महिला वनडे विश्व कप में किसने बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन?

महिला विश्व कप में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? क्या वह मिताली राज हैं? भारत से अंजुली देसाई पूछती हैं



अलाना किंग ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नंबर 10 पर बल्लेबाज़ी करते हुए अर्धशतक बनाया। क्या इससे पहले किसी महिला ने विश्व कप में ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया से मेलानी क्रोज़ियर पूछती हैं



मैंने देखा कि रिकी पोंटिंग ने चार अलग-अलग मैदानों पर 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। क्या किसी और ने ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया से माइकल चेस्टर्टन पूछते हैं



पोंटिंग ने एडिलेड में 1743, सिडनी में 1480, मेलबर्न में 1338 और ब्रिस्बेन में 1335 टेस्ट रन बनाए। एकमात्र और खिलाड़ी जिन्होंने चार अलग-अलग मैदानों पर 1000 रन बनाए हैं, वह हैं जैक्स कैलिस । केप टाउन में 2181, सेंचुरियन में 1267, डरबन में 1266 और जोहानिसबर्ग में 1148।

दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड के ओपनर जैक हॉब्स ने अपने देश में किसी भी मैदान पर 1000 टेस्ट रन नहीं बनाए, लेकिन मेलबर्न में उन्होंने 1178 रन बनाए। वह अब तक एकमात्र बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने किसी विदेशी मैदान पर 1000 रन बनाए।

जैक्स कैलिस ने साउथ अफ़्रीका के चार मैदानों पर 1000 से अधिक रन बनाए, जिनमें केप टाउन के न्यूलैंड्स पर 2181 रन शामिल हैं • Getty Images

हैरी ब्रूक का 30 टेस्ट के बाद औसत 57 है। वह इस स्थिति में दुनिया के बल्लेबाज़ों में कहां आते हैं? भारत से विनोद नायर पूछते हैं



इस सूची में सबसे ऊपर, जैसा कि नियमित पाठक शायद पहले से ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे, डॉन ब्रैडमैन हैं जिनका 30 टेस्ट के बाद औसत 92.30 था। उनके बाद इंग्लैंड के डेनिस कॉम्पटन (64.10) और ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी (64.05) आते हैं। इसके अलावा छह अन्य बल्लेबाज़ों का औसत 60 से अधिक था। ज़ावेद मियांदाद (62.38), हर्बर्ट सटक्लिफ़ (62.33), एवर्टन वीक्स (61.21), नील हार्वी (60.92), मार्नस लाबुशेन (60.82) और एडम गिलक्रिस्ट (60.38)।

मैंने देखा कि डेविड वॉर्नर ने अपने 33वें जन्मदिन पर T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 रन बनाए। क्या किसी और ने भी जन्मदिन पर T20 शतक लगाया है? ऑस्ट्रेलिया से काइल मॉर्टन पूछते हैं



ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 27 अक्टूबर 2019 को एडिलेड में श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने 33वें जन्मदिन पर 100* रन बनाए। वह T20 अंतरराष्ट्रीय में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले दूसरे (और अब तक आख़िरी) खिलाड़ी हैं। उनसे पहले अफ़ग़ानिस्तान के मोहम्मद शहज़ाद ने 10 जनवरी 2016 को शारजाह में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपने 29वें जन्मदिन पर 118* रन बनाए थे।

सात खिलाड़ियों ने वनडे में अपने जन्मदिन पर शतक बनाए हैं। भारत के विनोद कांबली, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर; न्यूज़ीलैंड के टॉम लेथम और रॉस टेलर (2011 विश्व कप में पलेकेल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़); श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (2008 में अपने 39वें जन्मदिन पर, कराची में बांग्लादेश के ख़िलाफ़) और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श।