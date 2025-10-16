UAE के प्रवेश से पुरुष T20 विश्व कप में खेलने वाली सभी 20 टीमें हुईं चिन्हित

2026 का टूर्नामेंट पिछले संस्करण के समान ही प्रारूप का पालन करेगा - 20 टीमों को पांच-पांच के चार समूहों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक बार अन्य टीमों से खेलेगी। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर 8 चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां उन्हें अगले राउंड-रॉबिन चरण के लिए टूर्नामेंट-पूर्व सीडिंग के अनुसार चार-चार के दो समूहों में रखा जाएगा। प्रत्येक सुपर 8 समूह से शीर्ष दो टीमें फिर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करेंगी। सेमीफ़ाइनल के विजेता फ़ाइनल में भिड़ेंगे।