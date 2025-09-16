नीदरलैंड्स के तेज़ गेंदबाज़ विवियन किंग्मा पर आनंदप्रद दवाओं के सेवन के लिए प्रतिबंध लगाया गया

यह परीक्षण मैच के बाद लिए गए नमूने से किया गया था और यह प्रतिबंध 15 अगस्त से प्रभावी है। यदि वह ICC द्वारा अनुमोदित उपचार कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेते हैं, तो तीन महीने की अवधि को घटाकर एक महीने किया जा सकता है।

प्रतिबंध के साथ किंगमा के रिकॉर्ड के अनुसार, UAE वनडे के बाद से उनके सभी मैच अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इसमें नेपाल और स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ दो वनडे शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 122 रन देकर 2 विकेट लिए थे, और स्कॉटलैंड ख़िलाफ़ एक T20 मैच शामिल है, जहां उन्हें तीन गेंदें फेंकने के बाद मैदान से बाहर कर दिया गया था।