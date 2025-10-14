अपना 13वां रणजी ट्रॉफ़ी खेल रहे बावने इस बार ख़िताब का सूखा ख़त्म करना चाहते हैं

बावने ने नए घरेलू सीज़न की शुरूआत से पहले ESPNcricinfo से बात करते हुए कहा, "मैं अपने माता-पिता के लिए इकलौता बच्चा हूं और मैं 14 साल की उम्र से घर से दूर रहा हूं। यह एक शानदार यात्रा रही है, पर अभी भी बहुत आगे जाना है और मुझे विश्वास है कि मेरे पास अभी भी काफ़ी रन बाक़ी हैं।

"मुझे लगता है कि लगातार मेहनत करते रहना महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलें। कुछ खिलाड़ी भारत के लिए खेलते हैं, कुछ राज्य के लिए और कुछ खिलाड़ी ऐसे होंगे, जो सिर्फ़ लीग स्तर पर ही रहेंगे और आगे का मौक़ा नहीं पाएंगे। पर मेरा मानना है कि एटीट्यूड और अनुशासन हमेशा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे मेहनती व्यक्ति के रूप में याद रखें ना कि सिर्फ़ किसी रिकॉर्ड के लिए। अगर मैं पर्याप्त रन नहीं बना रहा, तो मुझे ड्रॉप भी दिया जाए। पर कोई मुझे इसलिए न हटाए क्योंकि मैं फ़िट नहीं हूं और बस अपने करियर को आगे बढ़ा रहा हूं।"

बावने ने लाल गेंद की क्रिकेट में इंडिया A स्तर पर भी सफ़लता हासिल की है। उन्होंने इंडिया A के लिए 19 पारियों लगभग 55 की औसत से 663 रन बनाए हैं। हालांकि, बावने को अगले स्तर पर अवसर नहीं मिल पाया। कोविड-19 के बाद टीम प्रबंधन नई उभरती प्रतिभाओं की ओर गया और इसे देखते हुए पिछले पांच साल से वह इंडिया A का हिस्सा नहीं रहे, पर इससे वह घरेलू क्रिकेट में मेहनत से अपनी लगन खोने वाले नहीं हैं।

एक घरेलू क्रिकेटर के रूप में, आपको एक उबाऊ ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आपको सुबह जल्दी उठना होता है। अपने भोजन का ध्यान रखना होता है। दिन में दो बार वर्कआउट करना होता है। जब आप यह 365 दिन करते हैं, तो आप इसकी आदत डाल लेते हैं और यही मेरे पिछले 17 सालों की ज़िंदगी रही है। मैं वही खाना खाता हूं, उसी समय सोता हूं और रणजी से पहले यहां चेन्नई लीग खेलता हूं। अंकित बावने

बावने, जो आगामी रणजी ट्रॉफ़ी में महाराष्ट्र की कप्तानी करेंगे, मानते हैं कि व्यक्तिगत बदलावों के बीच क़िस्मत में भी बदलाव आएगा।

बावने ने कहा, "हम लाल गेंद की क्रिकेट में अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, पर हम सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में लगातार अच्छा कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ मिलाकर संतुलन बनाना भी ज़रूरी है। पृथ्वी ने यहां आकर हमारी ओपनिंग की कमी को भर दिया है। पृथ्वी 25 साल का है और महाराष्ट्र के लिए लंबे समय तक उपयोगी साबित हो सकता है। मुंबई से पुणे जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब भी वह मुंबई जाना चाहे, वह बस तीन घंटे की ड्राइव पर है और अपने परिवार के साथ रह सकता है। पृथ्वी के साथ-साथ हमारे पास [राजनीश] गुरबानी भी है और हम जो कुछ भी चाहिए, कर रहे हैं ताकि यह लाल गेंद की टीम बेहतरीन बने।

लगभग पांच सालों से इंडिया A के लिए नहीं खेले हैं अंकित बावने • PTI

बावने के दिल में रणजी ट्रॉफ़ी जीतने की काफ़ी इच्छा है। यह ऐसा कुछ है जो उन्हें और उनकी टीम को कई वर्षों से हासिल नहीं हुआ है। महाराष्ट्र ने आख़िरी बार यह ट्रॉफ़ी 1940-41 में जीती थी। 2013-14 में बावने उस सूखे को ख़त्म करने के काफ़ी नज़दीक पहुंचे थे, पर फ़ाइनल में हैदराबाद में कर्नाटक से हार गए थे। उस फ़ाइनल में बावने ने दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया था, पर अपनी पहली पारी के 89 रन को बड़ी शतकीय पारी में नहीं बदल सके थे। वह इसके लिए आज भी पछतावा जाहिर करते हैं।

"प्री-सीज़न की तैयारी अच्छी रही है और हमारे प्रेसीडेंट ने भी कहा है कि महाराष्ट्र रणजी ट्रॉफ़ी जीतने की सोच रहा है। मैंने घरेलू क्रिकेट में बहुत कुछ हासिल किया है पर कभी रणजी ट्रॉफ़ी नहीं जीती। मुझे वह 90 (89) रन की फ़ाइनल की पहली पारी याद है। अगर मैंने 150 बनाये होते तो शायद चीज़ें अलग होतीं। एक रणजी टाइटल कुछ ऐसा है, जिसे मैं उम्र भर संजोकर रख सकता हूं। इसलिए लक्ष्य है कि शरीर को लाइन पर रखकर महाराष्ट्र के लिए जीतना।"

बावने नए घरेलू सीज़न की तैयारी के लिए चेन्नई की पहली-डिवीज़न लीग में खेले। यह उनकी दशक से ज़्यादा पुरानी प्री-सीज़न तैयारी का हिस्सा रहा है। वह इस "बोरिंग" रूटीन को अपनाने में ख़ुश हैं और हर साल वही दिनचर्या दोहराते हैं ताकि रणजी के लंबे पर्व के लिये तैयार रहें।