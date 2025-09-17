मैच (16)
ख़बरें

पाकिस्तान-UAE मैच देरी से शुरू, एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफ़री बने रहे

पाकिस्तानी खिलाड़ी निर्धारित समय पर होटल से नहीं निकले और लाहौर से पीसीबी की अनुमति मिलने के बाद ही मैदान के लिए रवाना हुए

ESPNcricinfo staff
17-Sep-2025 • 57 mins ago
Match referee Andy Pycroft speaks to someone, England vs Australia, 2nd T20I, Cardiff, September 13, 2024

Andy Pycroft को हटाने की मांग पर अड़ी थी PCB  •  ECB via Getty Images

ICC ने ज़िम्बाब्वे के पूर्व बल्लेबाज़ एंडी पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के लिए अहम मैच यूएई के ख़िलाफ़ एशिया कप में बुधवार को मैच रेफ़री बनाए रखने का फ़ैसला किया, जबकि पीसीबी उन्हें हटाने की मांग पर अड़ा हुआ था। इस वजह से मैच के आयोजन पर संदेह के बादल मंडराए और मुक़ाबले की शुरुआत 90 मिनट तक टल गई। मैच तब आगे बढ़ सका जब पीसीबी के अनुसार पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी।
टॉस से कुछ ही मिनट पहले, स्थानीय समयानुसार शाम 7 बजे, पीसीबी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि पाइक्रॉफ्ट ने "पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और कप्तान से माफ़ी मांगी।"
"एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत और पाकिस्तान के कप्तानों को उनके मैच के दौरान हाथ मिलाने से रोक दिया था," बयान में कहा गया। "पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के इस कदम पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर की घटना को गलतफ़हमी का नतीजा बताया और माफ़ी मांगी। आईसीसी ने 14 सितंबर को आचार संहिता उल्लंघन की घटना की जांच कराने की इच्छा जताई है।"
मंगलवार शाम, पाकिस्तान ने UAE के ख़िलाफ़ अपने मैच से पहले निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी, हालांकि उसके बाद की ट्रेनिंग सेशन योजना के अनुसार हुई। लगभग आधी रात को पीसीबी ने बयान जारी किया कि "पाकिस्तान की एशिया कप में भागीदारी" पर विचार चल रहा है, क्योंकि भारत से हार के बाद हैंडशेक विवाद ने तूल पकड़ लिया था। बोर्ड ने कहा कि फ़ैसला "पाकिस्तान के हित" को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
बुधवार दोपहर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्थानीय समयानुसार शाम 4.30 बजे UAE के ख़िलाफ़ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच के लिए निर्धारित समय पर होटल छोड़ने के बजाय वहीं रुकने को कहा गया। इस दौरान, एसीसी और पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी ने लाहौर में पूर्व पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा और नजम सेठी से मुलाक़ात कर अगला क़दम तय करने पर चर्चा की। अंततः नक़वी ने स्थानीय समयानुसार 5.45 बजे घोषणा की कि पाकिस्तान टीम को मैदान की ओर रवाना होने का निर्देश दे दिया गया है। टीम शाम 6.30 बजे के क़रीब पहुंची, टॉस 7 बजे और मैच 7.30 बजे शुरू होना तय हुआ।
पीसीबी ने रविवार को हुए भारत-पाकिस्तान मैच के बाद पाइक्रॉफ्ट पर आरोप लगाया था, जब भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और मैच के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने विरोधस्वरूप पोस्ट-मैच प्रेज़ेंटेशन में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि कोच माइक हेसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे।
पीसीबी का दावा था कि पाइक्रॉफ्ट ने आगा से कहा था कि टॉस पर हैंडशेक नहीं होगा, जो एमसीसी के नियमों के ख़िलाफ़ है। आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान को भेजी शिकायत में, पीसीबी ने कहा कि पाइक्रॉफ्ट की कार्रवाई एमसीसी के नियमों और खेल की भावना के विपरीत थी और उन्हें बाकी एशिया कप से हटाने की मांग की।
आख़िरकार, पाकिस्तान-यूएई मैच 90 मिनट की देरी के बाद शुरू हुआ और पीसीबी ने बयान दिया कि पाइक्रॉफ्ट ने टीम से माफ़ी मांगी।
Andy PycroftUnited Arab EmiratesPakistanPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

