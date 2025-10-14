आंकड़े: घर में सर्वाधिक टेस्ट जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत

भारत ने दिल्ली टेस्ट के पांचवें दिन सुबह जीत के लिए आवश्यक 58 रन आसानी से हासिल कर लिए और सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज़ यह देखकर संतुष्ट हो सकता है कि उन्होंने इस साल का अपना सबसे मज़बूत बल्लेबाज़ी प्रदर्शन करते हुए मैच को पांचवें दिन तक खींचा, लेकिन भारत की जीत पर कभी कोई ख़तरा नहीं था। इसके साथ ही भारत ने सीरीज़ स्वीप के साथ कई रिकॉर्ड्स भी बनाए। एक नज़र मैच से जुडे अहम आंकड़ों पर।

10 - वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत ने अब लगातार 10 सीरीज़ जीत हासिल कर ली है। यह क्रम 2002 से चला आ रहा है। भारत ने अब किसी एक विपक्षी के ख़िलाफ़ लगातार सबसे ज़्यादा सीरीज़ जीतने का रिकॉर्ड साउथ अफ़्रीका के साथ साझा कर लिया है। साउथ अफ़्रीका ने भी वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ 10-0 का रिकॉर्ड बनाया था।

यह भारत का वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ लगातार 27वां टेस्ट रहा, जिसमें उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा। किसी एक टीम के ख़िलाफ़ भारत का यह सबसे लंबा अपराजेय सिलसिला है। आख़िरी बार भारत को वेस्टइंडीज़ ने 2002 में हराया था।

14 - दिल्ली में भारत लगातार 14 टेस्ट मैचों से अपराजेय है। आख़िरी बार भारत यहां 1987 में वेस्टइंडीज़ से हारा था। 1993 के बाद से भारत ने दिल्ली में 14 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 12 जीते और दो ड्रॉ रहे हैं। इस नतीजे के साथ दिल्ली ने मोहाली (1997 से 13 टेस्ट) और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम (1948-1965 के बीच 13 टेस्ट) को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे अपराजेय घरेलू मैदानों में शीर्ष पर जगह बनाई।

7 - ध्रुव जुरेल अब तक जितने भी टेस्ट खेले हैं, उन सभी में भारत विजेता रहा है। उन्होंने 2024 की शुरुआत में राजकोट टेस्ट (इंग्लैंड के ख़िलाफ़) में डेब्यू किया था। इससे पहले भुवनेश्वर कुमार अपने पहले छह टेस्ट तक हर बार विजेता टीम का हिस्सा रहे थे।

13 - इस सीरीज़ में भारत ने कुल 13 विकेट गंवाए। यह किसी दो या अधिक मैचों की सीरीज़ में जीतते हुए भारत का - इस सीरीज़ में भारत ने कुल 13 विकेट गंवाए। यह किसी दो या अधिक मैचों की सीरीज़ में जीतते हुए भारत का संयुक्त न्यूनतम आंकड़ा है। इससे पहले 2000 में ज़िम्बाब्वे के ख़िलाफ़ दो घरेलू मैचों की टेस्ट सीरीज़ (1-0) में भारत ने केवल 13 विकेट खोए थे।

122 - भारत अब अपने घरेलू मैदानों पर कुल 122 टेस्ट मैच जीत चुका है। इस मामले में भारत अब साउथ अफ़्रीका (121) को पीछे छोड़ते हुए - भारत अब अपने घरेलू मैदानों पर कुल 122 टेस्ट मैच जीत चुका है। इस मामले में भारत अब साउथ अफ़्रीका (121) को पीछे छोड़ते हुए तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब भारत से आगे सिर्फ़ इंग्लैंड (241) और ऑस्ट्रेलिया (262) हैं।

390 - वेस्टइंडीज़ ने 2025 में पहली बार किसी पारी में 300 से ज़्यादा रन बनाए। पिछली बार उन्होंने आठ टेस्ट पहले 2024 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ - वेस्टइंडीज़ ने 2025 में पहली बार किसी पारी में 300 से ज़्यादा रन बनाए। पिछली बार उन्होंने आठ टेस्ट पहले 2024 में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट में ऐसा किया था। वही उनकी आख़िरी पारी थी, जिसमें वे 80 ओवर से ज़्यादा टिके, 100 रन की साझेदारी हुई और एक बल्लेबाज़ ने शतक लगाया।

दिलचस्प बात यह भी है कि कैंपबेल इस साल शतक लगाने वाले वेस्टइंडीज़ के पहले बल्लेबाज़ बने। पिछला शतक जस्टिन ग्रीव्स ने 2024 में नॉर्थ साउंड टेस्ट में लगाया था। भारत में वेस्टइंडीज़ के किसी बल्लेबाज़ का पिछला टेस्ट शतक शमार ब्रूक्स ने लगाया था, लेकिन वह अफ़ग़ानिस्तान के ख़िलाफ़ (लखनऊ, 2019) में था, भारत के ख़िलाफ़ नहीं।