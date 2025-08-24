स्पिन ख़ेमे को मज़बूत करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान ने ग़ज़नफ़र को चुना

पिछले पुरुष T20 विश्व कप में चैंपियन भारत के बाद एशिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम रही अफ़ग़ानिस्तान ने 2025 की शुरुआत से एक भी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। दरअसल, उन्होंने पिछले 12 महीनों में सिर्फ़ तीन T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जो उन्होंने दिसंबर 2024 में हरारे में ज़िम्बाब्वे के ख़‍िलाफ़ खेले थे। यहां पर उन्‍होंने 2-1 से सीरीज़ जीती थी। एशिया कप से पहले, वे शुक्रवार से शारजाह में मेज़बान यूएई और पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ त्रिकोणीय T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज़ खेलेंगे।

ग़ज़नफ़र ने अब तक 42 T20 मैच खेले हैं, लेकिन कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले। हालांकि, उनका वनडे करियर अब 11 मैचों का हो चुका है और काफ़ी शानदार रहा है। सिर्फ़ 19 साल की उम्र में, उन्होंने दो बार पारी में पांच विकेट लिए हैं। पिछले साल नवंबर में शारजाह में बांग्लादेश के ख़‍िलाफ़ 26 रन देकर छह विकेट लेना उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और वह IPL, CPL, ILT20 और BPL में धूम मचा रहे हैं।

वह राशिद के साथ शामिल हुए हैं, जिनका IPL 2025 खराब रहा था, लेकिन राष्ट्रीय ड्यूटी के लिए अपने कार्यकाल को छोटा करने से पहले द हंड्रेड में ओवल इनविंसिबल्स के लिए शानदार फ़ॉर्म में थे और नबी शपागीजा क्रिकेट लीग के बाद से ऐक्शन में नहीं दिखे हैं। इस टूर्नामेंट में 31 जुलाई को नबी की टीम मिस ऐनक नाइट्स के साथ उप विजेता रही थी। इस टीम में एशिया कप टीम में शामिल मोहम्मद इशाक़, अशरफ़, अज़मतुल्लाह उमरज़ई और फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी शामिल थे।

नूर IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार गेंदबाज़ रहे हैं और वर्तमान में द हंड्रेड में मैनचेस्टर ओरिज़‍िनल्स के लिए खेल रहे हैं। मुजीब CPL में बारबेडोस रॉयल्स का हिस्सा हैं, लेकिन हमेशा शुरुआती एकादश का हिस्सा नहीं होते हैं।

इस बीच, तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण का नेतृत्व फ़ारूक़ी और नवीन उल हक़ कर रहे हैं, जबकि तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में उमरज़ई और गुलबदीन नैब हैं।

इब्राहिम की वापसी से बल्लेबाज़ी भी मज़बूत हुई है, रहमानुल्लाह गुरबाज़ और सेदिकु़ल्लाह अटल शीर्ष क्रम के अन्य प्रमुख विकल्प हैं। दरविश रसूली और बल्लेबाज़ी ऑलराउंडर क़रीम जनत शीर्ष क्रम के अन्य दावेदार हैं।

एशिया कप में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका के साथ ग्रुप बी में है, जबकि भारत, ओमान, पाकिस्तान और यूएई ग्रुप ए में हैं। अफ़ग़ानिस्तान का अभियान 9 सितंबर को अबू धाबी में टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में हांगकांग के ख़‍िलाफ़ शुरू होगा।

एशिया कप के लिए अफ़गानिस्‍तान दल

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम ज़दरान, दरविश रसूली, सेदिकु़ल्लाह अटल, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, शराफु़द्दीन अशरफ़, मोहम्मद इशाक़, मुजीब उर रहमान, एएम ग़ज़नफ़र, नूर अहमद, फ़रीद अहमद, नवीन उल हक़, फ़ज़लहक़ फ़ारूक़ी