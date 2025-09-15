मैच (18)
ख़बरें

बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगा अफ़ग़ानिस्तान

अफ़ग़ानिस्‍तान बनाम बांग्‍लादेश के मैच की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Sep-2025 • 37 mins ago
Jaker Ali and Shamim Hossain gave Bangladesh a respectable total, Bangladesh vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 13, 2025

श्रीलंका के ख़िलाफ़ बांग्लादेश की बल्लेबाज़ी संतोषजनक प्रदर्शन नहीं कर पाई थी  •  Fadel Senna/AFP/Getty Images

एशिया कप में मंगलवार को अबू धाबी में बांग्लादेश के सामने अफ़ग़ानिस्‍तान होगी। बांग्‍लादेश को श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अफ़ग़ानिस्‍तान ने हॉन्‍ग कॉन्‍ग को बुरी तरह से हराया था। इस मुक़ाबले में अफ़ग़ानिस्‍तान का पलड़ा भारी रह सकता है लेकिन सुपर-4 के लिहाज़ से बांग्लादेश के लिए यह मुक़ाबला काफ़ी अहम है। तो चलिए जानते हैं इस मैच की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट।

संभावित एकादश

पहले मुक़ाबले में शानदार प्रदर्शन करने वाली अफ़ग़ानिस्तान की टीम बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ मुक़ाबले में अपने प्लेइंग इलेवन ज्‍़यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी। टीम की स्पिन गेंदबाज़ी कमाल के फ़ॉर्म में है। ऐसे में बांग्लादेश के बल्लेबाज़ों को एक बार फिर वे कम स्कोर पर ऑलआउट करना चाहेंगे।
अफ़ग़ानिस्तान की संभावित XI: रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान, सेदिकुल्लाह अटल, गुलाबदीन नायब, अज़मतुल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जन्नत, राशिद ख़ान (कप्तान), नूर अहमद, अल्लाह ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी।
अफ़ग़ानिस्तान के ख़‍िलाफ़ बांग्लादेश बेहतर बल्लेबाज़ी करना चाहेगा। श्रीलंका के ख़ि‍लाफ़ टीम 20 ओवर में 139/5 का स्कोर ही बना पाई थी। एक समय तो टीम के 5 बल्लेबाज़ 53 रन पर पवेलियन में थे। श्रीलंका के ख़‍िलाफ़ बांग्लादेश की गेंदबाज़ी अच्छी रही थी। हालांकि देखना होगा कि इस मुक़ाबले में तसकीन अहमद की वापसी होती है या नहीं।
बांग्लादेश की संभावित XI: परवेज़ हुसैन इमोन, तंज़‍िद हसन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदय, जैकर अली, शमिम हुसैन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, तंजिम हसन साकिब, शोरीफ़ुल इस्लाम/तसकीन अहमद और मुस्ताफिजुर रहमान।

पिच रिपोर्ट और मौसम

यह मुक़ाबला अबू धाबी में खेला जाना है, जहां पर इस समय काफ़ी गर्मी देखने को मिल रही है। अबूधाबी के मैच अधिक हाई स्‍कोरिंग नहीं देखे जा रहे हैं। ऐसे में यहां पर स्पिनरों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोनों ही टीमों के पास अच्‍छे स्पिनरों की भरमार है।
AfghanistanBangladeshAfghanistan vs BangladeshMen's T20 Asia Cup

