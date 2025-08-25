मैच (5)
ख़बरें

एशिया कप के लिए तैयार हैं हर्षित राणा

कहा, DPL खेलना एशिया कप की तैयारी के लिए रहा है आदर्श

PTI
25-Aug-2025 • 1 hr ago
Harshit Rana is pumped after dismissing Harry Brook, India vs England, 3rd ODI, Ahmedabad, February 12, 2025

Harshit Rana एशिया कप के लिए तैयार  •  BCCI

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा का कहना है कि मौजूदा दिल्ली प्रीमियर लीग में खेलना 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप की तैयारी के लिए आदर्श रहा है।
भारत ए के शैडो दौरे के बाद राणा कुछ समय के लिए ब्रिटेन में भारतीय टेस्ट टीम के साथ थे। उन्होंने पिछली बार फ़रवरी में चैंपियंस ट्रॉफ़ी में भारत के लिए खेला था।
राणा ने PTI वीडियोज से कहा, "ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अभ्यास से बाहर हो गया हूं। पिछले 20-25 दिनों में, मैंने 12-13 टी20 मैच खेले हैं। इसलिए, मेरा अभ्यास पूरी तरह से जारी है क्योंकि DPL (दिल्ली प्रीमियर लीग) चल रहा था, उससे पहले हमारी टीम का अभ्यास चल रहा था। तो यह मेरे लिए एक प्लस प्‍वाइंट है कि मैं मैचों में अच्छी गेंदबाज़ी कर रहा हूं और कुल मिलाकर प्रदर्शन अच्छा रहा है।"
राणा जसप्रीत बुमराह के साथ फिर से जुड़ने को लेकर उत्साहित हैं, जो कार्यभार प्रबंधन के कारण इंग्लैंड में पांच में से तीन टेस्ट खेलने के बाद पूरे एशिया कप के लिए उपलब्ध होंगे।
उन्‍होंने कहा, "मैं आपको बता नहीं सकता कि जस्सी (जसप्रीत बुमराह) भाई क्या लेकर आते हैं, उनके साथ खेलना वाकई ख़ास है, वो हमारे लिए चीज़ें आसान बना देते हैं। अगर वो टीम में होते हैं, तो हम पर दबाव कम होता है।"
"मैं शांत रहने की कोशिश करता हूं, भारत की जर्सी पहनकर खेलना हमेशा रोमांचक होता है।हमारे पास इस समय जिस तरह की बेहतरीन गेंदबाज़ी इकाई है, वह अच्छी है। मैं हर बार अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता हूं और परिणाम के बारे में ज्‍़यादा नहीं सोचता।"
राणा के एशिया कप में शुरुआत करने की संभावना कम है क्योंकि बुमराह, अर्शदीप सिंह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पसंदीदा तेज़ गेंदबाज़ी तिकड़ी माना जा रहा है। राणा ने भारत के लिए सिर्फ़ एक टी20 मैच खेला है, उन्होंने जनवरी 2025 में इंग्लैंड के ख़‍िलाफ़ कन्कशन सब्सटीट्यूट के तौर पर डेब्यू किया था और 33 रन देकर 3 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था।
IPL में उन्होंने इस सत्र में 13 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 29.86 की औसत से 15 विकेट लिए और उनकी इकॉनमी 10 से अधिक रही, इन आंकड़ों के कारण उन्हें एशिया कप में शामिल करने पर आलोचना झेलनी पड़ी।
Harshit RanaIndiaMen's T20 Asia Cup

