South Aust vs Queensland, 6th Match at Adelaide, Sheffield Shield, Oct 15 2025 - Live Cricket Score

6th Match, Adelaide, October 15 - 18, 2025, Sheffield Shield
Day 2 - Queensland trail by 110 runs.

Current RR: 3.57
 • Min. Ov. Rem: 72
 • Last 10 ov (RR): 29/1 (2.90)
FC CAREER
BattersRB4s6sSRThis Bowlerlast 10 ovs
Marnus Labuschagne* 
(rhb)
54778070.1210 (20b)23 (31b)
Jack Clayton 
(lhb)
4291013.790 (11b)4 (29b)
BowlersOMRWEcon0s4s6sThis spell
Nathan McAndrew 
(rmf)
1022912.904830-
Jordan Buckingham 
(rfm)
1124103.725250-
MatRunsHSAve
1681213721544.95
35192813437.08
MatWktsBBIAve
592307/1125.28
30967/7130.02
 Last BatUsman Khawaja 46 (73b) FOW89/2 (23.2 Ov)
4
1
2
32nd
31st
4
30th
3
29th
1
3nb
Match centre Ground time: 13:03
end of over 337 runs
QLD: 118/2CRR: 3.57 
Jack Clayton4 (29b 1x4)
Marnus Labuschagne54 (77b 8x4)
Jordan Buckingham 11-2-41-0
Nathan McAndrew 10-2-29-1
32.6
4
Buckingham to Clayton, FOUR runs
32.5
Buckingham to Clayton, no run
32.4
1
Buckingham to Labuschagne, 1 run
32.3
Buckingham to Labuschagne, no run
32.2
Buckingham to Labuschagne, no run
32.1
2
Buckingham to Labuschagne, 2 runs
end of over 32Maiden
QLD: 111/2CRR: 3.46 
Jack Clayton0 (27b)
Marnus Labuschagne51 (73b 8x4)
Nathan McAndrew 10-2-29-1
Jordan Buckingham 10-2-34-0
31.6
McAndrew to Clayton, no run
31.5
McAndrew to Clayton, no run
31.4
McAndrew to Clayton, no run
31.3
McAndrew to Clayton, no run
31.2
McAndrew to Clayton, no run
31.1
McAndrew to Clayton, no run
end of over 314 runs
QLD: 111/2CRR: 3.58 
Marnus Labuschagne51 (73b 8x4)
Jack Clayton0 (21b)
Jordan Buckingham 10-2-34-0
Nathan McAndrew 9-1-29-1
30.6
Buckingham to Labuschagne, no run
30.5
Buckingham to Labuschagne, no run
30.4
Buckingham to Labuschagne, no run
30.3
Buckingham to Labuschagne, no run
30.2
Buckingham to Labuschagne, no run
30.1
4
Buckingham to Labuschagne, FOUR runs
end of over 303 runs
QLD: 107/2CRR: 3.56 
Jack Clayton0 (21b)
Marnus Labuschagne47 (67b 7x4)
Nathan McAndrew 9-1-29-1
Jordan Buckingham 9-2-30-0
29.6
McAndrew to Clayton, no run
29.5
McAndrew to Clayton, no run
Read full commentary
Commentary Feedback
Match details
Adelaide Oval
TossQueensland, elected to field first
Series
Season2025/26
Match days15,16,17,18 October 2025 - day (4-day match)
Umpires
Australia
Ben Treloar
Australia
Daryl Brigham
Match Referee
Australia
Simon Fry
Queensland Innings
Player NameRB
UT Khawaja
caught4673
ACI Lovell
caught427
M Labuschagne
not out5477
J Clayton
not out429
Extras(lb 2, nb 8)
Total118(2 wkts; 33 ovs)
<1 / 2>

Sheffield Shield

TeamMWLDPT
VIC11008.03
NSW11007
QLD10013.53
TAS10012.51
SOA10101.77
WA10101
Full Table