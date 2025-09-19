मैच (17)
ख़बरें

श्रीलंका के ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे के पिता का निधन

श्रीलंका ने सुपर-4 के लिए क्‍वालि‍फ़ाई किया लेकिन ऑलराउंडर का इसमें भाग लेने पर संदेह

Andrew Fidel Fernando
एंड्रयू फिदेल फर्नांडो
19-Sep-2025 • 2 hrs ago
Dunith Wellalage bowled an expensive spell, Afghanistan vs Sri Lanka, Men's T20 Asia Cup, Abu Dhabi, September 18, 2025

Dunith Wellalage स्‍वदेश लौट गए हैं  •  AFP/Getty Images

श्रीलंका के ऑलराउंडर दुनित वेल्लालगे के पिता सुरंगा वेल्लालगे का गुरुवार 18 सितंबर को निधन हो गया। यह वही दिन था जब दुनित ने अबु धाबी में अफ़ग़ानिस्तान के ख़‍िलाफ़ एशिया कप ग्रुप बी मैच खेला था।
22 वर्षीय वेल्लालगे को अपने पिता की मृत्यु की ख़बर मैच के बाद ही पता चली, जिसे श्रीलंका ने छह विकेट और आठ गेंद शेष रहते जीतकर टूर्नामेंट के सुपर-4 दौर में जगह बनाई। मैच ख़त्म होते ही वह घर के लिए रवाना हो गए।
इस शोक के कारण वेल्लालगे के एशिया कप में आगे भाग लेने पर संदेह पैदा हो गया है, जिसमें श्रीलंका को कम से कम तीन मैच और खेलने हैं, 20 सितंबर को बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़, 23 सितंबर को पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ और 26 सितंबर को भारत के ख़‍िलाफ़।
गुरुवार को श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान के बीच एशिया कप मैच वेल्लालगे का पांचवां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था और इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच था। उन्होंने 31 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उनका करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 27 रन देकर पांच विकेट अगस्त 2024 में कोलंबो में भारत के ख़‍िलाफ़ तीसरे वनडे में आया था। उन्होंने 2023 एशिया कप के एक मैच में भी भारत के ख़‍िलाफ़ 40 रन देकर पांच विकेट लिए थे, तब टूर्नामेंट वनडे प्रारूप में खेला गया था। उस टूर्नामेंट में वे 17.90 की औसत से 10 शिकार करते हुए बराबरी के दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे।
एंड्रयू फिदेल फर्नांडो ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ लेखक हैं।

