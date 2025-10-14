महिला वनडे विश्व कप में किसने बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन?
कितनी महिलाओं ने विश्व कप मैच में 10 नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए अर्धशतक लगाया है?
महिला विश्व कप में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? क्या वह मिताली राज हैं? भारत से अंजुली देसाई पूछती हैं
यह एक अच्छा अनुमान है, क्योंकि मिताली राज वर्तमान में इस सूची में दूसरे स्थान पर हैं, जिनके नाम महिला वनडे विश्व कप के सभी संस्करणों में कुल 1321 रन हैं। लेकिन वह शीर्ष पर मौज़ूद न्यूज़ीलैंड की डेब्बी हॉकली से काफ़ी पीछे हैं, जिन्होंने 1982 से 2000 के बीच 45 विश्व कप मैचों में 1501 रन बनाए थे।
वर्तमान खिलाड़ियों में सबसे आगे न्यूजीलैंड की ही सूज़ी बेट्स हैं, जिन्होंने इस साल के टूर्नामेंट की शुरुआत 1179 रन के साथ की। नैट सिवर-ब्रंट ने पिछले हफ्ते कोलंबो में श्रीलंका के ख़िलाफ़ 117 रन की पारी खेली जो उनका विश्व कप में रिकॉर्ड पांचवां शतक था। इसके साथ ही उन्होंने बेट्स और इंग्लैंड की जान ब्रिटिन (चार शतक) को पीछे छोड़ दिया और वह अब 974 रनों के साथ चार अंकों के क़रीब हैं।
अलाना किंग ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नंबर 10 पर बल्लेबाज़ी करते हुए अर्धशतक बनाया। क्या इससे पहले किसी महिला ने विश्व कप में ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया से मेलानी क्रोज़ियर पूछती हैं
पिछले हफ्ते कोलंबो में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारने में मदद करते हुए अलाना किंग की नाबाद 51 रनों की पारी जिसने ऑस्ट्रेलिया को 115/8 से 221/9 के मैच जीतने वाले स्कोर तक पहुंचाया था न सिर्फ़ महिला विश्व कप में नंबर 10 पर बनी सबसे बड़ी पारी थी, बल्कि यह महिला वनडे में ही इस पोज़ीशन पर सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 2000 में क्राइस्टचर्च में भारत के ख़िलाफ़ साउथ अफ़्रीका की यूलांडी वैन डर मर्व (42*) के नाम था। किम गार्थ ने भी 2024 में नॉर्थ सिडनी में साउथ अफ़्रीका के खिलाफ 42* बनाए थे।
महिला टेस्ट क्रिकेट में नंबर 10 पर इससे भी बड़ी तीन पारियां दर्ज हैं, जिनमें सबसे बड़ी पारी ऑस्ट्रेलिया की शेली निट्शके की 81* है, जो उन्होंने 2005 में होव में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली थी।
मैंने देखा कि रिकी पोंटिंग ने चार अलग-अलग मैदानों पर 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। क्या किसी और ने ऐसा किया है? ऑस्ट्रेलिया से माइकल चेस्टर्टन पूछते हैं
पोंटिंग ने एडिलेड में 1743, सिडनी में 1480, मेलबर्न में 1338 और ब्रिस्बेन में 1335 टेस्ट रन बनाए। एकमात्र और खिलाड़ी जिन्होंने चार अलग-अलग मैदानों पर 1000 रन बनाए हैं, वह हैं जैक्स कैलिस। केप टाउन में 2181, सेंचुरियन में 1267, डरबन में 1266 और जोहानिसबर्ग में 1148।
सात खिलाड़ियों ने तीन अलग-अलग मैदानों पर 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। हाशिम अमला, एलन बॉर्डर, ग्रेग चैपल, जावेद मियांदाद, ब्रायन लारा, कुमार संगकारा और स्टीव वॉ। संगकारा के लंबे समय के श्रीलंकाई साथी महेला जयवर्धने ने सिर्फ़ दो मैदानों पर ऐसा किया, लेकिन उन्होंने दोनों जगह खूब रन बनाए। कोलंबो में 2921 और गॉल में 2382। ये किसी भी मैदान पर बनाए गए सबसे बड़े दो व्यक्तिगत योग हैं। जयवर्धने एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने दो टेस्ट मैदानों पर 2000 से अधिक रन बनाए।
दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड के ओपनर जैक हॉब्स ने अपने देश में किसी भी मैदान पर 1000 टेस्ट रन नहीं बनाए, लेकिन मेलबर्न में उन्होंने 1178 रन बनाए। वह अब तक एकमात्र बल्लेबाज़ हैं जिन्होंने किसी विदेशी मैदान पर 1000 रन बनाए।
हैरी ब्रूक का 30 टेस्ट के बाद औसत 57 है। वह इस स्थिति में दुनिया के बल्लेबाज़ों में कहां आते हैं? भारत से विनोद नायर पूछते हैं
इंग्लैंड के नए उपकप्तान हैरी ब्रूक 30 टेस्ट के बाद 57.55 के औसत के साथ ऐशेज़ में उतर रहे हैं। कुल 40 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका 30 टेस्ट के बाद औसत 50 या उससे अधिक रहा है, और ब्रूक उनमें 18वें स्थान पर हैं। हालांकि, वह जैक हॉब्स (57.77), विव रिचर्ड्स (58.21) और स्टीव स्मिथ (58.52) से ज्यादा पीछे नहीं।
इस सूची में सबसे ऊपर, जैसा कि नियमित पाठक शायद पहले से ही अंदाज़ा लगा चुके होंगे, डॉन ब्रैडमैन हैं जिनका 30 टेस्ट के बाद औसत 92.30 था। उनके बाद इंग्लैंड के डेनिस कॉम्पटन (64.10) और ऑस्ट्रेलिया के माइकल हसी (64.05) आते हैं। इसके अलावा छह अन्य बल्लेबाज़ों का औसत 60 से अधिक था। ज़ावेद मियांदाद (62.38), हर्बर्ट सटक्लिफ़ (62.33), एवर्टन वीक्स (61.21), नील हार्वी (60.92), मार्नस लाबुशेन (60.82) और एडम गिलक्रिस्ट (60.38)।
मैंने देखा कि डेविड वॉर्नर ने अपने 33वें जन्मदिन पर T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 रन बनाए। क्या किसी और ने भी जन्मदिन पर T20 शतक लगाया है? ऑस्ट्रेलिया से काइल मॉर्टन पूछते हैं
ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर ने 27 अक्टूबर 2019 को एडिलेड में श्रीलंका के ख़िलाफ़ अपने 33वें जन्मदिन पर 100* रन बनाए। वह T20 अंतरराष्ट्रीय में जन्मदिन पर शतक लगाने वाले दूसरे (और अब तक आख़िरी) खिलाड़ी हैं। उनसे पहले अफ़ग़ानिस्तान के मोहम्मद शहज़ाद ने 10 जनवरी 2016 को शारजाह में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ अपने 29वें जन्मदिन पर 118* रन बनाए थे।
सात खिलाड़ियों ने वनडे में अपने जन्मदिन पर शतक बनाए हैं। भारत के विनोद कांबली, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर; न्यूज़ीलैंड के टॉम लेथम और रॉस टेलर (2011 विश्व कप में पलेकेल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़); श्रीलंका के सनथ जयसूर्या (2008 में अपने 39वें जन्मदिन पर, कराची में बांग्लादेश के ख़िलाफ़) और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श।
ऊपर दिए गए कुछ उत्तरों में ESPNcricinfo के स्टैट्स टीम से शिवा जयरामन ने मदद की।
आप भी अपने स्टैट्स वाले रोचक सवाल हमारे फ़ीडबैक फ़ॉर्म या Ask Steven फेसबुक पेज के माध्यम से पूछ सकते हैं।
Steven Lynch is the editor of the updated edition of Wisden on the Ashes