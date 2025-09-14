कुलदीप, अक्षर और सूर्यकुमार ने दिलाई भारत को पाकिस्तान पर बड़ी जीत

भारत 131/3 (सूर्यकुमार 47*, अभिषेक 31, अयूब 3-35) ने पाकिस्तान 127/9 (फ़रहान 40, शाहीन 33*, कुलदीप 3-18) को 7 विकेट से हराया

टॉस हारकर पहले गेंदबाज़ी करते हुए भारत ने पाकिस्तान को केवल 127 के स्कोर पर रोक दिया था। पाकिस्तानी टीम यह स्कोर भी तब बना सकी, जब उनके बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ शाहीन शाह अफ़रीदी ने पारी के अंत में 16 गेंद में नाबाद 33 रनों की पारी खेली। भारतीय स्पिनर्स ने पूरी तरह से पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों पर शिकंजा कस दिया, जिसकी वजह से पूरी पारी के दौरान वे रन बनाने के लिए तरसते रहे।

इसके बाद लगातार भारतीय स्पिनर्स की कसी हुई गेंदबाज़ी देखने को मिली और पाकिस्तान ने एक के बाद एक विकेट गंवाए। सबसे अधिक 40 रन बनाने वाले फ़रहान ने 44 गेंदों का सामना किया, जिससे पता चलता है कि उनके लिए रन बनाना कितना कठिन रहा। 18वें ओवर में जब पाकिस्तान का आठवां विकेट गिरा तो उनका स्कोर केवल 97 रन था। हालांकि, शाहीन ने चार छक्के लगाते हुए अंतिम दो ओवरों में 28 रन बटोरे और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारतीय स्पिनर्स ने 13 ओवर में केवल 65 रन खर्च करते हुए छह विकेट निकाले।

ख़ास तौर से कुलदीप यादव और अक्षर ने काफ़ी प्रभावित किया। पारी के 13वें ओवर में कुलदीप हैट्रिक लेने की कगार पर थे, जब उन्होंने लगातार गेंदों पर हसन नवाज़ और मोहम्मद नवाज़ का विकेट लिया। कुलदीप और अक्षर दोनों ने अपने चार ओवरों में केवल 18-18 रन खर्च किए। कुलदीप को तीन और अक्षर को दो विकेट मिले।