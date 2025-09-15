पाटीदार ने दलीप ट्रॉफ़ी जीतने के बाद स्पिनर कार्तिकेय और जैन की सराहना की

पाटीदार ने मैच के बाद कहा, "कार्तिकेय और सारांश [मध्य प्रदेश के लिए] एक साथ कई मैच खेल चुके हैं और उनमें हुनर है और इस पिच पर उन्हें खेलना बहुत मुश्किल है। पिच बल्लेबाज़ी के लिए वाकई अच्छी थी और हमारे गेंदबाज़ों ने दबदबा बनाया और दूसरी टीम के लिए मुश्किलें खड़ी कर दीं। यह एक सकारात्मक संकेत था।"

पाटीदार ने कहा, "यह विकेट थोड़ा सूखा था, इसलिए हमने पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया। हम उन्हें पहली पारी में जल्द से जल्द आउट करना चाहते थे। यही हमारा लक्ष्य था और इससे मैच आसान हो गया।"

"हमने अनुमान लगाया था कि इससे तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिलेगी, लेकिन मैं एक स्पिनर को कम से कम एक ओवर देना चाहता था ताकि देख सकूं कि पिच कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। मुझे एहसास हुआ कि तेज़ गेंदबाज़ों के बजाय स्पिनरों को ज़्यादा मदद मिल रही थी।"

कार्तिकेय ने फ़ाइनल में जैन के साथ मिलकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया • PTI

दूसरी तरफ़ साउथ ज़ोन के मुख्य कोच एल बालाजी ने पहली पारी में ख़राब प्रदर्शन और दूसरी पारी में कुछ रन न बना पाने को अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण बताया। आखिरी दिन 65 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सेंट्रल ज़ोन ने शुरुआत में ही तीन विकेट गंवा दिए, लेकिन पिच पर काफ़ी मदद होने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करना कभी भी मुश्किल नहीं होने वाला था।

बालाजी ने कहा, "आखिरी दिन गेंदबाज़ों के अनुकूल रहा। अगर हम पहली या दूसरी पारी में ज़्यादा रन बनाते, और [अंकित शर्मा और सी. आंद्रे सिद्धार्थ के बीच] साझेदारी लंबी होती, तो यह एक मज़बूत खेल होता।" उन्होंने आगे कहा, "150 रनों का लक्ष्य चौथी पारी में गेंदबाज़ी के लिए कड़ी टक्कर देने के लिए एक आदर्श लक्ष्य होता।"

फ़ाइनल के लिए साउथ ज़ोन का टीम संयोजन भी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी लाइन-अप को बढ़ाने के लिए तीन तेज़ गेंदबाज़ों और एक स्पिनर के साथ खेला। इसका उल्टा असर हुआ क्योंकि सेंट्रल ज़ोन के स्पिनरों को पूरे मैच में काफ़ी मदद मिली और साउथ ज़ोन के एकमात्र स्पिनर अंकित ने दूसरे छोर से बिना किसी स्पिन सहयोग के छह विकेट चटकाए।

बालाजी ने कहा, "हमने पिछले मैच में तीन तेज़ गेंदबाज़ों के साथ खेला था और लगभग उसी संयोजन के साथ खेलना चाहते थे। सभी गेंदबाज़ों ने जी-जान से गेंदबाज़ी की। अगर हम टॉस जीतते, तो तीसरा तेज़ गेंदबाज़ खेल में आता। लेकिन मुझे लगा कि खिलाड़ियों ने चयन के लिहाज़ से अच्छा प्रदर्शन किया। संयोजन के मामले में हम निरंतर रहे।"

बालाजी दूसरी पारी में सिद्धार्थ के धैर्य से भी प्रभावित हुए। 19 वर्षीय सिद्धार्थ पहली पारी में सिर्फ़ 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने नाबाद 84 रन बनाकर भरपाई कर ली। उन्होंने अंकित के साथ सातवें विकेट के लिए 192 रनों की साझेदारी की और सेंट्रल ज़ोन के खिलाड़ियों को इंतज़ार करवाया।