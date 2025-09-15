नवीन उल हक़ एशिया कप से बाहर, अब्दुल्लाह अहमदज़ाई शामिल

टूर्नामेंट से पहले नवीन UAE और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली गई त्रिकोणीय सीरीज़ से भी बाहर थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें एशिया कप के लिए चयनित दल में शामिल किया गया था। अफ़ग़ानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने बयान में बताया गया है कि नवीन को ACB की मेडिकल टीम ने फ़िट करार नहीं दिया गया है। बयान में कहा गया है, "नवीन जब तक पूरी तरह से फ़िट नहीं हो जाते तब तक उन्हें पर्याप्त उपचार और रिहैबिलेशन से गुज़रना होगा।"

अहमदज़ाई एशिया कप के लिए चयनित दल के रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल थे और नवीन की अनुपस्थिति में वह त्रिकोणीय सीरीज़ के अफ़ग़ानिस्तान के दल का हिस्सा थे जहां उन्होंने अपना एकमात्र T20I UAE के ख़िलाफ़ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करते हुए खेला था। अहमदज़ाई ने उस मैच में 31 रन देते हुए एक विकेट झटका था। अहमदज़ाई ने अब तक कुल 11 T20 खेले हैं जिसमें उन्होंने 15 विकेट झटके हैं।

नवीन ने अपना पिछला T20I दिसंबर 2024 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ हरारे में खेला था। वह इस साल SA20 भी खेले थे जिसमें उन्होंने डरबन सुपर जायंट्स के लिए आठ मुक़ाबले खेलते हुए पांच विकेट हासिल किए थे। उन्होंने जून में इस सीज़न की विजेता MI न्यू यॉर्क के लिए MLC भी खेला था जिसमें पांच मैच खेलते हुए उन्होंने आठ विकेट हासिल किए थे।