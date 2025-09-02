बिना किसी प्रायोजक के एशिया कप खेल सकता है भारत

इस घटना के बाद BCCI ने 2 सितंबर नए प्रायोजक की तलाश शुरू कर दी है। जो भी कंपनी इच्छुक हैं, उनके लिए 'एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट' ख़रीदने की अंतिम तिथि 12 सितंबर तक रखा है। इच्छुक कंपनियों के लिए बोली जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर है। एशिया कप की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है और इसका समापन 28 सितंबर को समाप्त होगा।

भारत सरकार ने हाल ही में एक बिल पारिया किया गया था, जिसमें रियल-मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और यह ड्रीम11 का मुख्य व्यवसाय था। इस घटनाक्रम के बाद ड्रीम11 ने BCCI को बताया कि उसे क़रार से अलग होने का फ़ैसला लेना होगा। और कारण के रूप में भारत सरकार के उस बिल के नियमों का 'एग्जिट क्लॉज़' भी शामिल था। BCCI के साथ ड्रीम11 का क़रार 2026 तक था, जिसकी क़ीमत लगभग 358 करोड़ रुपये थी।

इससे पहले भी BCCI को ठीक ऐसी ही सामना करना पड़ा था। 2019 में मोबाइल कंपनी ओप्पो ने तीन साल पहले ही अपना करार ख़त्म कर लिया था। उस समय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी बायजू भारतीय टीम की प्रोयोजक के तौर पर सामने आई थी। इसके बाद ड्रीम 11 ने 2023 में भारतीय टीम के साथ करार किया।

BCCI ने इस करार के लिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि वह किसी भी शराब के ब्रांड, सट्टेबाज़ी या जुआ की सर्विस देने वाली कंपनी, क्रिप्टोकरेंसी, ऑनलाइन मनी गेमिंग, तंबाकू ब्रांड, या कोई भी उत्पाद या सेवा जो 'सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने' काम करती हो उसकी बोली को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

चार सितंबर को भारतीय टीम एशिया कप के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना होने वाली है। ग्रुप ए में उनका ओमान, पाकिस्तान और यूएई के ख़िलाफ़ मैच है। भारत 10 और 14 सितंबर को दुबई में यूएई और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा, और फिर 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के साथ मैच है।