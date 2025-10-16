मैच (26)
भारत के पहले अभ्यास सत्र में कोहली ने पकड़ी लय

उपस्थित प्रशंसकों का स्वागत कोहली और रोहित ने बेहद ख़ुश होकर किया, दोनों ने ऑटोग्राफ़ देने और सेल्फ़ी लेने में ख़ुशी जताई

Rohit Sharma and Virat Kohli in the middle, Sri Lanka vs India, 2nd ODI, Colombo, August 4, 2024

विराट कोहली के साथ ही रोहित शर्मा ने भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेला है  •  Getty Images

ऑप्टस स्टेडियम - जो उनका पसंदीदा वेन्यू है - की शानदार पृष्ठभूमि के साथ, चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद लंबे ब्रेक के बाद भारतीय टीम में वापसी करते हुए विराट कोहली पर्थ के नेट पर काफ़ी चुस्त दिखे।
इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के पहले दिन भारत के वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र में कौन हिस्सा लेगा। मैदान के बाहर मौजूद प्रशंसकों की ख़ुशी के बीच कोहली और रोहित शर्मा - जो शुभमन गिल की कप्तानी में खेलने जा रहे हैं - ने रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले वनडे से पहले राष्ट्रीय टीम में वापसी के लिए अभ्यास सत्र में अभ्यास करने का फ़ैसला किया।
तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने भी हिस्सा लिया, जबकि वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारतीय टेस्ट टीम के एकमात्र सदस्य के एल राहुल ही ट्रेनिंग के लिए आए। हालांकि टीम के ज़्यादातर सदस्य गुरुवार तड़के पर्थ पहुंच गए, लेकिन कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज और कोचिंग स्टाफ़ बाद की उड़ान से पहुंचे।
हमेशा की तरह, सभी की निगाहें कोहली पर टिकी थीं, जिन्होंने IPL के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और लगभग तय है कि वे अपना आख़िरी ऑस्ट्रेलियाई दौरा शुरू करेंगे। कोहली पूरी तरह से लय में दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने उसी मैदान पर भारत के 20 मिनट के अभ्यास सत्र के दौरान पूरी शिद्दत से कैचिंग का अभ्यास किया, जहां लगभग एक साल पहले उन्होंने अपना आख़िरी टेस्ट शतक लगाया था।
इसके बाद कोहली ने 40 मिनट नेट्स पर बिताए और ज़्यादातर राणा, अर्शदीप और कई स्थानीय गेंदबाज़ों की बैक-ऑफ़-लेंथ गेंदबाज़ी का सामना किया। कुछ असहज पल भी आए, लेकिन कोहली आमतौर पर सहज दिखे क्योंकि उन्होंने नम मौसम में खेले जाने वाले वनडे मैच की संभावित जीवंत पिच के लिए तैयारी की - जो पर्थ में भारत को मिली धूप से एक उल्लेखनीय बदली हुई परिस्थिति होगी।
कोहली की लय ने प्रभावित किया क्योंकि उन्होंने गेंद की लाइन में आने की पूरी कोशिश की, ख़ासकर राणा की तेज़ गेंदबाज़ी के सामने। नेट्स पर कोहली के बगल में उनके पुराने साथी रोहित भी थे, जिन्होंने IPL के बाद से कोई मैच नहीं खेला है और शुरुआत में ही लय में नहीं दिखे। कोहली के बल्ले के बीचों-बीच गेंद लगने की मधुर ध्वनि तो गूंज रही थी, लेकिन रोहित अपनी टाइमिंग से जूझ रहे थे और उनका फ़ुटवर्क सुस्त था। कोहली की तरह, उन्होंने भी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद से भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं।
कोहली से थोड़ा ज़्यादा देर तक नेट्स पर रहने के बाद, रोहित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उन्होंने नेटिंग पर कई ज़ोरदार शॉट लगाए। कोहली और रोहित जहां अभ्यास कर रहे थे, वहीं राहुल ने नेट्स पर ज़्यादा समय नहीं बिताया।
पिछले नवंबर में पर्थ में भारत की टेस्ट तैयारी के दौरान, जहां वाका मैदान के नेट्स पूरी तरह से काले कपड़े से ढके हुए थे, उससे बिल्कुल अलग, इस प्रशिक्षण सत्र में काफ़ी सुकून भरा माहौल था।
पिछले साल प्रशंसक अपने नायकों को देखने नहीं जा पाए थे - कुछेक को छोड़कर जो पेड़ों पर चढ़ गए थे - लेकिन इस बार जो दर्शक आए उनका स्वागत कोहली और रोहित जैसे ख़ुशमिजाज़ व्यक्तियों ने किया, जो ऑटोग्राफ़ देने और सेल्फ़ी लेने में ख़ुश थे।
कोहली की मौजूदगी ने इस तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के इंतज़ार में बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है, और इसमें कोई शक नहीं कि इससे टिकटों की बिक्री में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ऑप्टस स्टेडियम में 50,000 से ज़्यादा प्रशंसकों के आने की उम्मीद है।
21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली ऐशेज़ सीरीज़ के साथ, यह ऑस्ट्रेलियाई गर्मियों के एक बड़े आयोजन की शुरुआत है। दिसंबर और जनवरी की गर्मियों की चरम अवधि को छोड़कर, पर्थ में क्रिकेट के लिए ऑस्ट्रेलियाई फ़ुटबॉल लीग (AFL) के साथ प्रतिस्पर्धा करना आमतौर पर मुश्किल होता है।
लेकिन कम से कम इस गर्मी में, भारत और ख़ासकर इंग्लैंड के दौरे को लेकर उत्सुकता का माहौल है। हालांकि, ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के वैकल्पिक प्रशिक्षण सत्र के दौरान दिन में ज़्यादा उत्साह नहीं था।
टीम के ज़्यादातर खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया, और तेज़ गेंदबाज़ मिचेल स्टार्क ने नेट पर अपनी तेज़ी से बल्लेबाज़ों को परेशान करते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। गर्मियों के मौसम की शुरुआत से पहले माहौल काफी सुक़ून भरा था, जहां ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बीच गोल्फ़ को लेकर खूब मज़ाकिया बातचीत हुई।
पूर्व टेस्ट तेज़ गेंदबाज़ जाय रिचर्डसन नेट्स पर उत्साहजनक प्रदर्शन करते हुए नज़र आए, क्योंकि इस साल की शुरुआत में कंधे की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे हैं। रिचर्डसन के लिए मैदान पर वापसी अभी थोड़ी दूर है, क्योंकि वे पिछले कुछ समय से चोट से जूझ रहे हैं, लेकिन वे अच्छी शारीरिक स्थिति में दिख रहे थे, हालांकि वे तेज़ गति से गेंदबाज़ी नहीं कर पा रहे थे।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुख्य प्रशिक्षण सत्र शुक्रवार को होंगे।
ट्रिस्टन लैवलेट पर्थ में रहने वाले एक पत्रकार हैं।

