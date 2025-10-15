मैच (25)
नेपाल और ओमान 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वॉलिफ़ाई किया

यूएई भी भारत और श्रीलंका में अगले साल होने वाले वर्ल्ड टूर्नामेंट में जगह बनाने का मज़बूत दावेदार

ESPNcricinfo स्टाफ़
15-Oct-2025 • 49 mins ago
Sandeep Lamichhane during a physical and fitness test

संदीप लामिछाने ने एशिया-ईएपी क्वॉलिफ़ायर में नेपाल के लिए काफ़ी विकेट लिए हैं  •  NurPhoto via Getty Images

नेपाल और ओमान ने एशिया-ईएपी क्वॉलिफ़ायर में अल अमिरात में होने वाले अपने सुपर सिक्स मुक़ाबले से पहले ही भारत और श्रीलंका में होने वाले 2026 T20 विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस टूर्नामेंट से एक और टीम अगले साल के T20 विश्व कप में उनका साथ देगी।
नेपाल और ओमान को T20 विश्व कप का टिकट तब मिला जब यूएई ने समोआ कोपहले 77 रनों से हरा दिया। सुपर सिक्स प्वाइंट्स टेबल पर यूएई फिलहाल चार अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि ओमान और नेपाल शीर्ष पर हैं। दोनों टीमों के बीच फ़र्क़ सिर्फ़ नेट रन रेट का है।
यूएई अब 16 अक्तूबर को जापान से एक अहम मुक़ाबला खेलेगा।
लेगस्पिनर संदीप लामिछाने नेपाल की T20 विश्व कप तक की यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने 9.40 की शानदार औसत और छह से कम की इकॉनमी रेट के साथ चार पारियों में दस विकेट लिए हैं। क़तर के ख़िलाफ़ मिली जीत में उन्होंने सिर्फ़ 18 रन देकर पांच विकेट लिए।
ओमान के जितेन रमनंदी इस टूर्नामेंट में चौथे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ हैं। उन्होंने चार पारियों में सात विकेट लिए हैं। एशिया-ईएपी क्वॉलिफ़ायर से पहले भी यह बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ एशिया कप में भारत के ख़िलाफ़ अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, जहां उन्होंने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को आउट किया था।
