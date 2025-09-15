अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश को बल्लेबाज़ी की चुनौती से पार पाना होगा
दोनों टीमों के लिए यह मुक़ाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जीत या हार अगले दौर में जाने की चुनौतियों को कम या ज़्यादा कर सकती है
दोनों टीमों के लिए यह मुक़ाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जीत या हार अगले दौर में जाने की चुनौतियों को कम या ज़्यादा कर सकती है
ट्रॉट : अफ़ग़ानिस्तान 'नई उपलब्धियां हासिल करने से नहीं हिचकिचाता'
अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ बांग्लादेश को बल्लेबाज़ी की चुनौती से पार पाना होगा
नवीन उल हक़ एशिया कप से बाहर, अब्दुल्लाह अहमदज़ाई शामिल
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|2
|2.595
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|-2.889