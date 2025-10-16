UAE के प्रवेश से पुरुष T20 विश्व कप में खेलने वाली सभी 20 टीमें हुईं चिन्हित
फ़रवरी-मार्च 2026 में इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा
एशिया-EAP क्वालिफ़ायर टूर्नामेंट में जापान को आठ विकेट से हराने के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 2026 में भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले पुरुष T20 विश्व कप में प्रवेश पा लिया है।
मेज़बान भारत और श्रीलंका के अलावा पुरुष T20 विश्व कप की शीर्ष सात टीमें - अफ़ग़ानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ़्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और वेस्टइंडीज़ ने आगामी विश्व कप में स्वत: प्रवेश पा लिया। अपनी T20I रैंकिंग के आधार पर प्रवेश करने वालीं अन्य तीन टीमें न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान और आयरलैंड हैं।
कनाडा ने अमेरिका क्वालीफ़ायर में एकमात्र स्थान आसानी से हासिल कर लिया। पहली बार T20 विश्व कप में भाग लेने वाले इटली और नीदरलैंड्स ने यूरोप में पांच टीमों के टूर्नामेंट से क्वालीफ़ाई किया। नामीबिया और ज़िम्बाब्वे ने आठ टीमों वाले अफ़्रीका क्वालीफ़ायर से दो स्थान हासिल किए, जबकि नेपाल, ओमान और UAE ने इस हफ़्ते नौ टीमों वाले एशिया-EAP दौर में यह स्थान हासिल किया।
2026 का टूर्नामेंट पिछले संस्करण के समान ही प्रारूप का पालन करेगा - 20 टीमों को पांच-पांच के चार समूहों में विभाजित किया जाएगा, और प्रत्येक टीम राउंड-रॉबिन प्रारूप में एक बार अन्य टीमों से खेलेगी। प्रत्येक समूह से शीर्ष दो टीमें सुपर 8 चरण में आगे बढ़ेंगी, जहां उन्हें अगले राउंड-रॉबिन चरण के लिए टूर्नामेंट-पूर्व सीडिंग के अनुसार चार-चार के दो समूहों में रखा जाएगा। प्रत्येक सुपर 8 समूह से शीर्ष दो टीमें फिर सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई करेंगी। सेमीफ़ाइनल के विजेता फ़ाइनल में भिड़ेंगे।