भारत के पहले अभ्यास सत्र में कोहली ने पकड़ी लय

हमेशा की तरह, सभी की निगाहें कोहली पर टिकी थीं, जिन्होंने IPL के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और लगभग तय है कि वे अपना आख़िरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा शुरू करेंगे। कोहली पूरी तरह से लय में दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने उसी मैदान पर भारत के 20 मिनट के अभ्यास सत्र के दौरान पूरी शिद्दत से कैचिंग का अभ्यास किया, जहां लगभग एक साल पहले उन्होंने अपना आख़िरी टेस्ट शतक लगाया था।

इसके बाद कोहली ने 40 मिनट नेट्स पर बिताए और ज़्यादातर राणा, अर्शदीप और कई स्थानीय गेंदबाज़ों की बैक-ऑफ़-लेंथ गेंदबाज़ी का सामना किया। कुछ असहज पल भी आए, लेकिन कोहली आमतौर पर सहज दिखे क्योंकि उन्होंने नम मौसम में खेले जाने वाले वनडे मैच की संभावित जीवंत पिच के लिए तैयारी की - जो पर्थ में भारत को मिली धूप से एक उल्लेखनीय बदली हुई परिस्थिति होगी।

कोहली की लय ने प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने गेंद की लाइन में आने की पूरी कोशिश की, ख़ासकर राणा की तेज़ गेंदबाज़ी के सामने। नेट्स पर कोहली के बगल में उनके पुराने साथी रोहित भी थे, जिन्होंने IPL के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और शुरुआत में ही लय में नहीं दिखे। कोहली के बल्ले के बीचों-बीच गेंद लगने की मधुर ध्वनि तो गूंज रही थी, लेकिन रोहित अपनी टाइमिंग से जूझ रहे थे और उनका फ़ुटवर्क सुस्त था। कोहली की तरह, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद से भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं।

कोहली से थोड़ा ज़्यादा देर तक नेट्स पर रहने के बाद, रोहित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने नेटिंग पर कई ज़ोरदार शॉट लगाए। कोहली और रोहित जहां अभ्यास कर रहे थे, वहीं राहुल ने नेट्स पर ज़्यादा समय नहीं बिताया।

Virat Kohli का अंतिम टेस्ट शतक भी पर्थ पर ही आया था • Getty Images

पिछले नवंबर में पर्थ में भारत की टेस्ट तैयारी के दौरान, जहां वाका मैदान के नेट्स पूरी तरह से काले कपड़े से ढके हुए थे, उससे बिल्कुल अलग, इस प्रशिक्षण सत्र में काफ़ी सुकून भरा माहौल था।

पिछले साल प्रशंसक अपने नायकों को देखने नहीं जा पाए थे - कुछेक को छोड़कर जो पेड़ों पर चढ़ गए थे - लेकिन इस बार जो दर्शक आए उनका स्वागत कोहली और रोहित जैसे ख़ुशमिजाज़ व्यक्तियों ने किया, जो ऑटोग्राफ़ देने और सेल्फ़ी लेने में ख़ुश थे।

कोहली की मौजूदगी ने इस तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के इंतज़ार में बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है, और इसमें कोई शक नहीं कि इससे टिकटों की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऑप्टस स्टेडियम में 50,000 से ज़्यादा प्रशंसकों के आने की उम्मीद है।

21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली ऐशेज़ सीरीज़ के साथ, यह ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के एक बड़े आयोजन की शुरुआत है। दिसंबर और जनवरी की गर्मियों की चरम अवधि को छोड़कर, पर्थ में क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलियाई फ़ुटबॉल लीग (AFL) के साथ प्रतिस्पर्धा करना आमतौर पर मुश्किल होता है।

लेकिन कम से कम इस गर्मी में, भारत और ख़ासकर इंग्लैंड के दौरे को लेकर उत्सुकता का माहौल है। हालांकि, ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दिन में ज़्यादा उत्साह नहीं था।