PCB अध्यक्ष नक़वी ने मैच रेफ़री पाइक्रॉफ़्ट को 'तुरंत हटाने' की मांग की

सोमवार को, PCB ने इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश की। नक़वी ने एक ट्वीट में कहा, "PCB ने मैच रेफ़री द्वारा ICC आचार संहिता और ACC के क्रिकेट भावना से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संबंध में ICC में शिकायत दर्ज कराई है। PCB ने एशिया कप से मैच रेफ़री को तुरंत हटाने की मांग की है।"

ESPNcricinfo ने ICC से पूछा है कि क्या पाइक्रॉफ़्ट ने वास्तव में कप्तानों को टॉस के समय एक-दूसरे का अभिवादन न करने का निर्देश दिया था।

मैच के समापन पर, जिसे भारत ने सात विकेट से जीता, भारतीय खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ़ ने पाकिस्तानी टीम से न मिलने का फ़ैसला किया, जो एक अलिखित परंपरा है। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बाद में कहा कि इस मामले में भारत "सरकार और BCCI एकमत थे"।

हालांकि यह एक ACC टूर्नामेंट है जिसमें ICC की कोई संगठनात्मक भूमिका नहीं है लेकिन मैच अधिकारियों का चयन ICC द्वारा किया जाता है। मैच रेफ़री को हटाने और उनकी जगह किसी और की नियुक्ति के लिए ICC को हस्तक्षेप करना होगा। वहीं BCCI एशिया कप का आधिकारिक मेज़बान है, और उसे भी इस मामले में भूमिका निभानी पड़ सकती है।

मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद से यह दोनों टीमों के बीच पहला मुक़ाबला था और बीच के महीनों में इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही और कई बार भारत से इसका बहिष्कार करने की अपील की गई। स्पष्टता तभी आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल गतिविधियों के लिए अपनी आधिकारिक नीति सार्वजनिक की, जिसमें बहुपक्षीय आयोजनों में मुलाक़ातों को हरी झंडी दी गई लेकिन द्विपक्षीय मुक़ाबलों में शामिल होने से इनकार कर दिया गया।