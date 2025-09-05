मैच (8)
फ़ीचर्स

एशिया कप की मशहूर भिड़ंत: हरभजन-अख़्तर, गंभीर-अकमल, आसिफ़- फ़रीद और 'नागिन डांस'

इस टूर्नामेंट के इतिहास में कुछ बार खिलाड़ियों के बीच का झगड़ा दर्शकों तक पहुंचा, वहीं कई बार तो ICC तक को शिक़ायत की गई

राजन राज
05-Sep-2025 • 48 mins ago
Gautam Gambhir and Kamran Akmal square off, India v Pakistan, 4th ODI, Asia Cup, Dambulla, June 19, 2010

एशिया कप 2010 के दौरान गंभीर और अकमल की भिड़ंत  •  Associated Press

एशिया कप की चर्चा हो और हरभजन सिंह-शोएब अख़्तर की नोकझोंक याद न आए, ये तो लगभग नामुमकिन है। दरअसल, इस टूर्नामेंट का इतिहास सिर्फ़ चौकों और सिक्सर्स से नहीं, बल्कि ऐसे भिड़ंतों से भी लिखा गया है, जिन्होंने क्रिकेट के पारे को थोड़ा और ऊपर ले जाने का काम किया है।
गौतम गंभीर बनाम कामरान अकमल, फ़रीद अहमद बनाम आसिफ़ अली जैसे झगड़े उसी कड़ी के अहम पड़ाव हैं। कई मौक़ों पर तो मैदान पर हुई तनातनी दर्शकों तक पहुंच गई और फैंस भी आपस में भिड़ गए। साथ ही नागिन डांस वाला मामला कौन ही भूल सकता है।
आइए देखते हैं एशिया कप के इतिहास की वो टक्करें, जो अब इस टूर्नामेंट के कालचक्र के पहिए का स्थायी हिस्सा बन चुकी हैं।

शोएब अख़्तर बनाम हरभजन सिंह (एशिया कप 2010, दाम्बुला)

इस झगड़े का वीडियो तो शायद हमारे बड़ों ने देखा है, हमने देखा है और फिर हमारे आने वाली पीढ़ी भी देखेगी। हालांकि कई बार लोग इस मैच की बात नहीं करते, जिसमें भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच एक बेहतरीन मैच हुआ।
2010 के एशिया कप में पाकिस्तान ने भारत के सामने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 267 रन बनाए। जवाब में भारत 49वें ओवर तक जूझता रहा। इसी बीच 48वें ओवर में शोएब अख़्तर की एक गेंद पर हरभजन सिंह ने सिक्सर मार दिया और अख़्तर तमतमा गए। दोनों के बीच कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुआ। अंत में अंपायरों ने बीच-बचाव किया।
आख़िरी ओवर में भारत को 3 रन चाहिए थे। मोहम्मद आमिर की गेंद पर हरभजन ने मिडविकेट के ऊपर लंबा छक्का मारकर जीत दिलाई और ग़ुस्से में अख़्तर की ओर इशारा करते हुए जश्न मनाया।
बाद में एक निजी समाचार चैनल को अपने बयान में हरभजन ने यह भी कहा था कि अख़्तर ने उन्हें कमरे में घुस कर मारने की बात की थी। हालांकि कुछ सालों के बाद जब दोनों खिलाड़ी एक साथ एक कॉमेडी शो में आए तो दोनों खिलाड़ियों में कोई मनमुटाव नहीं था।

गौतम गंभीर बनाम कामरान अकमल (एशिया कप 2010, दाम्बुला)

यह मैच एक अलग ही मोड में था। ऐसा लगा कि मैदान पर क्रिकेट और झगड़ा एक साथ चल रहा हो। दूसरी पारी के दौरान जब भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा था, तब शाहिद अफ़रीदी की गेंद पर कामरान अकमल ने कैच की ज़ोरदार अपील की, लेकिन अंपायर बिली बॉडेन ने नॉट आउट दे दिया। इसके बाद सईद अजमल की गेंद पर भी कैच की अपील की गई और गंभीर इस पर नाराज़ हो गए।
ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान गौतम गंभीर और अकमल आमने-सामने आ गए और बहस शब्दों तक पहुंच गई, ऐसा लगा कि मार-पीट भी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एमएस धोनी और अंपायर ने दोनों को अलग किया। गंभीर ने इस मैच में 83 रन बनाए और भारत ने 3 विकेट से जीत दर्ज की। उन्हें प्लेयर ऑफ़ द मैच का भी ख़िताब दिया गया।
हालांकि बाद में इस मामले के बारे में दोनों खिलाड़ियों ने अपने बयानों में जिक्र किया, जहां गंभीर ने कहा कि अकमल और वह अच्छे दोस्त हैं, जबकि अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा कि थोड़ी सी ग़लतफहमी हो गई थी।

फ़रीद अहमद बनाम आसिफ़ अली (एशिया कप 2022, शारजाह)

2022 के सुपर-4 मैच में अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान आमने-सामने थे। 19वें ओवर में फ़रीद अहमद ने आसिफ़ अली को आउट किया। विकेट गिरते ही दोनों खिलाड़ियों में धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बन गई। आसिफ़ अली ने तो ग़ुस्से में बल्ला उठाकर वार करने का इशारा तक कर दिया।
बाद में ICC ने दोनों खिलाड़ियों को दोषी मानते हुए मैच फ़ीस का 25% ज़ुर्माना लगाया। इस मैच का अंत भी बहुत मज़ेदार रहा था। नसीम शाह ने आख़िरी ओवर में लगातार दो सिक्सर मारकर पाकिस्तान को एक विकेट से जीत दिलाई । उसके बाद उनका जश्न भी देखने लायक था।
हालांकि मैच के दौरान हुए उस झगड़े का असर फ़ैंस पर भी हुआ। दोनों टीमों के फैंस के बीच मार-पीट की बात सामने आई और कुछ तोड़-फोड़ की घटना के बारे में भी सुना गया था। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने साफ़ किया कि वे इस मामले को लेकर ICC से शिकायत करेंगे।
PCB चेयरमैन रमीज़ राजा ने तब मीडिया से कहा, "क्रिकेट को गुंडागर्दी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ऐसा माहौल खेल की मूल भावना के ख़िलाफ़ है। हम ICC को पत्र लिखेंगे, क्योंकि जिस तरह के दृश्य सामने आए वो वाक़ई बेहद डरावने थे।"

चार साल तक नागिन डांस ही चलता रहा (एशिया कप 2022, दुबई)

2018 निदास ट्रॉफ़ी में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराने के बाद नागिन डांस कर जश्न मनाया। मुश्फ़िकुर रहीम और उनके साथी खिलाड़ियों का ये सेलिब्रेशन वायरल हो गया और श्रीलंका-बांग्लादेश प्रतिद्वंदिता का प्रतीक बन गया। चार साल बाद एशिया कप 2022 में दुबई में श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया। जीत के बाद श्रीलंकाई खिलाड़ी चमिका करुणारत्ने ने 'नागिन डांस' करके उसी अंदाज़ में तंज कसा।
राजन राज ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं

