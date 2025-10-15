मैच (25)
धीमी ओवर गति के कारण भारतीय टीम पर लगाया गया जुर्माना

मैच अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित सज़ा को हरमनप्रीत कौर ने स्वीकार कर लिया है

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Oct-2025 • 5 hrs ago
A dejected Harmanpreet Kaur walks off after India suffered a second-straight defeat, India vs Australia, Women's ODI World Cup, Visakhapatnam, October 12, 2025

हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद मैदान से बाहर जाती हुईं  •  Getty Images

भारत पर 12 अक्तूबर को महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
हरमनप्रीत कौर की टीम विशाखापत्तनम में 330 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही और निर्धारित समय ओवर पूरे नहीं कर पाई थी। भारतीय टीम निर्धारित ओवर से एक ओवर पीछे थी। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी और छह गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।
मैच अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित सज़ा को हरमनप्रीत कौर द्वारा स्वीकार करने के बाद मैच रेफरी के साथ किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत की टीम पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया गया।
ICC आचार संहिता के अनुसार यदि कोई टीम निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है, तो प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया जाता है।
भारत फ़िलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। टीम ने विश्व कप के लीग चरण में अपने पहले दो मैच जीते थे, लेकिन बाद में साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार गई। उनका अगला मुक़ाबला रविवार को इंदौर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगा।

