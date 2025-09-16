मैच (22)
नीदरलैंड्स के तेज़ गेंदबाज़ विवियन किंग्मा पर आनंदप्रद दवाओं के सेवन के लिए प्रतिबंध लगाया गया

अगर उन्होंने ICC द्वारा अनुमोदित उपचार कार्यक्रम पूरा कर लिया, तो तीन महीने के प्रतिबंध को घटाकर एक महीने किया जा सकता है।

ESPNcricinfo स्टाफ़
16-Sep-2025 • 1 hr ago
Vivian Kingma bowled four straight overs and took 2 for 12, Netherlands vs South Africa, T20 World Cup 2024, New York, June 8, 2024

Vivian Kingma से पहले रबाडा और डग ब्रेसवेल भी प्रतिबंध झेल चुके हैं  •  Associated Press

नीदरलैंड्स के तेज़ गेंदबाज़ विवियन किंगमा को एक आनंदप्रद दवा के सेवन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद तीन महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। 30 वर्षीय किंगमा ने अपराध स्वीकार किया और साबित किया कि इस पदार्थ का इस्तेमाल प्रतियोगिता के बाहर किया गया था।
12 मई को यूट्रेक्ट में ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 प्रतियोगिता में नीदरलैंड्स और UAE के बीच खेले गए वनडे मैच के बाद उनके नमूने में बेन्ज़ोइलेगोनिन पाया गया, जो एक कोकीन मेटाबोलाइट है और जिसे ICC डोपिंग रोधी संहिता के तहत दुरुपयोग के पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
यह परीक्षण मैच के बाद लिए गए नमूने से किया गया था और यह प्रतिबंध 15 अगस्त से प्रभावी है। यदि वह ICC द्वारा अनुमोदित उपचार कार्यक्रम को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेते हैं, तो तीन महीने की अवधि को घटाकर एक महीने किया जा सकता है।
प्रतिबंध के साथ किंगमा के रिकॉर्ड के अनुसार, UAE वनडे के बाद से उनके सभी मैच अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। इसमें नेपाल और स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ दो वनडे शामिल हैं, जहां उन्होंने कुल मिलाकर 122 रन देकर 2 विकेट लिए थे, और स्कॉटलैंड ख़िलाफ़ एक T20 मैच शामिल है, जहां उन्हें तीन गेंदें फेंकने के बाद मैदान से बाहर कर दिया गया था।
साउथ अफ़्रीका के कगिसो रबाडा और न्यूज़ीलैंड के डग ब्रेसवेल, दोनों पिछले 12 महीनों में आनंदप्रद दवाओं के सेवन के लिए प्रतिबंध झेल चुके हैं। किंगमा के मामले की तरह, दोनों प्रतिबंध शुरू में तीन महीने के थे, लेकिन खिलाड़ियों द्वारा उपचार कार्यक्रम पूरा करने के बाद उन्हें घटाकर एक महीना कर दिया गया था।
