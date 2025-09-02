मैच (7)
ख़बरें

बिना किसी प्रायोजक के एशिया कप खेल सकता है भारत

ड्रीम 11 के साथ क़रार ख़त्म होने के बाद BCCI नए प्रायोजकों की तलाश शुरू कर दी है

ESPNcricinfo स्टाफ़
02-Sep-2025 • 4 hrs ago
Abhishek Sharma celebrates his second T20I hundred, India vs England, 5th T20I, Wankhede Stadium, Mumbai, February 2, 2025

एशिया कप में शायद भारतीय टीम बिना किसी स्पांसर के खेले  •  Getty Images

पिछले महीने ड्रीम 11 ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ अपना करार ख़त्म कर लिया था। अब भारतीय टीम एशिया कप बिना किसी मुख्य प्रायोजक के खेल सकती है।
इस घटना के बाद BCCI ने 2 सितंबर नए प्रायोजक की तलाश शुरू कर दी है। जो भी कंपनी इच्छुक हैं, उनके लिए 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' ख़रीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर तक रखा है। इच्छुक कंपनियों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 28 सितंबर को समाप्त होगा।
भारत सरकार ने हाल ही में एक बिल पारिया किया गया था, जिसमें रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह ड्रीम11 का मुख्य व्यवसाय था। इस घटनाक्रम के बाद ड्रीम11 ने BCCI को बताया कि उसे क़रार से अलग होने का फ़ैसला लेना होगा। और कारण के रूप में भारत सरकार के उस बिल के नियमों का 'एग्जिट क्लॉज़' भी शामिल था। BCCI के साथ ड्रीम11 का क़रार 2026 तक था, जिसकी क़ीमत लगभग 358 करोड़ रुपये थी।
इससे पहले भी BCCI को ठीक ऐसी ही सामना करना पड़ा था। 2019 में मोबाइल कंपनी ओप्पो ने तीन साल पहले ही अपना करार ख़त्म कर लिया था। उस समय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू भारतीय टीम की प्रोयोजक के तौर पर सामने आई थी। इसके बाद ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय टीम के साथ करार किया।
BCCI ने इस करार के लिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि वह किसी भी शराब के ब्रांड, सट्टेबाज़ी या जुआ की सर्विस देने वाली कंपनी, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तंबाकू ब्रांड, या कोई भी उत्पाद या सेवा जो 'सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने' काम करती हो उसकी बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
चार सितंबर को भारतीय टीम एशिया कप के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होने वाली है। ग्रुप ए में उनका ओमान, पाकिस्तान और यूएई के ख़िलाफ़ मैच है। भारत 10 और 14 सितंबर को दुबई में यूएई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा, और फिर 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के साथ मैच है।
टूर्नामेंट के ग्रुप बी में अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हॉन्गकॉन्ग और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर फ़ोर स्टेज के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी, और जो टीमें उस राउंड में पहले और दूसरे स्थान पर रहेंगी, वे 28 सितंबर को फ़ाइनल में मुक़ाबला करेंगी।
