ख़बरें

UAE के ख़िलाफ़ मैच से पहले पाकिस्तान ने रद्द की प्रेस कॉन्फ़्रेंस

हालांकि पाकिस्तान का प्रशिक्षण सत्र सामान्य रूप से होगा

Danyal Rasool
दन्याल रसूल
16-Sep-2025 • 2 hrs ago
6:46

जाफ़र: Pak दावेदार है लेकिन UAE उलटफेर कर दे तो हैरानी नहीं होगी

पाकिस्तान ने एशिया कप में बुधवार को UAE के ख़िलाफ़ होने वाले करो या मरो मैच से पहले अपनी प्री-मैच प्रेस कॉन्फ़्रेंस रद्द कर दी है। प्रेस कॉन्फ़्रेंस के बाद होने वाला पाकिस्तान का प्रशिक्षण सत्र सामान्य रूप से होगा।
हालांकि PCB ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया कि वे प्रेस कॉन्फ़्रेंस क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा समझा जा रहा है कि यह मैच रेफ़री एंडी पाइक्रॉफ़्ट को लेकर चल रहे विवाद के कारण हुआ है, जिन्हें PCB ने एशिया कप के बाक़ी मैचों से हटाने की मांग की है। रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद, जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस के समय या मैच के बाद पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था, PCB ने पाइक्रॉफ़्ट को दोषी ठहराया था। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आग़ा मैच के बाद टीवी प्रेज़ेंटेशन में नहीं आए, हालांकि पीसीबी के कोच माइक हेसन मैच के बाद प्रेस कॉन्फ़्रेंस में ज़रूर आए थे।
ICC के महाप्रबंधक वसीम ख़ान को लिखे एक पत्र में, PCB ने कहा कि पाइक्रॉफ़्ट के कार्यों ने MCC के कानूनों का उल्लंघन किया है और क्रिकेट की भावना के विपरीत है, और ज़ोर देकर कहा कि उन्हें एशिया कप से हटा दिया जाए। ऐसी भी ख़बरें थीं, हालांकि PCB या अध्यक्ष मोहसिन नक़वी - जिन्होंने पाइक्रॉफ़्ट और भारतीय टीम दोनों की सीधी आलोचना की है - ने कभी औपचारिक रूप से नहीं कहा कि अगर यह मांग पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटने पर विचार कर रहा है।
यह स्पष्ट नहीं है कि ICC ने PCB के अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं - और एक अधिकारी ने कहा है कि उनके सहमत होने की संभावना कम ही है - लेकिन जैसी स्थिति है, पाइक्रॉफ़्ट बुधवार को पाकिस्तान और UAE के बीच होने वाले मैच के लिए मैच रेफ़री के रूप में तय कार्यक्रम में बने हुए हैं। यह मैच दोनों टीमों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हारने वाली टीम एशिया कप से बाहर हो जाएगी।
ICC ने इस संबंध में अभी टिप्पणी नहीं की है कि क्या पाइक्रॉफ़्ट ने वास्तव में दोनों कप्तानों को टॉस के दौरान हाथ न मिलाने का अनुरोध किया था। हालांकि ICC मैच अधिकारियों से संबंधित मामलों में अमूमन टिप्पणी नहीं करती है। पाइक्रॉफ़्ट एशिया कप के दो मैच रेफ़री में से एक हैं, दूसरे रिची रिचर्डसन हैं, और उन्होंने सोमवार को दुबई में हॉन्ग कॉन्ग और श्रीलंका के बीच हुए मैच में रेफ़री की भूमिका निभाई।
मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुईं सैन्य झड़प के बाद से यह दोनों टीमों के बीच पहला मुक़ाबला था, और बीच के महीनों में इस मैच को लेकर अनिश्चितता बनी रही, कई बार भारत से इसका बहिष्कार करने की अपील की गई। स्पष्टता तभी आई जब भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों के लिए अपनी आधिकारिक नीति सार्वजनिक की, जिसमें बहुपक्षीय आयोजनों में बैठकों को हरी झंडी दी गई, जबकि द्विपक्षीय मुक़ाबलों में शामिल होने से इनकार कर दिया गया।
अगले रविवार को फिर से यह मुद्दा उठ सकता है: अगर पाकिस्तान UAE का हरा देता है तो सुपर 4 में 21 सितंबर को दुबई में फिर से उसका सामना भारत से हो सकता है।
PakistanU.A.E. vs PakistanMen's T20 Asia Cup

दन्याल रसूल ESPNcricinfo के पाकिस्तानी संवाददाता हैं। @Danny61000

