T20 एशिया कप के कौन हैं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ और गेंदबाज़?
इस बार का एशिया कप T20 फ़ॉर्मैट में क्यों खेला जा रहा है?
आगामी 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में एशिया कप 2025 की शुरूआत हो रही है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका सहित कुल आठ टीमें भाग ले रही हैं। आठ टीमों को चार-चार टीमों के दो अलग-अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें ग्रुप की सभी टीमें राउंड-रॉबिन लीग के आधार पर एक-दूसरे से भिड़ेंगी। दोनों ग्रुप की दो-दो शीर्ष टीमें सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी।
इस बार का एशिया कप, T20 फ़ॉर्मैट में खेला जाएगा। इससे पहले 2023 में जब पिछला एशिया कप खेला गया था, तो यह वनडे फ़ॉर्मैट में खेला गया था, जहां भारत विजेता बना था। लेकिन इस बार का एशिया कप T20 फ़ॉर्मेट में क्यों खेला जा रहा है?
अगले साल है T20 विश्व कप
यूं तो एशिया कप की शुरूआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर 2014 तक यह वनडे फ़ॉर्मैट में ही खेला जा रहा था। लेकिन 2016 में एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जिस साल जिस भी फ़ॉर्मैट का विश्व कप होगा, उस साल उसी फ़ॉर्मैट में एशिया कप भी खेला जाएगा।
चूंकि 2016 में भारत में T20 विश्व कप होना था, इसलिए 2016 का एशिया कप पहली बार T20 फ़ॉर्मैट में खेला गया। बांग्लादेश में हुए इस टूर्नामेंट में सिर्फ़ पांच टीमों ने हिस्सा लिया था, जहां फ़ाइनल में मेज़बान को हराकर भारत विजेता बना था।
इसके बाद 2022 में आगामी T20 विश्व कप को देखते हुए फिर से एशिया कप को T20 फ़ॉर्मैट में आयोजित किया गया और इस बार की विजेता श्रीलंका थी।
अगले साल की शुरूआत में भारत में T20 विश्व कप खेला जाना है, इसलिए एक बार फिर से एशिया कप T20 फ़ॉर्मैट में खेला जाएगा।
कौन है T20 एशिया कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज़?
विराट कोहली ने T20 एशिया कप की नौ पारियों में चार बार नाबाद रहते हुए 85.8 की बेहतरीन औसत और 132 के स्ट्राइक रेट से 429 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक शामिल हैं। 2016 के एशिया कप में उन्होंने चार पारियों में दो बार नाबाद रहते हुए एक अर्धशतक के साथ 153 रन बनाए थे, जबकि 2022 के एशिया कप की पांच पारियों में उन्होंने एक शतक और दो अर्धशतक के साथ 276 रन बनाया था।
कौन है T20 एशिया कप का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़?
अगर T20 एशिया कप के सबसे सफल गेंदबाज़ की बात की जाए, तो यहां पर भी भारत के ही तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार का नाम आता है। उन्होंने T20 एशिया कप के छह मैचों में सिर्फ़ 5.35 की इकॉनमी से रन देते हुए कुल 13 विकेट लिए हैं।
पिछली बार के 2022 के एशिया कप में उन्होंने पांच मैचों में 10.45 की बेहतरीन औसत से एक पंजे समेत सर्वाधिक 11 विकेट लिए थे, जबकि 2016 के एशिया कप में वह सिर्फ़ एक मैच खेल पाए थे, जहां उन्होंने चार ओवरों में दो मेडन सहित सिर्फ़ आठ रन देते हुए दो विकेट लिए थे।
भुवनेश्वर के अलावा भारत के हार्दिक पंड्या और अफ़ग़ानिस्तान के राशिद ख़ान के नाम T20 एशिया कप में 11-11 विकेट हैं।
क्या T20 एशिया कप में कभी शतक भी लगा है?
हां, ऐसा दो बार हो चुका है। T20 एशिया कप में पहला शतक हॉन्ग-कॉन्ग के बाबर हयात ने लगाया था, जब उन्होंने 2016 में ओमान के ख़िलाफ़ 60 गेंदों में 122 रनों की पारी खेली थी।
इसके बाद 2022 के एशिया कप के दौरान विराट कोहली ने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ सुपर-4 मैच में 61 गेंदों में ही 122 रनों का स्कोर बनाया था।
T20 एशिया कप में क्या कभी किसी गेंदबाज़ ने पंजा भी झटका है?
हां, ऐसा सिर्फ़ एक बार हुआ है, जब भुवनेश्वर कुमार ने अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ ही मैच में उनकी बल्लेबाज़ी को तहस-नहस करते हुए पंजा खोला था। उन्होंने इस मैच के चार ओवरों में सिर्फ़ चार रन दिए थे और अफ़ग़ानी बल्लेबाज़ उनके सामने पानी पीते हुए नज़र आए थे।
दया सागर ESPNcricinfo हिंदी में सब एडिटर हैं.