भारत ने सभी बेस कवर किए, लेकिन नंबर 8 का मुद्दा बरक़रार
उनकी बल्लेबाज़ी इतनी अच्छी है कि यशस्वी को जगह नहीं मिल पाती, लेकिन छक्के जड़ने वाले मुख्य गेंदबाज़ों की कमी उन्हें खलती है
भारत में T20 के इतने विशेषज्ञ खिलाड़ी मौजूद हैं कि कुछ अनोखे या बहु-कुशल खिलाड़ियों को छोड़कर भारत लगभग किसी भी अन्य खिलाड़ी को चुनकर 20 ओवर के क्रिकेट में अपना दबदबा बना सकता है। जब जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल फ़िट और उपलब्ध हों, तो बाक़ी पांच स्थानों के लिए कोई ग़लत विकल्प नहीं होता। हालांकि एक महत्वपूर्ण स्थान ऐसा है जहां भारत अभी भी संघर्ष कर रहा है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे।
इसी संदर्भ में हमें भारत की एशिया कप में नवीनतम T20I टीम पर गौर करना चाहिए। यह एक ऐसा प्रारूप है जिसमें भारत विश्व कप में एक भी मैच हारे बिना मौजूदा विश्व चैंपियन हैं। उस अभियान के बाद से टीम लगातार मज़बूत होती गई है। इस नवीनतम चयन में उन्होंने अपनी सलामी जोड़ी को और भी मज़बूत किया है।
शुभमन गिल जब पिछली बार भारत के लिए T20I खेलते समय उप-कप्तान थे। टीम से बाहर होने के बाद वह उप-कप्तान के रूप में वापस आ गए हैं, जिससे यह लगभग तय है कि वह अभिषेक शर्मा के साथ वह सलामी बल्लेबाज़ी करेंगे। संजू सैमसन को मिले मौक़ों पर उन्होंने सलामी बल्लेबाज़ के रूप में ज़्यादा कुछ ग़लत नहीं किया है, लेकिन गिल बेहतर T20 बल्लेबाज़ लगते हैं, जिसका प्रमाण पिछले IPL में मध्यम जोखिम वाली बल्लेबाज़ी करते हुए उनके 155.87 के स्ट्राइक-रेट से मिलता है।
भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए किसी भी चयन की तरह, हमेशा कुछ बल्लेबाज़ ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्य से टीम से बाहर हो जाते हैं। इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा हुआ है। उनकी अनुपस्थिति में अभिषेक ने और भी बेहतर आक्रमण क्षमता और कुछ उपयोगी पार्ट-टाइम गेंदबाज़ी का प्रदर्शन किया है। सैमसन विकेटकीपिंग का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। गिल में, चयनकर्ता अभिषेक के साथ दाएं-बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों का संयोजन और टेस्ट कप्तान के लिए नेतृत्व की भूमिका का एक स्वाभाविक विस्तार देख सकते हैं।
पंजाब किंग्स के साथ अपने सफल सीज़न के बाद श्रेयस अय्यर का ना चुना जाना दुखद हो सकता है, लेकिन अगर चयनकर्ताओं ने मौजूदा तिलक वर्मा को ही फ़िलहाल टीम में बनाए रखने का फै़सला किया है, तो यह समझ में आता है। इससे भारत को शीर्ष चार में दो बाएं और दो दाएं हाथ के बल्लेबाज़ मिल जाएंगे। अगर वर्मा किसी तरह से ख़राब फॉर्म में आ जाते हैं, तो भारत के पास सैमसन हैं, जो तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी कर सकते हैं और साथ ही मध्यक्रम के बल्लेबाज़ के लिए भी रास्ता खोल सकते हैं।
बुमराह, कुलदीप, वरुण और अर्शदीप सिंह टीम में जगह बनाने में क़ामयाब रहे। हालांकि इनमें से केवल तीन ही एक समय पर एक साथ खेल सकते हैं। इससे हमें अगले बदक़िस्मत खिलाड़ी की याद आती है जो टीम से बाहर हो गया और जो T20I में भारत की एकमात्र कमज़ोरी है। प्रसिद्ध कृष्णा टीम का हिस्सा नहीं बन पाए क्योंकि भारत को आठवें नंबर का बल्लेबाज़ चाहिए था जो छक्के लगा सके। कृष्णा ने IPL में 25 विकेट और 8.27 की इकॉनमी रेट से शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन भारत वह ग़लती नहीं दोहरा सकता जो उनकी टीम गुजरात टाइटंस बार-बार करती रही यानि राशिद ख़ान को सातवें नंबर पर खिलाना और उनके पीछे कोई बल्लेबाज़ न होना।
हर्षित राणा अभी तक अपनी बल्लेबाज़ी क्षमता को आंकड़ों में नहीं उतार पाए हैं। उनका T20 और लिस्ट ए स्ट्राइक रेट क्रमशः 105.35 और 75.7 है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनकी औसत 32.8 है और स्ट्राइक रेट 82.68 का है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 595 गेंदों पर 27 छक्के लगाए हैं। इसी क्षमता के कारण उन्हें कृष्णा से आगे टीम में जगह मिली है। अगर वह आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए उतरते हैं, तो भारत अपने दोनों मिस्ट्री स्पिनरों को खिलाने का मौक़ा पा सकता है, जबकि राणा और हार्दिक दूसरे और तीसरे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में खेलेंगे।
उनके पास एक और विकल्प है जिसमें गेंदबाज़ी को कमज़ोर करके शिवम दुबे को खिलाएं, जिससे उन्हें हार्दिक, अक्षर और अभिषेक को मिलाकर आठ ओवर फ़ेंकने पड़ें। इसका मतलब यह भी है कि अगर पिच में कोई गड़बड़ी न हो, तो एक रहस्यमयी स्पिनर को बाहर बैठना पड़ेगा।
कुल मिलाकर, इस चयन के साथ भारत एक T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के रूप में और भी मज़बूत हो गया है, साथ ही उसने उस कोर को भी बरक़रार रखा है जो दबदबे को संभव बनाता है। अभी से लेकर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विश्व कप तक, बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी की अपनी भूमिकाओं को बेहतर बनाने के कई मौके़ मिलेंगे। जो खिलाड़ी चूक गए हैं, उनके लिए अभी निराश होने की कोई वजह नहीं है।
संभावित प्लेइंग XI : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल (उप कप्तान), 3 तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (c), 5 जितेश शर्मा (wk), 6 हार्दिक पंड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती
बैक-अप: संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह
सिद्धार्थ मोंगा ESPNcricinfo में वरिष्ठ लेखक हैं।