मैच (18)
एशिया कप (4)
ZIM vs NAM (1)
दलीप ट्रॉफ़ी (1)
County DIV1 (5)
County DIV2 (4)
CPL (1)
IND W vs AUS W (1)
WCPL (1)
ख़बरें

PCB अध्यक्ष नक़वी ने मैच रेफ़री पाइक्रॉफ़्ट को 'तुरंत हटाने' की मांग की

नक़वी की यह मांग, जो कि ACC के अध्यक्ष भी हैं, PCB के उस आरोप के बाद की है जिसमें बोर्ड ने कहा था कि प्राइकॉफ़्ट ने 'दोनों कप्तानों से टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था'

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
15-Sep-2025 • 1 hr ago
Salman Agha walks off, with his team-mates behind him, after the defeat, India vs Pakistan, Asia Cup 2025, Dubai, September 14, 2025

Salman Agha मैच के बाद प्रेज़ेंटेशन में नहीं आए थे  •  AFP/Getty Images

PCB अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुक़ाबले के मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट को एशिया कप 2025 के शेष मुक़ाबलों से 'तुरंत हटाने' की मांग की है। नक़वी की ओर से यह मांग PCB के उस आरोप के एक दिन बाद आई जिसमें बोर्ड ने कहा था कि पाइक्रॉफ़्ट ने अब तक की परंपरा के इतर टॉस के दौरान दोनों कप्तानों से हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था।
सोमवार को, PCB ने इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। नक़वी ने एक ट्वीट में कहा, "PCB ने मैच रेफ़री द्वारा ICC आचार संहिता और ACC के क्रिकेट भावना से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संबंध में ICC में शिकायत दर्ज कराई है। PCB ने एशिया कप से मैच रेफ़री को तुरंत हटाने की मांग की है।"
ESPNcricinfo ने ICC से पूछा है कि क्या पाइक्रॉफ़्ट ने वास्तव में कप्तानों को टॉस के समय एक-दूसरे का अभिवादन न करने का निर्देश दिया था।
मैच के समापन पर, जिसे भारत ने सात विकेट से जीता, भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ़ ने पाकिस्तानी टीम से न मिलने का फ़ैसला किया, जो एक अलिखित परंपरा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाद में कहा कि इस मामले में भारत "सरकार और BCCI एकमत थे"।
इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान आग़ा मैच के बाद प्रेज़ेंटेशन में शामिल नहीं हुए और कोच माइक हेसन ने प्रेस वार्ता में भारत के फ़ैसले को "निराशाजनक" बताया।
हालांकि यह एक ACC टूर्नामेंट है जिसमें ICC की कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं है लेकिन मैच अधिकारियों का चयन ICC द्वारा किया जाता है। मैच रेफ़री को हटाने और उनकी जगह किसी और की नियुक्ति के लिए ICC को हस्तक्षेप करना होगा। वहीं BCCI एशिया कप का आधिकारिक मेज़बान है, और उसे भी इस मामले में भूमिका निभानी पड़ सकती है।
मैच के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद से नक़वी का यह दूसरा बयान है। हार के तुरंत बाद, उन्होंने भारत पर "खेल में राजनीति घसीटने" और "खेल भावना" की कमी का आरोप लगाया। इस बीच सूर्यकुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि "ज़िंदगी में कुछ चीज़ें खेल भावना से ऊपर होती हैं।"
मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद से यह दोनों टीमों के बीच पहला मुक़ाबला था और बीच के महीनों में इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही और कई बार भारत से इसका बहिष्कार करने की अपील की गई। स्पष्टता तभी आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल गतिविधियों के लिए अपनी आधिकारिक नीति सार्वजनिक की, जिसमें बहुपक्षीय आयोजनों में मुलाक़ातों को हरी झंडी दी गई लेकिन द्विपक्षीय मुक़ाबलों में शामिल होने से इनकार कर दिया गया।
इस प्रकार, यह उस मुद्दे का केवल पहला भाग हो सकता है जो अगले रविवार को फिर से सामने आ सकता है: पाकिस्तान को सुपर 4 की ओर बढ़ने के लिए UAE को हराना होगा, ऐसे में 21 सितंबर को दुबई में उनका फिर से भारत से मुक़ाबला हो सकता है।
PakistanIndiaPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback