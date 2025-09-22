अभिषेक और गिल की 'आग और बर्फ़' की जोड़ी ने पाकिस्तान को चकमा दिया

पारी के बाक़ी हिस्से में आउटफ़ील्ड के अलग-अलग हिस्सों में तैनात होने के बाद अभिषेक को खुद को पूरी तरह से साबित करने का अगला मौक़ा भारत के 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत तक नहीं मिला। ठीक एक हफ़्ते पहले, अभिषेक ने शाहीन शाह अफ़रीदी पर हमला बोला था और पहली दो गेंदों पर 10 रन बनाकर भारत की जीत की शुरुआत की थी।

इस बार, मोहम्मद हारिस ने तुरंत दिमाग़ी खेल खेला और अभिषेक को दोबारा हमला करने से रोकने के लिए स्टंप्स तक खड़े हो गए। लेकिन अफ़रीदी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। हारिस अपनी सामान्य जगह पर वापस आ गए, और अफ़रीदी ने एक तीखी बाउंसर फ़ेंकी। फ़ाइन लेग की जगह पर, यह आइडिया सही लग रहा था, लेकिन अभिषेक ने लाइन के अंदर आकर हुक से छक्का जड़ दिया।

यह एक ऐसे बल्लेबाज़ी प्रदर्शन की शुरुआत थी जिसने अभिषेक को उस बुरे शुरुआती प्रदर्शन को भुलाने में मदद की। जब वह अंततः 39 गेंदों में 74 रन बनाकर आउट हुए, तो अभिषेक शतक चूकने से निराश दिख रहे थे। उनके आउट होने और कैच छोड़ने के बीच, पाकिस्तान के प्रशंसित तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण को कड़ी टक्कर मिली।

चौथे ओवर में स्पिन का पहला संकेत मिलते ही, उन्होंने अबरार अहमद को डीप स्क्वायर पर ज़ोरदार तरीके़ से खींचकर मारा। और जब हारिस रउफ़ की गेंद ज़ोरदार लेंथ पर गई, तो उन्होंने ऑफ़ साइड में पीछे हटकर उन पर हमला बोल दिया। अभिषेक के इरादे के पीछे अक्सर यह दृढ़ विश्वास होता है कि यह उच्च-जोखिम, उच्च-लाभ वाला दृष्टिकोण प्रभाव डालने में मदद करेगा।

सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "वह ऐसे ही हैं। अभिषेक अपनी बल्लेबाज़ी शैली के मामले में बेहद निस्वार्थ हैं। पावरप्ले में तो वह ज़ोरदार बल्लेबाज़ी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें पता होता है कि क्या ज़रूरी है। वह परिस्थितियों का विश्लेषण करते हैं, हर मैच में कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि वह कभी अभ्यास नहीं छोड़ते। अगर वह बल्लेबाज़ी नहीं भी करना चाहते, तो भी मैदान पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। अगर आप इतनी मेहनत करते रहेंगे, तो ईश्वर हमेशा आपके लिए योजनाएं बनाता है।"

मैच की पूर्व संध्या पर, वह "कुछ" उनके पावरप्ले के हमले जितना ही महत्वपूर्ण था। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त शुभमन गिल को एक वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र में लय में आने में मदद कर रहे थे। यूएई और पाकिस्तान के ख़‍िलाफ़ गिल आक्रमण करने की कोशिश में आउट हो गए थे। दो रात पहले ओमान के ख़‍िलाफ़, एक शानदार इनस्विंगर ने उन्हें बोल्ड कर दिया था।

और इसलिए, हालांकि अबु धाबी से दुबई वापस आने के कारण उन्हें देर रात तक जागना पड़ा था, गिल शाम को अभिषेक और वरुण चक्रवर्ती के साथ कुछ पहलुओं पर काम करने के लिए नेट्स पर वापस आ गए, जबकि बाकी टीम ने आराम का आनंद लिया।

जब गिल को टाइमिंग में दिक्कत हो रही थी, अभिषेक उनके साथ थे, कभी-कभी उन्हें सुझाव देते हुए, कभी-कभी दूसरे नेट गेंदबाज़ों की अनुपस्थिति में कुछ ख़ास गेंदें फेंकते हुए, गिल को तब तक कुछ शॉट खेलने के लिए कहते थे जब तक कि उन्हें समझ न आ जाए।

रविवार को गिल को सैम अयूब के पहले ओवर में दो चौके जड़ते ही इसका एहसास हो गया था। लेकिन जब तक उन्होंने अफ़रीदी की गेंद को बेपरवाही से मिडऑफ़ के ऊपर से नहीं उड़ाया, तब तक उन्हें असली लय नहीं मिली। जल्द ही, थोड़ी तल्खी दिखाई दी। शब्दों का आदान-प्रदान हुआ और तनाव साफ़ दिखाई दे रहा था।

गिल चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने एक ऐसा शॉट लगाया जो शायद उनका ट्रेडमार्क था, रऊफ़ की गेंद पर शॉर्ट-आर्म जैब से चौका। सटीक लेंथ, तेज़ गति कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही रऊफ़ ने मुड़कर अभिषेक को बल्ले पर मुक्का मारते हुए शॉट की तारीफ़ करते देखा तो रउफ़ भनभना गए।

और फिर जब गिल और अभिषेक पिच के बीच में मिले, तो रउफ़ के साथ उनकी तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद कुछ शब्दों का आदान-प्रदान हुआ जिसके लिए अंपायरों को हस्तक्षेप करना पड़ा। तब तक भारत की स्थिति अच्छी हो चुकी थी और खेल का रुख़ पलट रहा था।

गिल पॉइंट के पीछे तेज़ और स्पिन दोनों तरह से गैप बनाते रहे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बेखौफ शॉट लगाते रहे और अयूब की गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर अपनी रेंज भी बढ़ा दी, एक ऐसा शॉट जिसका सूर्यकुमार को ख़ासा मज़ा आया।

सूर्यकुमार ने कहा, "शुभमन के बारे में, हर कोई जानता है कि वह किस तरह का खिलाड़ी है। मैं बस इतना कहूंगा कि वह रन बनाना जानता है। आज उसने अपने शॉट्स पर भरोसा किया, कम जोखिम लिया, अपने स्ट्रोक्स पर भरोसा किया। और वह रिवर्स स्वीप मैं वाकई बहुत खु़श था। वह इस पर बहुत मेहनत कर रहा है।"

कुछ समय के लिए, गिल-अभिषेक की जिस पागलपन भरी पारी ने भारत को पावरप्ले में 69 रन बनाने में मदद की, उससे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 15 रन पीछे है, जैसा कि सलमान आगा ने बाद में आकलन किया था। अफ़रीदी ने बिना कोई विकेट लिए 24 रन दिए, जबकि अबरार और अयूब अपनी रहस्यमयी स्पिन के बावजूद भी उतने ही बेकार रहे।

अभिषेक ने सिर्फ़ 24 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और इस वाकयुद्ध के बीच, उन्होंने दर्शकों को एक फ़्लाइंग किस देकर अपनी इस उपलब्धि का जश्न मनाया - ज़ाहिर तौर पर अपने परिवार की ओर, जबकि सूर्यकुमार डगआउट में हवा में मुक्के मार रहे थे। ये सबसे अच्छे दोस्त अब अपने विरोधियों के लिए ख़तरा साबित हो रहे थे।

सूर्यकुमार ने इस दोस्ती के बारे में बताया, "मैदान के बाहर अच्छे दोस्त होना वाकई बहुत ज़रूरी है। जब आप साथ में ओपनिंग करते हैं, तो यह रिश्ता मायने रखता है। कभी-कभी मैदान पर आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। बस एक नज़र ही काफ़ी है, एक चुटीला सिंगल लेने के लिए, अगर कोई अच्छा खेल रहा हो या कोई संघर्ष कर रहा हो, तो एक-दूसरे की तारीफ़ करने के लिए। यह दोस्ती तब और निखर कर आती है जब वे साथ में बल्लेबाज़ी करते हैं।

"यह आग और बर्फ़ का मेल है। ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। और मैं यही देखना चाहता हूं। अगर कोई शानदार बल्लेबाज़ी कर रहा है, तो दूसरा पीछे हटकर स्ट्राइक रोटेट कर सकता है। आज अच्छी शुरुआत की ज़रूरत थी। और उन्होंने वही किया।"

इस आग में कुछ इतिहास भी छिपा था। 2018 में अंडर-19 विश्व कप के सेमीफ़ाइनल में, अफ़रीदी और उनके साथियों ने गिल को यह कहकर चिढ़ाया था: "हमारी गेंदबाज़ी बांग्लादेश जैसी नहीं है।" गिल ने शतक जड़ा और ज़ोरदार जश्न मनाया, आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर तीन अंकों का आंकड़ा पार करते हुए पाकिस्तानी टीम की तरफ़ शब्द बोले। उस दिन अभिषेक ने एक और बात कही थी : "हमारी बल्लेबाज़ी भी पाकिस्तान जैसी नहीं है।"

सात साल बाद, दुबई में किशोरावस्था में उनके द्वारा दिखाए गए उस आक्रामकता और जोश की झलक फिर से साफ़ दिखाई दी। गिल के आउट होने तक, भारत दस ओवर में एक विकेट पर 105 रन बनाकर आगे बढ़ रहा था। अभिषेक ने थोड़ी देर और बल्लेबाज़ी की और टीम को और ज़्यादा परेशान किया।

दो दोस्त, एक-दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और साथ मिलकर भारत के लिए अपने सपने को जीने के लिए उकसाते हुए बड़े हुए थे और अब उन्‍होंने एक यादगार जीत हासिल की।