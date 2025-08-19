भारत ने सभी बेस कवर किए, लेकिन नंबर 8 का मुद्दा बरक़रार

भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों के लिए किसी भी चयन की तरह, हमेशा कुछ बल्लेबाज़ ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्य से टीम से बाहर हो जाते हैं। इस बार यशस्वी जायसवाल के साथ ऐसा हुआ है। उनकी अनुपस्थिति में अभिषेक ने और भी बेहतर आक्रमण क्षमता और कुछ उपयोगी पार्ट-टाइम गेंदबाज़ी का प्रदर्शन किया है। सैमसन विकेटकीपिंग का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। गिल में, चयनकर्ता अभिषेक के साथ दाएं-बाएं हाथ के बल्लेबाज़ों का संयोजन और टेस्ट कप्तान के लिए नेतृत्व की भूमिका का एक स्वाभाविक विस्तार देख सकते हैं।

हर्षित राणा अभी तक अपनी बल्लेबाज़ी क्षमता को आंकड़ों में नहीं उतार पाए हैं। उनका T20 और लिस्ट ए स्ट्राइक रेट क्रमशः 105.35 और 75.7 है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनकी औसत 32.8 है और स्ट्राइक रेट 82.68 का है। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 595 गेंदों पर 27 छक्के लगाए हैं। इसी क्षमता के कारण उन्हें कृष्णा से आगे टीम में जगह मिली है। अगर वह आठवें नंबर पर बल्लेबाज़ी के लिए उतरते हैं, तो भारत अपने दोनों मिस्ट्री स्पिनरों को खि‍लाने का मौक़ा पा सकता है, जबकि राणा और हार्दिक दूसरे और तीसरे तेज़ गेंदबाज़ के रूप में खेलेंगे।

उनके पास एक और विकल्प है जिसमें गेंदबाज़ी को कमज़ोर करके शिवम दुबे को खिलाएं, जिससे उन्हें हार्दिक, अक्षर और अभिषेक को मिलाकर आठ ओवर फ़ेंकने पड़ें। इसका मतलब यह भी है कि अगर पिच में कोई गड़बड़ी न हो, तो एक रहस्यमयी स्पिनर को बाहर बैठना पड़ेगा।

कुल मिलाकर, इस चयन के साथ भारत एक T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम के रूप में और भी मज़बूत हो गया है, साथ ही उसने उस कोर को भी बरक़रार रखा है जो दबदबे को संभव बनाता है। अभी से लेकर अगले साल की शुरुआत में होने वाले विश्व कप तक, बल्लेबाज़ी और गेंदबाज़ी की अपनी भूमिकाओं को बेहतर बनाने के कई मौके़ मिलेंगे। जो खिलाड़ी चूक गए हैं, उनके लिए अभी निराश होने की कोई वजह नहीं है।

संभावित प्लेइंग XI : 1 अभिषेक शर्मा, 2 शुभमन गिल (उप कप्‍तान), 3 तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (c), 5 जितेश शर्मा (wk), 6 हार्दिक पंड्या, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 वरुण चक्रवर्ती