा की कि पाकिस्तान टीम को मैदान की ओर रवाना होने का निर्देश दे दिया गया है। टीम शाम 6.30 बजे के क़रीब पहुंची, टॉस 7 बजे और मैच 7.30 बजे शुरू होना तय हुआ।

पीसीबी का दावा था कि पाइक्रॉफ्ट ने आगा से कहा था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा, जो एमसीसी के नियमों के ख़िलाफ़ है। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान को भेजी शिकायत में, पीसीबी ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट की कार्रवाई एमसीसी के नियमों और खेल की भावना के विपरीत थी और उन्हें बाकी एशिया कप से हटाने की मांग की।