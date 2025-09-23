BBL में खेलते दिख सकते हैं अश्विन

पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन, बिग बैश लीग (BBL) में खेलने वाले पहले पुरूष भारतीय कैप्ड खिलाड़ी बन सकते हैं। BBL के चार क्लब आगामी सत्र के आख़िरी चरणों के लिए उनकी सेवाएं लेना चाहती हैं। इन टीमों के नाम सिडनी थंडर, सिडनी सिक्सर्स, ऐडिलेड स्ट्राइकर्स और होबार्ट हरिकेंस हैं, जिसमें थंडर और हरिकेंस दौड़ में सबसे आगे हैं। इस सप्ताह के अंत तक यह डील फ़ाइनल हो सकता है। भारत का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब तक BBL में नहीं खेला है।

BCCI केवल संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को ही विदेशों के T20 लीग्स में खेलने की अनुमति देता है। इस साल के शुरू में दिनेश कार्तिक ने SA20 में पार्ल रॉयल्स के लिए खेला था। इससे पहले 2023 में अंबाती रायुडू CPL में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रिएट्स के लिए और फिर जनवरी 2024 में MI एमिरेट्स के लिए ILT20 में खेल चुके हैं। इसी सीज़न में रॉबिन उथप्पा और युसूफ़ पठान दुबई कैपिटल्स का हिस्सा थे। वहीं दो साल पहले अबू धाबी T10 में सुरेश रैना, डेक्कन ग्लैडिएटर्स का हिस्सा थे।

अश्विन पहले ही UAE में होने वाली ILT20 नीलामी का हिस्सा हैं, जो अगले मंगलवार को होगी। अगर वह ख़रीदे गए तो वह पूरा ILT20 खेलेंगे, जो 2 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा।

BBL 14 दिसंबर से शुरू होगा और फ़ाइनल 20 जनवरी से 25 जनवरी के बीच हो सकता है। इसका मतलब है कि अश्विन किसी एक टीम के लिए सत्र के अंत में तीन-चार मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे और अगर वह टीम क्वालिफ़ाई करती है, तो फ़ाइनल में भी खेल सकते हैं। ESPNcricinfo को पता चला है कि उनकी डील में 2026-27 का BBL भी शामिल होगा।

BBL क्लब अपने एकदाश में केवल तीन विदेशी खिलाड़ियों को ही खिला सकते हैं। लीग के प्री-सीज़न नियमों और जून के ओवरसीज़ ड्राफ़्ट के जरिए हर क्लब पहले ही तीन विजेशी खिलाड़ियों को लॉक कर चुका है। इसके बाद सभी क्लब अतिरिक्त चार विदेशी रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को साइन कर सकते हैं। यानी उनके दल में कुल सात विदेशी खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल तीन ही खेल सकते हैं। लीग के आख़िरी हिस्से में अगर किसी टीम ने किसी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी को SA20 के लिए रिलीज़ किया तो अश्विन एकादश में उनकी जगह ले सकते हैं।

लीग के नियमों के अनुसार रिप्लेसमेंट विदेशी खिलाड़ियों को भी ड्राफ्ट के लिए नामांकन करना होता है, जिसे अश्विन ने तब नहीं किया था क्योंकि उस समय उन्होंने IPL से संन्यास नहीं लिया था। मगर ऐसी परिस्थितियों के लिए एक छूट यह है कि यदि किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए परिस्थिति बदल गई हो, तो उसे BBL में खेलने की अनुमति दी जा सकती है।

न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ मार्टिन गप्टिल को 2022-23 में मेलबर्न रेनेगेड्स ने ऐसे ही संन्यास के बाद साइन किया था। वह इससे पहले विदेशी खिलाड़ियों के ड्राफ़्ट में शामिल नहीं थे। वहीं इंग्लैंड की स्टार ऑलराउंडर नैट सीवर-ब्रंट को भी ECB द्वारा क्लीयरेंस मिलने के बाद पर्थ स्क्रॉचर्स के लिए WBBL में खेलने की अनुमति दी गई थी, जबकि शुरू में उन्हें चोट के कारण ड्राफ़्ट के लिए नामांकन करने से बाहर कर दिया गया था।

जो क्लब अश्विन को साइन करेगा, उसे अभी ही उनका वेतन, अपने ओवरऑल पर्स के भीतर फ़िट करना होगा। अधिकांश टीमों के पर्स पहले ही आवंटित हो चुके हैं। लेकिन संभव है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अतिरिक्त मार्केटिंग एग्रीमेंट होगा, जो उस टीम के सैलरी कैप में नहीं गिना जाएगा, जो भी टीम अश्विन को लेगी।