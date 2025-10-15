Matches (24)
South Aust vs Queensland, 6th Match at Adelaide, Sheffield Shield, Oct 15 2025 - Live Cricket Score
Live
6th Match, Adelaide, October 15 - 18, 2025, Sheffield Shield
Current RR: 3.57
• Min. Ov. Rem: 72
• Last 10 ov (RR): 29/1 (2.90)
FC CAREER
|Batters
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|This Bowler
|last 10 ovs
(rhb)
|54
|77
|8
|0
|70.12
|10 (20b)
|23 (31b)
(lhb)
|4
|29
|1
|0
|13.79
|0 (11b)
|4 (29b)
|Bowlers
|O
|M
|R
|W
|Econ
|0s
|4s
|6s
|This spell
(rmf)
|10
|2
|29
|1
|2.90
|48
|3
|0
|-
(rfm)
|11
|2
|41
|0
|3.72
|52
|5
|0
|-
|Mat
|Runs
|HS
|Ave
|168
|12137
|215
|44.95
|35
|1928
|134
|37.08
|Mat
|Wkts
|BBI
|Ave
|59
|230
|7/11
|25.28
|30
|96
|7/71
|30.02
Last Bat: Usman Khawaja 46 (73b) • FOW: 89/2 (23.2 Ov)
4
•
1
•
•
2
32nd
•
•
•
•
•
•
31st
•
•
•
•
•
4
30th
•
•
•
•
3
•
29th
•
•
1
•
•
3nb
•
Match centre Ground time: 13:03
end of over 337 runs
QLD: 118/2CRR: 3.57
Jack Clayton4 (29b 1x4)
Marnus Labuschagne54 (77b 8x4)
Jordan Buckingham 11-2-41-0
Nathan McAndrew 10-2-29-1
32.6
4
Buckingham to Clayton, FOUR runs
32.5
•
Buckingham to Clayton, no run
32.4
1
Buckingham to Labuschagne, 1 run
32.3
•
Buckingham to Labuschagne, no run
32.2
•
Buckingham to Labuschagne, no run
32.1
2
Buckingham to Labuschagne, 2 runs
end of over 32Maiden
QLD: 111/2CRR: 3.46
Jack Clayton0 (27b)
Marnus Labuschagne51 (73b 8x4)
Nathan McAndrew 10-2-29-1
Jordan Buckingham 10-2-34-0
31.6
•
McAndrew to Clayton, no run
31.5
•
McAndrew to Clayton, no run
31.4
•
McAndrew to Clayton, no run
31.3
•
McAndrew to Clayton, no run
31.2
•
McAndrew to Clayton, no run
31.1
•
McAndrew to Clayton, no run
end of over 314 runs
QLD: 111/2CRR: 3.58
Marnus Labuschagne51 (73b 8x4)
Jack Clayton0 (21b)
Jordan Buckingham 10-2-34-0
Nathan McAndrew 9-1-29-1
30.6
•
Buckingham to Labuschagne, no run
30.5
•
Buckingham to Labuschagne, no run
30.4
•
Buckingham to Labuschagne, no run
30.3
•
Buckingham to Labuschagne, no run
30.2
•
Buckingham to Labuschagne, no run
30.1
4
Buckingham to Labuschagne, FOUR runs
end of over 303 runs
QLD: 107/2CRR: 3.56
Jack Clayton0 (21b)
Marnus Labuschagne47 (67b 7x4)
Nathan McAndrew 9-1-29-1
Jordan Buckingham 9-2-30-0
29.6
•
McAndrew to Clayton, no run
29.5
•
McAndrew to Clayton, no run
Commentary Feedback
Match details
|Adelaide Oval
|Toss
|Queensland, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|15,16,17,18 October 2025 - day (4-day match)
|Umpires
|Match Referee
Queensland Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|46
|73
|caught
|4
|27
|not out
|54
|77
|not out
|4
|29
|Extras
|(lb 2, nb 8)
|Total
|118(2 wkts; 33 ovs)
