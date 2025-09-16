मैच (20)
ख़बरें

तनावपूर्ण अंत पर असलंका: 'हम बहुत घबराह गए थे'

श्रीलंका को मैच जीतने में संघर्ष करना पड़ा और लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 विकेट 8 रन पर गंवा दिए

Shashank Kishore
शशांक किशोर
16-Sep-2025 • 2 hrs ago
1:38

हां या ना: HK की ख़राब फ़ील्डिंग ने SL का सुपर-4 का रास्ता आसान कर दिया

दो हफ़्ते पहले ज़िम्बाब्वे की जोशीली टीम ने श्रीलंका को निर्णायक मुक़ाबले में कड़ी टक्कर दी थी। सोमवार को, एशिया कप की सबसे कम रैंकिंग वाली टीम हाॅन्‍ग काॅन्‍ग के ख़‍िलाफ़ वे लगभग लड़खड़ा गए थे, लेकिन अंत में 150 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पतुम निसंका के 68 रनों की बदौलत जीत हासिल कर ली
श्रीलंका को 30 गेंदों पर 32 रन चाहिए थे और उसके आठ विकेट बचे थे, जो एक आसान जीत होनी चाहिए थी, वह एक छोटे से पतन में बदल गई। 16वें ओवर की शुरुआत में निसंका रन आउट हो गए, जबकि उन्होंने दूसरा मौक़ा गंवा दिया था, और अगली ही गेंद पर कुसल परेरा स्लॉग स्वीप करने की कोशिश में एलबीडब्ल्यू आउट हो गए।
छह गेंद बाद, कप्तान के आउट होने की बारी आई जब चरित असलंका ने एक फुलर गेंद को शॉर्ट थर्ड की तरफ़ स्लाइस किया। और जब कमिंडु मेंडिस ने रिलीज़ शॉट खेलने की कोशिश में डीप मिडविकेट पर सीधा शॉट मारा, तब तक श्रीलंका के 8 रन के अंदर 4 विकेट गिर चुके थे और उसे 17 गेंदों में 23 रन और चाहिए थे।
असलंका ने कहा, "उस पल, मुझे लगता है हमारा कलेजा मुंह में आ गया था। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे मैं सचमुच निराश हूं। पहले तीन ओवर जब हम गेंदबाज़ी कर रहे थे और फिर 16वें ओवर में, हमने कुछ विकेट गंवाए और फिर मेरा विकेट भी गिर गया।"
"छोटे प्रारूप में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये लगातार नहीं हो सकतीं। हमें इसका विश्लेषण करना होगा और खु़द में सुधार करना होगा।"
असलंका सिर्फ़ मध्यक्रम की बल्लेबाज़ी की ही आलोचना नहीं कर रहे थे। वह नई गेंद से जिस तरह से शुरुआत की उससे भी खु़श नहीं थे, जब अंशुमन रथ और ज़ीशान अली ने नई गेंद से बल्‍लेबाज़ी की, उसके बाद हाॅन्‍ग काॅन्‍ग ने चार ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए थे।
छठे ओवर में, श्रीलंका की एलबीडब्‍ल्‍यू की डीआरएस अपील को नज़रअंदाज़ कर दिया, जबकि रीप्ले में तीनों रेड की पुष्टि हो गई थी, जिससे अनुभवी बाबर हयात को राहत मिली। उनके आउट होने के बाद, रथ और निज़ाकत खान ने 61 रनों की साझेदारी करके हाॅन्‍ग काॅन्‍ग का स्कोर 4 विकेट पर 149 रन तक पहुंचाया।
असलंका ने कहा, "हमें लक्ष्य का पीछा करने का पूरा भरोसा था क्योंकि पिच अच्छी दिख रही थी। इसका श्रेय उन्हें (हाॅन्‍ग काॅन्‍ग को) जाता है, उन्होंने वाकई अच्छी बल्लेबाज़ी की और हमने पहले तीन ओवरों में ख़राब गेंदबाज़ी की।"
"हम इस तरह से नहीं खेलना चाहते थे। जब हम इन टीमों के ख़‍िलाफ़ खेलते हैं, तो हमेशा दबाव रहता है। लेकिन हम पेशेवर हैं और पेशेवर होने के नाते हमें इससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करना होगा।"
श्रीलंका के लिए सब कुछ निराशाजनक नहीं था। निसंका ने धैर्यपूर्ण पारी खेलकर, लगातार दूसरा अर्धशतक जड़कर श्रीलंका को जीत दिलाई। गेंद सही से नहीं आ रही थी और हाॅन्‍ग काॅन्‍ग के अनुभवी स्पिनरों एहसान खान और यासिम मुर्तजा ने श्रीलंका को पूरी तरह से जकड़ रखा था।
फिर भी, निसंका किसी भी समय ऐसे बल्लेबाज़ नहीं दिखे जो रिलीज़ शॉट के लिए बेताब हो, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि लक्ष्य हमेशा छूने की दूरी पर ही होगा। उन्होंने 35 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और जब आठ ओवर बचे थे, जब रन रेट आठ रन प्रति ओवर से ऊपर पहुंच गया, तब निसंका ने अपनी रणनीति बदलने का फै़सला किया।
और जब उन्होंने ऐसा किया, तो यह देखना रोमांचक था कि उन्होंने दो अलग-अलग गेंदों पर दो पुल शॉट के साथ लेग साइड पर दो डीप फील्डरों को सटीकता से छकाया। पहला एक धीमी बाउंसर पर, जिसके लिए उन्हें अपना आकार बनाए रखने की आवश्यकता थी, और अगला एक हार्ड-लेंथ गेंद पर, जो पिच में रूककर आई थी।
निसंका ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "पिछले दो सालों में, मैंने अपने स्ट्राइक रेट पर काम किया है। मैंने लाल गेंद के बल्लेबाज़ के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन मैंने सभी फ़ॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने पर काम किया है। कोच [सनत जयसूर्या] ने मुझे हमेशा अपना खेल खेलने का आत्मविश्वास दिया है, जो वाकई मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है।"
टूर्नामेंट में दो जीत के साथ शुरुआत करने के बाद, अगर अफ़ग़ानिस्तान मंगलवार को बांग्लादेश को हरा देता है, तो श्रीलंका खु़द ही सुपर 4 में पहुंच जाएगा। बांग्लादेश की जीत के बाद दो स्थानों का फ़ैसला गुरुवार को होगा, जब श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान आमने-सामने होंगे। हालांकि, नेट रन रेट के मामले में बांग्लादेश को काफ़ी आगे बढ़ना होगा।
Pathum NissankaCharith AsalankaSri LankaHong Kong vs Sri LankaMen's T20 Asia Cup

शशांक किशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

