धीमी ओवर गति के कारण भारतीय टीम पर लगाया गया जुर्माना
मैच अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित सज़ा को हरमनप्रीत कौर ने स्वीकार कर लिया है
भारत पर 12 अक्तूबर को महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबले के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए जुर्माना लगाया गया है।
हरमनप्रीत कौर की टीम विशाखापत्तनम में 330 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रही और निर्धारित समय ओवर पूरे नहीं कर पाई थी। भारतीय टीम निर्धारित ओवर से एक ओवर पीछे थी। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तीन विकेट से जीत दर्ज की थी और छह गेंदें शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया।
मैच अधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों और प्रस्तावित सज़ा को हरमनप्रीत कौर द्वारा स्वीकार करने के बाद मैच रेफरी के साथ किसी औपचारिक सुनवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। भारत की टीम पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया गया।
ICC आचार संहिता के अनुसार यदि कोई टीम निर्धारित समय में अपने ओवर पूरे नहीं कर पाती है, तो प्रत्येक ओवर के लिए खिलाड़ियों पर उनके मैच शुल्क का 5% जुर्माना लगाया जाता है।
भारत फ़िलहाल अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। टीम ने विश्व कप के लीग चरण में अपने पहले दो मैच जीते थे, लेकिन बाद में साउथ अफ़्रीका और ऑस्ट्रेलिया से हार गई। उनका अगला मुक़ाबला रविवार को इंदौर में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होगा।