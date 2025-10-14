मैच (8)
फ़ीचर्स

आंकड़े: घर में सर्वाधिक टेस्ट जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत

जॉन कैंपबेल ने वेस्टइंडीज़ के लिए लगाया इस साल का पहला टेस्ट शतक, शे होप ने तीसरे टेस्ट शतक के 2968 दिनों का सूखा ख़त्म किया

शुभम अग्रवाल
14-Oct-2025 • 2 hrs ago
N Jagadeesan and Nitish Kumar Reddy were handed the series trophy by Shubman Gill, India vs West Indies, 2nd Test, Delhi, 5th Day, October 14, 2025

सीरीज़ क्लीन स्वीप करने के बाद जश्न मनाती भारतीय टीम  •  BCCI

भारत ने दिल्ली टेस्ट के पांचवें दिन सुबह जीत के लिए आवश्यक 58 रन आसानी से हासिल कर लिए और सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज़ यह देखकर संतुष्ट हो सकता है कि उन्होंने इस साल का अपना सबसे मज़बूत बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए मैच को पांचवें दिन तक खींचा, लेकिन भारत की जीत पर कभी कोई ख़तरा नहीं था। इसके साथ ही भारत ने सीरीज़ स्वीप के साथ कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। एक नज़र मैच से जुडे अहम आंकड़ों पर।
10 - वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत ने अब लगातार 10 सीरीज़ जीत हासिल कर ली है। यह क्रम 2002 से चला आ रहा है। भारत ने अब किसी एक विपक्षी के ख़िलाफ़ लगातार सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीतने का रिकॉर्ड साउथ अफ़्रीका के साथ साझा कर लिया है। साउथ अफ़्रीका ने भी वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 10-0 का रिकॉर्ड बनाया था।
यह भारत का वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ लगातार 27वां टेस्ट रहा, जिसमें उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। किसी एक टीम के ख़िलाफ़ भारत का यह सबसे लंबा अपराजेय सिलसिला है। आख़िरी बार भारत को वेस्टइंडीज़ ने 2002 में हराया था।
14 - दिल्ली में भारत लगातार 14 टेस्ट मैचों से अपराजेय है। आख़िरी बार भारत यहां 1987 में वेस्टइंडीज़ से हारा था। 1993 के बाद से भारत ने दिल्ली में 14 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 12 जीते और दो ड्रॉ रहे हैं। इस नतीजे के साथ दिल्ली ने मोहाली (1997 से 13 टेस्ट) और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम (1948-1965 के बीच 13 टेस्ट) को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे अपराजेय घरेलू मैदानों में शीर्ष पर जगह बनाई।
7 - ध्रुव जुरेल अब तक जितने भी टेस्ट खेले हैं, उन सभी में भारत विजेता रहा है। उन्होंने 2024 की शुरुआत में राजकोट टेस्ट (इंग्लैंड के ख़िलाफ़) में डेब्यू किया था। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार अपने पहले छह टेस्ट तक हर बार विजेता टीम का हिस्सा रहे थे।
13 - इस सीरीज़ में भारत ने कुल 13 विकेट गंवाए। यह किसी दो या अधिक मैचों की सीरीज़ में जीतते हुए भारत का संयुक्त न्यूनतम आंकड़ा है। इससे पहले 2000 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ दो घरेलू मैचों की टेस्ट सीरीज़ (1-0) में भारत ने केवल 13 विकेट खोए थे।
122 - भारत अब अपने घरेलू मैदानों पर कुल 122 टेस्ट मैच जीत चुका है। इस मामले में भारत अब साउथ अफ़्रीका (121) को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत से आगे सिर्फ़ इंग्लैंड (241) और ऑस्ट्रेलिया (262) हैं।
390 - वेस्टइंडीज़ ने 2025 में पहली बार किसी पारी में 300 से ज़्यादा रन बनाए। पिछली बार उन्होंने आठ टेस्ट पहले 2024 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में ऐसा किया था। वही उनकी आख़िरी पारी थी, जिसमें वे 80 ओवर से ज़्यादा टिके, 100 रन की साझेदारी हुई और एक बल्लेबाज़ ने शतक लगाया।
50 - जॉन कैंपबेल ने अपने करियर की 50वीं टेस्ट पारी में पहला शतक लगाया। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज़ों में सिर्फ़ रिडली जैकब्स (56) और दिनेश रामदीन (52) ने अपने पहले शतक के लिए इससे ज़्यादा पारियां ली थीं। टेस्ट इतिहास के सभी ओपनरों में सिर्फ़ साउथ अफ़्रीका के ट्रेवर गॉडर्ड ने (59 पारियां) इससे ज़्यादा इंतज़ार किया था।
दिलचस्प बात यह भी है कि कैंपबेल इस साल शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज़ के पहले बल्लेबाज़ बने। पिछला शतक जस्टिन ग्रीव्स ने 2024 में नॉर्थ साउंड टेस्ट में लगाया था। भारत में वेस्टइंडीज़ के किसी बल्लेबाज़ का पिछला टेस्ट शतक शमार ब्रूक्स ने लगाया था, लेकिन वह अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ (लखनऊ, 2019) में था, भारत के ख़िलाफ़ नहीं।
2968 - शे होप को अपना तीसरा टेस्ट शतक लगाने के लिए इतने दिन इंतज़ार करना पड़ा। 2017 में लीड्स में उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया था जिसके बाद से वह टीम से अंदर-बाहर होते रहे। चार साल बाद टेस्ट टीम में वापसी करते हुए उन्होंने फिर से तीन अंकों तक पहुंचकर लंबा सूखा तोड़ा। इस दौरान उन्होंने गॉर्डन ग्रीनिज़ का अनचाहा वेस्टइंडीज़ रिकॉर्ड भी तोड़ा, जिन्हें अपने दो लगातार टेस्ट शतकों के बीच (अप्रैल 1977 से अप्रैल 1983 तक) 2204 दिन इंतज़ार करना पड़ा था।
शुभम अग्रवाल ESPNcricinfo में सीनियर स्टैट्स एनालिस्ट हैं

