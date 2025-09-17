स्पिनरों और मुस्तफ़िज़ुर की बदौलत बांग्लादेश टूर्नामेंट में बरक़रार

बांग्लादेश 154 पर 5 (तंज़िद 52, सैफ़ 30, नूर 23 पर 2 और राशिद 26 पर 2) ने अफ़ग़ानिस्तान 146 (गुरबाज़ 35, ओमरज़ाई 30, मुस्तफ़िज़ुर 28 पर 3, नासुम 11 पर 2 और रिशाद 18 पर 2) को आठ रनों से हराया
स्पिनरों और मुस्तफ़िज़ुर रहमान
की बदौलत बांग्लादेश
ने अफ़ग़ानसित्तान
को आठ रनों से हराते हुए टूर्नामेंट में ख़ुद को जीवित रखा है। अफ़ग़ानिस्तान को बांग्लादेश ने 155 रनों का लक्ष्य दिया था जिसके जवाब में अफ़ग़ानिस्तान की पूरी टीम 146 पर सिमट गई।
टॉस के दौरान बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास
ने टीम में चार बदलावों की घोषणा करते हुए यह कहा था कि इस पिच पर 160 एक अच्छा स्कोर होगा और तंज़िद हसन के अर्धशतक की बदौल बांग्लादेश लिटन द्वारा बताए गए स्कोर तक पहुंच गया था। हालांकि अफ़ग़ानिस्तान की एक मज़बूत टीम के सामने यह लक्ष्य उतना भी बड़ा नहीं था लेकिन पहली ही गेंद पर नासुम अहमद
ने सेदिकुल्लाह अटल को पगबाधा कर बांग्लादेश की उम्मीदें जगा दीं।
दूसरे ही ओवर में तसकीन अहमद
की गेंद पर इब्राहिम ज़दरान को शून्य के स्कोर पर प्वाइंट पर जीवनदान मिला लेकिन वह इस जीवनदान को भुना नहीं पाए और पांचवें ओवर में नासुम ने ज़दरान को भी पगबाधा कर दिया। अटल ने रिव्यू नहीं लिया था लेकिन ज़दरान द्वारा रिव्यू लेना सफल साबित नहीं हो पाया और अफ़ग़ानिस्तान की टीम 18 रन पर दो विकेट गंवा चुकी थी।
नासुम के कमाल के बाद अब बारी रिशाद हुसैन
की थी और उन्होंने गुलबदीन नईब को अपना शिकार बनाते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज़ के साथ पनप रही साझेदारी को तोड़ दिया। अफ़ग़ानिस्तान आहिस्ते-आहिस्ते पारी को आगे बढ़ा रहा था लेकिन ड्रिंक्स के ठीक बाद ही गुरबाज़ का धैर्य जवाब दे गया और वह दूसरी गेंद पर स्वीप करने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर लपके गए। नासुम और रिशाद के दोहरे झटकों की बदौलत अफ़ग़ानिस्तान 62 रनों के स्कोर पर चार विकेट गंवा चुका था।
अफ़ग़ानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा था इसलिए मोहम्मद नबी ने पारी को गति देने का प्रयास किया लेकिन स्पिनरों के आक्रमण के बाद मुस्तफ़िज़ुर ने उन्हें बोल्ड कर दिया और अफ़ग़ानिस्तान पूरी तरह दबाव में आ गया। हालांकि 14वें ओवर में अज़मतुल्लाह ओमरज़ाई
ने दो छक्के और एक चौका की बदौलत कुल 20 रन बटोर लिए और यहां से मुक़ाबले का मोमेंटम अफ़ग़ानिस्तान के पक्ष में शिफ़्ट हो गया। रिशाद ने 15वें ओवर में मात्र पाच रन दिए और यहां से अफ़ग़ानिस्तान को जीत के लिए अंतिम पांच ओवर में 53 रनों की दरकार थी।
ओमरज़ाई का आक्रमण रुका नहीं और 16वें ओवर में तसकीन अहमद की गेंद पर अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का (99 मीटर) जड़ते हुए अफ़ग़ानिस्तान की वापसी के संकेत दे दिए। लेकिन तसकीन ने एक धीमी गेंद पर ओमरज़ाई को फंसा लिया और यहां से एक बार फिर बांग्लादेश मुक़ाबले में हावी हो गया।
अब गेंदबाज़ी के बाद एक बार फिर कप्तान राशिद ख़ान
पर बड़ी ज़िम्मेदारी आ गई और आते ही उन्होंने एक अतरंगी छक्का जड़ दिया। अंतिम तीन ओवर में अफ़ग़ानिस्तान को 31 रनों की दरकार थी और रिशाद को आक्रमण पर वापस लाया गया लेकिन क़रीम जनत राशिद का दूसरा रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए।
बांग्लादेश एक बार फिर मुक़ाबले में हावी हो चुका था और अब गेंदबाज़ी की ही तरह राशिद और नूर अहमद
की जोड़ी पर अफ़ग़ानिस्तान का बेड़ा पार लगाने की ज़िम्मेदारी थी। रिशाद ने 18वें ओवर में मात्र चार रन दिए जिसके चलते अफ़ग़ानिस्तान को अंतिम दो ओवर में 27 रनों की दरकार थी।
राशिद ने मुस्तफ़िज़ुर की पहली गेंद पर चौका जड़ा लेकिन अगली ही गेंद पर राशिद गेंद को प्लेस करने के प्रयास में शॉर्ट थर्ड पर लपके गए। अगली ही गेंद पर ए एम ग़ज़नफ़र को आउट करते हुए मुस्तफ़िज़ुर ने अफ़ग़ानिस्तान की हार में महज़ औपचारिकता ही शेष कर दीं। 19वें ओवर की पांचवीं गेंद पर मुस्तफ़िज़ुर गेंद को कलेक्ट कर लेते तो अफ़ग़ानिस्तान 19 ओवर भी नहीं खेल पाता।
नूर ने अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाया तो अफ़ग़ानिस्तान की उम्मीद हल्की सी जागी लेकिन तसकीन ने अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखा और यॉर्कर डालते ही बांग्लादेश की जीत सुनिश्चित कर दी। नूर ने पांचवीं गेंद पर छक्का जड़ा लेकिन अंतिम गेंद पर अफ़ग़ानिस्तान को जीत के लिए नौ रन चाहिए थे।
बांग्लादेश तंज़िद हसन
के साथ सैफ़ हसन
के रूप में नई सलामी जोड़ी के साथ मैदान में उतरी थी और उन्होंने एक धीमी शुरुआत की थी। हालांकि जल्द ही तंज़िद और सैफ़ ने गियर बदला और पावरप्ले समाप्त होते-होते बांग्लादेश ने बिना कोई विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर 59 रन जड़ दिए थे।
लेकिन इसके बाद राशिद और नूर की स्पिन जोड़ी ने बांग्लादेश पर लगाम लगाना शुरू किया और दोनों गेंदबाज़ों ने बांग्लादेश को 154 रन पर रोक दिया। राशिद और नूर की जोड़ी ने बांग्लादेश के बल्लेबाज़ों को आसानी से रन लेने नहीं दिए और अर्धशतक बनाकर तंज़िद के नूर का शिकार बनने के बाद बांग्लादेश अगले सात ओवरों में मात्र 50 रन ही जोड़ पाया।
बहरहाल बांग्लादेश ने अपने आप को इस टूर्नामेंट में जीवित रखा है और अब ग्रुप बी से सुपर 4 की तस्वीर अफ़ग़ानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुक़ाबले के बाद साफ़ होगी जो 18 सितंबर को अबू धाबी में खेला जाएगा।