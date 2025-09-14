कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत
केवल 15.5 ओवरों में भारत ने हासिल किया 128 रनों का लक्ष्य
केवल 15.5 ओवरों में भारत ने हासिल किया 128 रनों का लक्ष्य
ओवर 16 • भारत 131/3भारत की 7 विकेट से जीत, 25 गेंद बाकी
कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत
Ind vs Pak Highlights - कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को बड़ी जीत
गिल बनाम अफ़रीदी, हारिस बनाम बुमराह: भारत-पाकिस्तान मुक़ाबले की कुछ ख़ास बातें
भारत-पाकिस्तान मुक़ाबला, लेकिन वह उत्साह नहीं है
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|31
|13
|स्टंप
|10
|7
|नाबाद
|47
|37
|बोल्ड
|31
|31
|नाबाद
|10
|7
|अतिरिक्त
|(lb 1, w 1)
|कुल
|131(3 विकेट; 15.5 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|अफ़ग़ानिस्तान
|1
|1
|0
|2
|4.700
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|2
|2.595
|बांग्लादेश
|2
|1
|1
|2
|-0.650
|हॉन्ग कॉन्ग
|2
|0
|2
|0
|-2.889