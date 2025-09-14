मैच (17)
IND W vs AUS W (1)
WCPL (1)
ENG vs SA (1)
दलीप ट्रॉफ़ी (1)
CPL (1)
एशिया कप (2)
ZIM vs NAM (1)
County DIV2 (4)
County DIV1 (5)
परिणाम
छठा मैच, ग्रुप ए (N), दुबई, September 14, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला
पाकिस्तान Flagपाकिस्तान
127/9
भारत Flagभारत
(15.5/20 ov, T:128) 131/3

भारत की 7 विकेट से जीत, 25 गेंद बाकी

प्लेयर ऑफ़ द मैच
3/18
kuldeep-yadav
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
kuldeep-yadav
लाइव
स्कोरकार्ड
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
रिपोर्ट
कॉमेंट्री
आंकड़े
ओवर
तालिका
ब्‍लॉग
न्यूज़
वीडियो
फ़ोटो
बेट
फ़ैन रेटिंग
रिपोर्ट

कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत

केवल 15.5 ओवरों में भारत ने हासिल किया 128 रनों का लक्ष्य

नीरज पाण्डेय
14-Sep-2025 • 38 mins ago
Suryakumar Yadav celebrates with Axar Patel after Salman Agha's fall, India vs Pakistan, Asia Cup, Dubai, September 14, 2025

भारतीय टीम ने दर्ज की आसान जीत  •  AFP/Getty Images

भारत 131/3 (सूर्यकुमार 47*, अभिषेक 31, अयूब 3-35) ने पाकिस्तान 127/9 (फ़रहान 40, शाहीन 33*, कुलदीप 3-18) को 7 विकेट से हराया
एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत का सिलसिला लगातार जारी है। UAE को एकतरफा अंदाज़ में हराने के बाद भारतीय टीम को पाकिस्तान को हराने में भी अधिक मेहनत नहीं लगी।
टॉस हारकर पहले गेंदबाज़ी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को केवल 127 के स्कोर पर रोक दिया था। पाकिस्तानी टीम यह स्कोर भी तब बना सकी, जब उनके बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी ने पारी के अंत में 16 गेंद में नाबाद 33 रनों की पारी खेली। भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों पर शिकंजा कस दिया, जिसकी वजह से पूरी पारी के दौरान वे रन बनाने के लिए तरसते रहे।
भारत के लिए हार्दिक पंड्या ने गेंदबाज़ी की शुरुआत वाइड के रूप में की थी, लेकिन अगली गेंद पर उन्होंने सईम अयूब को कैच आउट कराते हुए भारतीय टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई। इसके बाद अगले ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद हारिस को कैच आउट कराया।
केवल छह रन के स्कोर पर दो विकेट गिरने के बाद पाकिस्तानी टीम दबाव में आ गई। हालांकि इसके बाद लगभग छह ओवरों तक फ़ख़र ज़मान और साहिबज़ादा फ़रहान ने पाकिस्तान को कोई और झटका नहीं लगने दिया। दोनों के बीच 39 रनों की साझेदारी हुई और ऐसा लगा कि पाकिस्तान वापसी कर रहा है। इसी बीच अक्षर पटेल ने फ़ख़र को आउट करके इस साझेदारी का अंत किया।
इसके बाद लगातार भारतीय स्पिनर्स की कसी हुई गेंदबाज़ी देखने को मिली और पाकिस्तान ने एक के बाद एक विकेट गंवाए। सबसे अधिक 40 रन बनाने वाले फ़रहान ने 44 गेंदों का सामना किया, जिससे पता चलता है कि उनके लिए रन बनाना कितना कठिन रहा। 18वें ओवर में जब पाकिस्तान का आठवां विकेट गिरा तो उनका स्कोर केवल 97 रन था। हालांकि, शाहीन ने चार छक्के लगाते हुए अंतिम दो ओवरों में 28 रन बटोरे और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय स्पिनर्स ने 13 ओवर में केवल 65 रन खर्च करते हुए छह विकेट निकाले।
ख़ास तौर से कुलदीप यादव और अक्षर ने काफ़ी प्रभावित किया। पारी के 13वें ओवर में कुलदीप हैट्रिक लेने की कगार पर थे, जब उन्होंने लगातार गेंदों पर हसन नवाज़ और मोहम्मद नवाज़ का विकेट लिया। कुलदीप और अक्षर दोनों ने अपने चार ओवरों में केवल 18-18 रन खर्च किए। कुलदीप को तीन और अक्षर को दो विकेट मिले।
आसान लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ़ से अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर चौका और दूसरी पर छक्का लगाकर शाहीन अफ़रीदी के होश उड़ा दिए थे। हालांकि, दूसरे ओवर में ही सईम अयूब ने शुभमन गिल का बड़ा विकेट निकाला था।
अभिषेक ने लगातार आक्रमण किया और 13 गेंदों में 33 रन बनाकर अयूब की गेंद पर कैच आउट हुए। दो विकेट गंवाने के बाद भी भारत ने पावरप्ले में 61 रन बना लिए थे। लगातार तेज़ी से आ रहे रन पाकिस्तान पर दबाव बना रहे थे। कप्तान सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने 52 गेंदों में 56 रनों की साझेदारी करके भारत को काफ़ी आगे कर दिया था। इसी बीच अयूब ने 13वें ओवर में तिलक को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को तीसरी सफलता दिलाई। हालांकि, सूर्यकुमार ने नाबाद 47 रन बनाते हुए भारत को जीत दिलाई।
Shaheen Shah AfridiHardik PandyaSaim AyubJasprit BumrahMohammad HarisFakhar ZamanSahibzada FarhanAxar PatelKuldeep YadavAbhishek SharmaPakistanIndiaPakistan vs IndiaMen's T20 Asia Cup

Language
Hindi
जीत की संभावना
भारत 100%
पाकिस्तानभारत
100%50%100%पाकिस्तान पारीभारत पारी

ओवर 16 • भारत 131/3

भारत की 7 विकेट से जीत, 25 गेंद बाकी
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत

केवल 15.5 ओवरों में भारत ने हासिल किया 128 रनों का लक्ष्य

कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत

Ind vs Pak Highlights - कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को बड़ी जीत

कुलदीप यादव को लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया

Ind vs Pak Highlights - कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को बड़ी जीत

गिल बनाम अफ़रीदी, हारिस बनाम बुमराह: भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले की कुछ ख़ास बातें

इसके अलावा कलाईयों के स्पिनरों की भी जंग देखने वाली होगी

गिल बनाम अफ़रीदी, हारिस बनाम बुमराह: भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले की कुछ ख़ास बातें

भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला, लेकिन वह उत्साह नहीं है

पहलगाम हमले और उसके बाद की सैन्य झड़प के बाद मौजूदा भू-राजनीतिक हालात को देखते हुए दुबई में होने वाले इस मैच का माहौल बहुत शांत है

भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला, लेकिन वह उत्साह नहीं है

भारत और पाकिस्‍तान की नई पीढ़ी के सामने पुराना रोमांच पैदा करने की चुनौती

दोनों ही टीम के कई बड़े खिलाड़ी अब इस प्रारूप में नहीं है, ऐसे में ज़‍िम्‍मेदारी नई पीढ़ी पर होगी

भारत और पाकिस्‍तान की नई पीढ़ी के सामने पुराना रोमांच पैदा करने की चुनौती
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
भारत पारी
खिलाड़ीRb
अभिषेक शर्मा
कैच3113
एस गिल
स्टंप107
एस ए यादव
नाबाद4737
एन टी वर्मा
बोल्ड3131
एस दुबे
नाबाद107
अतिरिक्त(lb 1, w 1)
कुल131(3 विकेट; 15.5 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत22044.793
पाकिस्तान21121.649
ओमान1010-4.650
UAE1010-10.483
Group B
टीमMWLअंकNRR
अफ़ग़ानिस्तान11024.700
श्रीलंका11022.595
बांग्लादेश2112-0.650
हॉन्ग कॉन्ग2020-2.889
पूरी तालिका