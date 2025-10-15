धीमी ओवर गति के कारण भारतीय टीम पर लगाया गया जुर्माना

भारत पर 12 अक्तूबर को महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है।

मैच अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित सज़ा को हरमनप्रीत कौर द्वारा स्वीकार करने के बाद मैच रेफरी के साथ किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत की टीम पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया गया।

ICC आचार संहिता के अनुसार यदि कोई टीम निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है, तो प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया जाता है।